Agrofashion: preferência mineira

No vaivém de lojistas que pousam em BH em busca de nossa moda, os compradores do Centro-Oeste do país sempre tiveram boa presença. Com o sucesso do agro multiplicando as riquezas por lá, os negócios na área fashion aumentaram consideravelmente. O aspecto interessante é que, mesmo em condições de comprar tudo no mercado internacional (o que, aliás, fazem em profusão), não abandonam a moda de Minas. Acham que é bonita, bem-acabada e com estilo afinado com a região. Consta que as butiques de Cuiabá e Campo Grande (além de cidades do interior) têm pegada internacional.

Fabrícia Teixeira e Estela Netto com Ana Maria Teixeira (foto: felipe dumont/divulgação)



ARQUITETURA

20 anos





A simpática e competente gaúcha Estela Netto escolheu Belo Horizonte para viver e se tornou mineira de coração. Formou-se em arquitetura pela PUC Minas e fez carreira aqui. Por sinal, uma bela carreira, sólida e de sucesso. Para comemorar 20 anos de profissão, ela ofereceu um coquetel em seu ambiente na Casa Cor Minas para clientes, fornecedores e amigos. Apesar de ser o maior ambiente da mostra, ficou pequeno para o número de pessoas que fizeram questão de abraçá-la. Estela é uma das mais importantes profissionais da área e tem clientes em todo o estado, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Merecido.





VIBE MODA

com decoração





O Ponteio Lar Shopping abrirá, na próxima quarta-feira, 23, com um café da manhã mineiro, a Expo Moda Ponteio, que reúne os maiores e mais importantes estilistas mineiros da atualidade, mostrando estilos e tendências em uma mostra especial. Além da exposição, na quarta, às 19h30, haverá um talk show mediado pela jornalista Heloísa Aline, com a dermatologista Marcela Mattos, a personal stylist e a maquiadora Lilia Gouveia. Os estilistas participantes são Elisa Atheniense, Claudia Mourão (Equipage), Barbara Maciel (B. Bouclé), Valeria Lemos (Essenciale), Renato Loureiro, Anna Barroso, Paula Bahia, Eduardo Supples, Liana Fernandes, Hingrid Sathler, Célio Dias, Valeria Mansur, Ronaldo Fraga, Graça Otoni, Carolina e Marcela Maloy (Arte Sacra), Stela Araújo, Camila e Isabela Faria (Vivaz), Stefania Mascarenhas (Barbara Bela), Luiza Barcelos, Martielo Toledo, Jota Siballena e Liana Leão. Visitas até 10 de setembro, com entrada franca.





DECORAÇÃO

Morar mais por menos





No dia 29, será aberta mais uma edição da Morar Mais por Menos, em um casarão no Bairro Cidade Jardim. A mostra contará com 32 ambientes assinados por 43 profissionais. Desde que começou na cidade, há 16 anos, a exposição tem o diferencial de mostrar que é possível ter uma casa chique por preço acessível. Nos últimos anos, essa premissa não tem alcançado sua máxima, mas, segundo a organizadora Josette Davis, este ano os profissionais se comprometeram a cumprir o desafio. Afinal, o principal conceito da mostra é sofisticação acessível. A visitação poderá ser feita até 24 de setembro, de terça-feira a domingo. Nesta edição, haverá Ala Gourmet assinada pela chef Sofia Marinho, do projeto A Cozinha de Sofia. A doceria Sweet Friends, de Thaís Prates, será instalada em ambiente assinado por sua mãe, Silvana Prates, designer de interiores. Aliás, os ambientes da última edição da Morar Mais BH podem ser visitados virtualmente pelo site morarmais.com.br/mms/

ambientes-e-profissionais. Josette Davis abriu a venda antecipada de ingressos com

preços promocionais.

PRÊMIO

Estado de Minas





Os votos do 2º Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Decoração, criado para premiar ambientes e profissionais participantes da Casa Cor, estão sendo apurados. O anúncio dos ganhadores, bem como a entrega dos troféus e certificados, será na sexta-feira, 25, às 10h, durante brunch no Café Uluru, na Casa Cor, onde os indicados estarão presentes. Os jurados dessa edição do prêmio são Eduardo Faleiro, Juliana Grilo e Junia Nocchi (equipe da Casa Cor, que tem um voto ); Carlos Maia, Débora Mendes e Igor Macedo, da Tetro Arquitetura (um voto);

Gabriel Castro, da Mobio Arquitetura; e as jornalistas do Caderno Feminino & Masculino Celina Aquino e Isabela Teixeira da Costa.





PARCERIAS

coleções para casa





A Casadorada Conceito lançou na última quinta-feira a nova coleção da St. James e a nova decoração dos ambientes, com mobiliário dos parceiros. O coquetel marcou também o começo de três parcerias: a pop up de Lu Lima, de roupas urbanas; Onom, com objetos de design em acrílico; e Ornatto, com adornos.









ANIVERSÁRIO

10 anos de academia





O grupo Bodytech completa 10 anos em Belo Horizonte, trazendo conceito único de academia. Conta com quatro unidades no estado, sendo três na capital (Belvedere, Ponteio e Savassi) e uma no

Serena Mall, em Nova Lima. Para comemorar a data, as academias fizeram, ontem, evento simultâneo com atividades especiais com várias aulas diferenciadas. A mineira Ana Gutierrez está à frente das quatro unidades de Minas Gerais e também é uma das sócias do grupo Bodytech Company.





ROTATIVO

voz do varejo





O presidente da Abrasel, o mineiro Paulo Solmucci, se tornou voz ativa nas decisões do governo federal em questões do varejo. No caso dos juros do pagamento rotativo dos cartões de crédito, ele foi no alvo, apontando a ampliação sem critérios dos altos limites como origem do endividamento dos portadores. E, claro, criticou a exorbitância dos juros, mais de 400% ao ano. A atuação em Brasília faz dele porta-voz do pequeno varejo como um todo, e não só dos bares e restaurantes.

TAMBOR MINEIRO

reinados e congados





O Festejo do Tambor Mineiro retoma as ações abertas para o público e promove hoje, na Funarte, a festa das irmandades do Rosário. O evento contará com feira de artesanato e praça de alimentação com comida afro-brasileira. A grande atração desta edição é a cantora e instrumentista carioca Nilze de Carvalho, que se apresentará ao lado de Mauricio Tizumba. A partir das 10h.

MOBILIDADE

conto da catraca





O disse-me-disse sobre tarifas grátis nos ônibus da capital, durante os feriados e domingos, virou assunto político, mas de difícil solução. Que o diga o usuário da região metropolitana nas

cidades onde o dispositivo já foi adotado: os horários diminuíram substancialmente nessas datas e até foram banidos em algumas linhas. Ou seja, embora seja um ato de boa vontade política, é de total má vontade empresarial. Resumo: a turma ficou a pé.





Férias

em BH





O nosso “embaixador da moda” em Paris, Paulo Pereira, pousou na cidade, onde passa alguns dias. Cumpre o roteiro das suas férias estivais, aberto com uma passada no Sul da França (que adora) e encerrado com a visita aos familiares de BH. Com direito a passeios com os pets da casa pela Praça da Assembleia.









Novo

Resort





A ótima notícia de que o Inhotim retomou os planos de fazer seu hotel-butique ficou melhor ainda com a informação de que será mantido o projeto original da Freusa Zechmeister. O assunto operacional daquele espaço e do resort a ser construído ficará com a rede paulista Clara Resorts, parceira do Bernardo Paz no negócio. Inauguração no final de 2024. Era o que ainda faltava ali.





lançamento

ACESSÓRIOS exclusivos





Júnia Giannetti lançará nesta terça-feira, 22, sua coleção de colares e pulseiras em pedras naturais, criada com exclusividade para a Mima-me, de Vanessa Paschoalin, que receberá os convidados com coquetel. Das 10h às 20h, a designer de joias vai apresentar seu trabalho, além de dar consultoria e dicas de estilo e tendência para o verão 2024.

SOLIDARIEDADE

Proação Fashion Day





No dia 31, acontece a 16ª edição do Proação Fashion Day, no Minascentro, a partir das 20h. O evento, que une moda e solidariedade, contará com a participação de 14 grifes, que se apresentarão em um desfile ao som do projeto Divas, das talentosas Manu Diniz e Nega Kelly, e contará com a participação especial da cantora Fernanda Abreu. As grifes que desfilarão as coleções primavera-verão 2024 são Anna Barroso, Denise Valadares, Pim, Choc Color, FFfashion, Manoel Bernardes, Victor Dzenk, Isa Paes, Kazy Sport Wear, Y Oficial, Patricia Motta, Twenty Four Seven, Alex Moreira Ateliê e Abigail Roiz Joias.

FUTEBOL

bola é detalhe





As notícias de Neymar faturando R$ 1 milhão por dia na Arábia Saudita mostra como o futebol virou mina de ouro. Por isso mesmo, o rapper americano Jay-Z, marido da Beyoncé, acabou de se associar a uma empresa brasileira para promover jogadores daqui. Nada a ver com gols, mas com ações de marketing e afins para gerar muito mais dinheiro que salário, luvas e penduricalhos.

O pé na bola virou detalhe.

Por ai





O famoso “sítio das artes”, onde mora a incansável Priscila Freire, abre as portas, na próxima semana, para as comemorações dos 90 anos da proprietária. Será uma festa das boas. O povo da cultura está armando surpresas bacanas e merecidas. No tempo em que ela comandou o setor em Belo Horizonte (foi diretora do Museu de Arte da Pampulha), nossas artes brilhavam, artistas de peso despontaram e Minas fazia parte desse prestigioso mapa no país.





Ficou uma beleza a expô do artista Caio Ronin no espaço Casa Luzia-Villa, com direito a abertura com animado happening. Seu traço criativo e sensibilidade apurada abordam nesse trabalho, com o tema “Comigo, ninguém pode”. Com as bênçãos de

São Jorge. Apresentação luxuosa de Mary Arantes.





Momento ternura na TV: falando de Nova York na telinha global, o jornalista Jorge Pontual se emocionou ao ver imagens da nossa Praça da Liberdade, lembrando que nasceu ali e que seu cordão umbilical está enterrado ali. Confessou, no ar, sua paixão pela cidade natal.





Aos poucos, vai sendo esclarecido o plano da rede sueca H&M no Brasil. Consta que a implantação das primeiras lojas, prevista para 2025, será apenas dentro de shoppings centers. Preferem fazer o teste onde já existe movimento garantido e segurança. O mercado fashion nacional não é fácil.





Ainda no circuito da moda: depois de vender seu negócio bilionário e anunciar que se dedicará somente ao cinema, o sofisticado Tom Ford não deixou por menos. Comprou a mansão que pertenceu aos avós paternos de Jacqueline Kennedy (onde ela passou a infância), na região dos Hamptons (NY), e vai curtir seus verões por lá. Transação de US$ 55 milhões.