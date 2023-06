699

A presidente do Servas MG, Christiana Renault, com a estilista Cecília Prado e a vice-presidente do Servas, Dinorá Fernandes (foto: Sheyla Pinheiro/divulgação)







Vai chegando o inverno e o Servas MG começa a campanha de arrecadação de cobertores e agasalhos para atender a população carente de todo o estado. Este ano, a presidente da instituição, Christiana Renault, recebeu um reforço especial para a campanha intitulada Calor Humano: a estilista Cecília Prado doou mais de 1 mil cobertores. A marca homônima é de Jacutinga e faz o maior sucesso no Brasil e no exterior, sendo a maior exportadora de tricôs de Minas Gerais. Para marcar a doação, o Servas promoveu desfile com a coleção de inverno da grife, no Centro de Referência do Queijo Artesanal, que assinou o coquetel com queijos mineiros. Entre os presentes, diversas autoridades, como o vice-governador, professor Mateus Simões.





ANIVERSÁRIO

animado





Karol Resende completou 30 anos e ganhou megafesta de seus pais, Cláudia Resende e Kelson Guimarães, na área externa do seu prédio, na Lagoa Seca. A família é conhecida por sua animação e foi exatamente isso o que se viu na tarde de sábado. O encontro começou às 15h e foi terminar na alta madrugada, com direito a show de funk e banda sertaneja, tudo arrematado por um DJ. Almoço e jantar do Buffet Célia Soutto Mayor.





PRÊMIO

internacional





Patrícia Soutto Mayor e Clésio Barbosa estão comemorando até hoje o prêmio que receberam. O livro que fizeram a quatro mãos, “Café de Minas: Fazendas & Sabores”, ganhou primeiro lugar na categoria Melhor do Mundo Gourmet, na Suécia, durante o simpósio Umea Food 2023, onde foi realizada a 28ª edição do Gourmand Award 2023, considerado o Oscar da literatura gastronômica.





LANÇAMENTO

decoração





Ana Maria Teixeira de Sá, suas filhas e sócias Fabrícia e Simone e o neto Eduardo Sá, proprietários do grupo T.S.T, recebem, na próxima quarta-feira, em um coquetel na loja Natuzzi, em Lourdes, para o lançamento da nova coleção da marca italiana que representam com exclusividade. Encontro

a partir das 18h.





FESTA DE

Santo Antônio





Uma das paixões de Denise Magalhães eram as lindas festas juninas que ela fazia na sua Verde que te quero Verde, quando ocupava amplo espaço em Santa Efigênia. Quando fui visitá-la, para uma reportagem, em Lourdes, e ela contou sobre a nova sede que estava em fase de acabamento, no Belvedere, a primeira coisa que falou foi sobre retomar a Festa de Santo Antônio. Não deu outra. Inauguração em abril e arraial confirmado para esta terça-feira, em prol do projeto social Creche Recanto do Menor, que tem como presidente Tânia Salvador. O furdunço será das 17h às 22h, com bufê da expert Mariana Laender e música ao vivo, com direito a quadrilha. Apoio das Marias Bonitas de Lourdes e da Code my Party. Ingressos à venda pelo telefone (31)99271-4657 ou pelo link https://codemy.party/r/santoantonio_lisandra. Já estão quase esgotados.

HERRERA

soft class





A grife Carolina Herrera desfilou sua linha Resort 2024 no Rio, enfrentando muita chuva em pleno inverno tropical e apresentando uma coleção impecável. Com a passarela ainda molhada, as modelos levaram os sapatos nas mãos – mas mantendo elegância surpreendente. Mais que uma coleção, o desfile carioca de Herrera mostrou que refinamento e sofisticação (ainda) são um diferencial enorme para vender a marca, usando apenas modelos nacionais, sem styling complicado, sem criações carnavalescas, sem concessões oportunistas – e com muito bom gosto. Pontos para Wim Wonder, diretor-criativo e coordenador do vaivém no balneário.





NAMORADOS

tradição do cadeado





O bar Bebedouro, na Pampulha, abrirá amanhã e resgatará a tradição do cadeado do amor para os apaixonados escreverem iniciais, nomes ou mensagens amorosas e prenderem no deck. Essa é uma tradição francesa, famosa na Pont des Arts, em Paris.

LATINOS

siesta luxuosa





O fenômeno da migração de ricos da América Latina para a Europa não fica, apenas, entre o Brasil e Portugal. Os bilionários latino-americanos estão pousando em massa na Espanha, principalmente saídos do México e Argentina. A “invasão” de Madri é tamanha que mudaram horário do comércio (a famosa siesta pós-almoço acabou), os locais sofisticados triplicaram (vários restaurantes com estrelas Michelin e marcas de luxo) – e por aí afora. Miami virou a segunda opção deles.

MOSTRA

Mútua





Nesta quarta-feira, a artista Catarina Maruaia e a fotógrafa Lina Mintz lançam a exposição

on-line e a publicação digital que encerram a Residência Artística Mútua – Poéticas do Encontro.

O projeto acompanhou, por dois meses, o percurso de seis artistas nas áreas de fotografia, performance, cerâmica e bordado, sob a orientação da a artista Júlia Panadés. A exposição pode ser vista no site www.mutua.art.br.





JILÓ

no mercado





Em meio ao peso político do encontro dos governadores dos estados do Sul e Sudeste aqui em BH, a descontração do ambiente e dos trajes dos executivos mostra o novo dress code masculino do segmento. O ponto alto foi a visita ao Mercado Central, com todos de calças informais e camisa de mangas longas arregaçadas. O campeão no assunto foi o gaúcho Eduardo Leite – com camisa justa e tênis branco. Consta que nem todos gostaram do fígado com jiló.





SPFW

medida certa





A plataforma FFW rebateu críticas sobre a suposta perda de brilho da São Paulo Fashion Week – tema muito debatido ultimamente. No seu argumento, chamou os críticos de saudosistas e citou avanços como inclusão, sustentabilidade, diversidade criativa e line-ups diversificados como grandes conquistas do evento. Algo que, lembrou, desfiles de Paris e Milão não conseguiram implementar – pois “ficaram presos a códigos antigos”. Ou seja, priorizaram apenas o luxo. Em modernidade, compararam a SPFW somente à Copenhagen Fashion Week. Resumo da ópera: cada um

se vira com o que tem – ou pode.

CASAMENTO

no campo





Caril, filha de Angela Leite e Gilberto Costa, e João, filho de Alina Braga e Carlos Silva, se casam no próximo domingo, dia 18, às 10h30, em cerimônia na Casa Giradini, em Confins, onde será a recepção, um almoço ao ar livre nos belos jardins do local.





ALMOÇO

Gotas de Sabedoria





Angela Alvim e a filha Alessandra receberam um grupo restrito de amigas e clientes para almoço no novo restaurante de Ivo Faria, no Belvedere – onde funciona o instituto do chef. Apresentaram a coleção de joias criadas em parceria com Naty Vasconcelos, chamada “Gotas de Sabedoria”. A coleção é a terceira parte da linha lançada pelo trio, que coloca em destaque a fé, e a cada edição ressalta um elemento de destaque da “Bíblia”. Foi uma tarde muito agradável, para matar saudades principalmente da comida de Ivo, que preparou menu degustação de primeira linha, com três entradas, um prato principal e uma sobremesa.





EnCONTRO

ao ar livre





Janaína Ortiga Abi-Ackel abriu sua casa, na última terça-feira, para apresentar os novos trabalhos de sua enteada, Naty Abi-Ackel, em um almoço nos jardins. Naty, filha de Vanessa Leão e Paulinho Abi-Ackel, é designer de bijuterias e acaba de lançar a coleção da Abi Project. Em outro espaço, Sofia, filha de Janaína, de apenas9 anos, apresentava suas bijus para crianças com muita desenvoltura, mostrando todo seu talento empreendedor. Quem herda, não rouba, como diz o ditado. A pequena já temmarca e instagram: @Tica.biju.





MODERNOS

Eternos





A 8ª edição da Modernos Eternos BH começa no dia 20 e vai até 9 de julho, no “Prédio Verde” da Praça da Liberdade, um dos cartões-postais da cidade. São mais de 30 ambientes, que mobilizam mais de 36 profissionais. A gastronomia será assinada pelo chef Leo Paixão, que comandará o restaurante assinado pelo escritório Sito Arquitetura, e o bar, com projeto de Ana Machado e Paula Sallum. Neste ano, a Ação Street terá parceria com o ProjetoBamboo – ação social de oficinas em técnicas de construção de móveis a partir de bambu para regiões periféricas – e apresentará peças desenhadas por 10 profissionais de destaque, confeccionadas em bambu e aço, que serão expostas no MM Gerdau.

POR AÍ...





Responsáveis pela criação e marketing da Ima Têxtil, as dinâmicas Ana Luiza Moura Rocha e Marina Moura embarcaram para a China – onde visitam algumas tecelagens. Foram ver as novidades e lançamentos. Na volta, passam por Dubai, onde fazem escala para ver novidades do setor.





Firme e forte na sua cruzada de levar marcas daqui e de outros estados para os lançamentos de meio do ano em São Paulo, Luciano de Castro reúne turma das boas para a TM Showroom, de 25 a 27, no hotel Pestana. Entre as 50 marcas, estão Paula Bahia e Débora Germani.





Em recente entrevista, Caetano Veloso falou da baiana Simone Raimundo, hoje com 84 anos. Trata-se de Luana, a primeira modelo negra a desfilar em Paris, na década de 1960 – convidada por Yves Saint-Laurent. Depois, casou e ganhou o título de condessa de Nouailles. Mas (ainda) não ganhou as devidas homenagens por seu (gigantesco) feito.





A semana que passou registrou a morte da cantora Astrud Gilberto. O sobrenome veio do marido, João, e sua voz diferente transformou a gravação da ‘Garota de Ipanema’ em referência única. Se com Frank Sinatra esta canção fez a bossa nova estourar nos EUA, com Astrud a ela ficou marcada para sempre.





Joalysson Conrado, da Jeecler, está animadíssimo para celebrar o Dia dos Namorados, comemorado amanhã. O designer aposta em alianças que unem tradição e contemporaneidade. Segundo ele, a venda de alianças explode em junho, tornando-se o Natal para o setor de joias.