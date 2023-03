Abraços lançamento duplo

Cibele Andrade e Patrícia Motta lançaram juntas coleção de joias e moda em couro intituladas "Abraço" e "O abraço continua" (foto: Isabela Teixeira da Costa/em/d.a press)

As designers, empresárias e amigas Patrícia Motta e Cibele Andrade criaram coleções, coincidentemente, com o mesmo nome, e aproveitaram da situação para fazerem o lançamento juntas. Cibele criou “Abraço” com joias que envolvem a mulher. Patrícia fez a coleção “O abraço continua” com suas peças de couro. Convidaram amigos e clientes para um brunch na loja de Patrícia e a manhã ficou movimentada com o entra e sai. Tudo lindo e muito animado.

POSSE

na Academia





O ensaísta, poeta, professor, contista e romancista mineiro natural de Formiga e também meu amigo de longa data, Silviano Santiago, ganhador do Prêmio Camões 2022, foi eleito ano passado para a Academia Mineira de Letras. Na próxima sexta-feira, 24, ele toma posse em solenidade às 20h, no auditório Vivaldi Moreira. Silviano ocupará a cadeira 13,

no lugar de Paulo Tarso Flecha de Lima, e que tem como patrono Xavier da Veiga.





MESAS

de Páscoa





A empresária paulista Afonsina Megale abriu a Casadorada na antiga casa de Nenen Gutierrez, no Cidade Jardim, com um pouco de tudo, com muito bom gosto. Para celebrar a Páscoa convidou Agnes Farkasvolgyi, Gui Torres, Luciana Pagani da La Travessa, Ana Paula da Pim Estilo e Isabela Teixeira da Costa da Perfetto Saboaria para cada um montar uma mesa temática que ficará exposta até 7 de abril. O coquetel de abertura foi na última terça-feira, bastante prestigiado. Quem anfitrionava era a filha da proprietária, Thais.





CENTRO DE REFERÊNCIA

Queijo e escola de gastronomia





Na quarta-feira, foram inaugurados o Centro de Referência do Queijo Artesanal de Minas Gerais (CRQA) e o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC), no Espaço 356, em uma área de 705m². O CRQA é um espaço de valorização da cozinha mineira, seus saberes e sabores, que conta com uma exposição permanente sobre o queijo artesanal, loja colaborativa de produtos mineiros, sala de aula com cozinha didática, biblioteca especializada na cultura e gastronomia de Minas e um espaço multiuso para receber diversos eventos culturais e educativos. Na noite anterior teve um jantar restrito, para imprensa, assinado pelo chef Leo Paixão – que comandará o Inhac –, com direito a show da Happy Feet Jazz Band. Durante a degustação dos variados e premiados queijos mineiros, o arquiteto português radicado no Brasil, José Lourenço apresentava toda a concepção do espaço, que ficou lindo. A anfitriã da noite foi a diretora-executiva do CRQA-MG, Sarah Rocha, que estava orgulhosa vendo o sonho de sua mãe, Carmem Rocha, se tornar realidade. O início das atividades está marcado para o dia 27 de março, em uma primeira fase exclusiva para visitas escolares. Já a abertura ao público geral está prevista para 10 de abril. O INHAC é uma escola de gastronomia de padrão internacional que formará cozinheiros e verdadeiros embaixadores da cultura de Minas. O projeto é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social, de 15 a 18 anos, em especial os que residem em abrigos.





EXPOSIÇÃO

em Belo Horizonte





Uma novidade agita o cenário das artes em Belo Horizonte. Após sete anos de atuação como Periscópio, a Mitre Galeria seguirá propondo ações que deslocam o olhar e transpassam barreiras do cotidiano. Para marcar a nova fase, a galeria abriu, na última sexta-feira, a exposição coletiva Maa, com trabalho dos artistas Alice Ricci, Davi de Jesus Nascimento, Domingos Nunes, Dyana Santos, Éder Oliveira, Froid, Gisele Camargo, Guilherme Santos da Silva, Hariel Revignet, Heitor dos Prazeres, Isa do Rosário, Jess Vieira, Joacélio Batista, Manfredo de Souzaneto, Marcone Moreira, Marcos Siqueira, Maria Lira Marques, Massuelen Cristina, Paulo Nazareth, Priscila Rezende, Randolpho Lamonier, Sebastião Januário, Sidney Amaral, Tadáskía, Wallace Pato, Yanaki Herrera e curadoria de Luly Lage e Marcel Diogo. A visitação poderá ser feita até 18 de abril.

UNIVERSO

das mães





A premiada peça “Eu Sempre Soube...”, que aborda o universo das mães de pessoas LGBTQIAP+, com a atriz Rosane Gofman, texto e direção de Márcio Azevedo, fará três apresentações no Teatro João Ceschiatti, do Palácio das Artes, de 24 a 26 de março. As apresentações integram a curadoria especial voltada para o Teatro João Ceschiati, com a intenção de qualificar o espaço para receber montagens locais, nacionais e internacionais. Para Sérgio Rodrigo Reis, presidente da Fundação Clóvis Salgado, o espetáculo reforça a política de democratização dos espaços públicos dedicados à promoção da cultura em Minas Gerais.





FEIJÃO

caldo ralo





Apesar da boa vontade dos programas de culinária em prestigiar e promover a comida tipicamente brasileira, o nosso feijão de cada dia vai perdendo terreno na mesa de refeições. Uma pesquisa realizada recentemente mostra que o culpado pela ’fuga’ do delicioso grão dos pratos nacionais se deve à insistente e vitoriosa campanha dos produtos superprocessados. Tem gente trocando feijão quentinho por sanduíches de carne fake batata frita com sabores artificiais. Mas, também, pesa o preço do feijão – sempre subindo. De qualquer forma, os especialistas consideram que é algo passageiro. Ainda bem.

MONET

monetizado





Com grande parte das superfícies dos malls se transformando em áreas de entretenimento, a chegada de boas mostras de arte por ali é um alento. Há pouco tempo, o Pátio Savassi exibiu uma boa e bem frequentada expô em torno de Joan Miró. Agora, o BH Shopping anuncia a mega expô sobre Monet, com direito a imersão total nas pinturas do mestre francês, visualização de obras importantes e informações sobre ele e o movimento impressionista que liderou. Começa dia 24 e fica até julho. Os ingressos (pagos) têm que ser retirados previamente.





HOSPITAL

comida de chef





Há algum tempo, a gente vem falando sobre a sofisticação de alguns hospitais – muitos até exagerando na dose dessa elitização. Foi o caso dos partos-espetáculos, onde a pobre parturiente exibe o constrangedor procedimento médico à vista de toda família – instalada em auditório anexo, com direito a comes & bebes e palmas ao final. Cena paulistana. Pois, na Bélgica, um hospital está oferecendo menu especial e com aprovação do prestigioso guia gastronômico Gault & Millau. Observam o sabor, o frescor dos ingredientes e até temperatura apropriada ao consumo. É servido ao paciente na hora do almoço. A insossa ‘comida de hospital’ virou coisa do passado.

OSCAR

looks variados





Uma semana depois do chororô dos agraciados tardios do Oscar e do fim do suspense sobre outros socos & tapas no palco do evento, o que ficou mesmo da 95ª edição da festa hollywoodiana foi o contraste explícito da Lady Gaga. Chegou vestida de forma magnífica por Versace, mas se apresentou com uma simples t-shirt e calça rasgada, tudo preto, na sua vez de cantar. Fora isso, valeram as vitórias (sem surpresas) do cansativo “Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo” (o metaverso está na moda), assim como a merecida homenagem ao alemão “Nada de Novo no Front’. Nota especial para a estatueta ao ressurgente Brendan Fraser no filme “A Baleia’. Resumo: o cinema e sua festa ainda seduzem.

FRANÇA

Marselha/Cannes





Preocupados com a decadência de algumas cidades do sul do seu país, os franceses estão em verdadeira cruzada pelo resgate de imagem de Marselha e Cannes. No primeiro caso, para contrapor às gangues de tráfico e imigração descontrolada, elegeram o belo museu MuCEM – promovendo ali boas exposições, como a atual enfatizando a conexão de Alexandria com o resto do Mediterrâneo, incluindo Marselha. No caso de Cannes, o famoso hotel Carlton acaba de ser reaberto – após três anos de obras e 40 apartamentos novos. Diárias a 30 mil euros na suíte de luxo. Dizem que o seu prédio equivale para a cidade o que significa a Torre Eiffel para Paris.

DOMINGUINHOS

Teatro em Movimento





O festival Teatro em Movimento, que tem curadoria e coordenação geral de Tatyana Rubim, recebe o musical “Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais”, pelos 10 anos de morte do compositor e sanfoneiro pernambucano. As apresentações serão no Sesc Palladium, dias 1 e 2 de abril, sábado, às 20h, e domingo, às 19h, com ingressos a partir de 25 reais. Direção de Gabriel Fontes Paiva e direção musical de Myriam Taubkin, que trabalharam durante um bom tempo com Dominguinhos. Texto da premiada dramaturga e jornalista Silvia Gomez.

FOME ZERO

prêmio internacional





O diretor-geral do Instituto Fome Zero, José Graziano da Silva, foi homenageado na 15ª edição do tradicional Prêmio Internacional Khalifa de Inovação Agrícola, nos Emirados Árabes Unidos. O prêmio foi atribuído por sua dedicação e apoio prestado na luta a favor da alimentação dos povos nômades do deserto da Arábia Saudita, quando exercia o cargo de diretor-geral da Food and Agriculture Organization (FAO), da ONU. Ele foi o único homenageado não-árabe desta edição.





ORQUESTRA OPUS

com Leo Jaime





Na próxima quinta-feira, 23, às 20h, a Orquestra Opus se apresenta no Grande Teatro Palácio das Artes com o cantor e compositor Leo Jaime tocando seus famosos hits dos anos 1980, em arranjos exclusivos da orquestra. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do teatro ou pelo link https://bit.ly/3mTnYBj.

POR AÍ...





As estilistas Paula Bahia e Debora Germani retornam à cidade após uma temporada entre Paris e Lisboa. Com direito a um frio tremendo, mas que não limitou o giro da tchurma – que teve também a Liana Fernandes. Depois das pesquisas de moda por lá, pegam o início do lançamento invernal por aqui.





As invasões em fazendas do Sul da Bahia assustaram alguns mineiros que possuem terras por lá. Como já dissemos, a região virou o paraíso das férias ao mar de uma boa turma daqui. O susto maior foi pelo fato das áreas invadidas serem produtivas. Resumo: vandalismo puro.





O circuito da moda internacional vai sentindo uma visível melhora nas vendas. O poderoso grupo espanhol Inditex (dono da Zara) registrou aumento de 18% nos lucros no ano passado, algo perto de 4 bilhões de euros. Na lista de artigos mais vendidos, as saias. O feminismo ficou mais feminino.





A Minas Trend (que acontece entre 11 e 13 de abril, no Minascentro) vai se ajustando à realidade da moda mineira. O seu núcleo de vestuário terá espaço exclusivo com 32 marcas de pronta-entrega (atacado). As marcas que trabalham com pedidos antecipados também estarão na feira.