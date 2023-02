Banqueiro das artes

Foto do casamento de José Luiz de Magalhães Lins com Maria do Carmo Nabuco, conhecida como Nininha (foto: Reprodução/ O Cruzeiro) Nascido em Arcos, José Luiz de Magalhães Lins foi um dos mineiros mais ilustres do século 20. Sua morte, aos 93 anos, remeteu, inevitavelmente, ao tempo em que a política mineira tinha peso e os banqueiros mineiros eram os mais poderosos do país. Começou com o tio, Magalhães Pinto, no Banco Nacional, aqui em BH. Quando foi trabalhar no Rio, à frente do banco, tornou-se figura essencial na vida econômica, social e política do país. Criou uma carteira para financiar as artes, tinha o talento de transitar bem em diferentes matizes políticos e com a esposa, Nininha, recebia todos em sua casa – onde está o mais bonito jardim particular criado por Burle Marx. Na década de 1970, afastou-se do banco e foi para vida pública – onde também brilhou. CARNAVAL bloco no Memorial

Hoje tem ensaio geral, das 10h30 às 12h30, do Bloco “Todo Mundo Cabe no Mundo”, em frente ao Memorial Vale, e para isso a rua estará fechada para carros. O bloco tem como objetivo ampliar o tema da diversidade e da inclusão nos eventos e espaços culturais de BH. A bateria do bloco é aberta e todas as pessoas são bem-vindas para tocar, dançar e se divertir. Haverá a participação da Corte Real Momesca do Carnaval de Belo Horizonte, formada pelo Rei Momo Rafael Eduardo, a Rainha Efigênia Maria e a Princesa Gabriela Santos.

***

Por falar em Memorial Vale, ontem foi aberta a exposição de fotografias de Pedro David, realizadas na região da área de proteção ambiental do Morro da Pedreira, Serra do Cipó, onde o artista vive com sua família e trabalha desde 2020. O cerrado é o personagem principal de diversas séries de fotografias e vídeos, onde o artista interpreta características do bioma e questões cruciais para sua manutenção. A mostra fica em cartaz até maio.

FESTIVAL DE ROBÓTICA

maior estrutura





A etapa regional Minas Gerais do Festival SESI de Robótica termina hoje, e recebeu 63 equipes de competidores para a maior estrutura de sua história, no campus Estoril do UniBH. O evento é gratuito e reúne, pela primeira vez, todas as categorias da FIRST® (For Inspiration, Recognition, Science and Technology) e a Formula 1 in Schools, em um único evento. O tema da edição "Super Powered"

foca no desenvolvimento de projetos ligados à energia, desafiando os estudantes a explorar a origem, a distribuição, armazenamento e utilização da energia.





CERTIFICADA

boa para trabalhar





Com novos investimentos em sua área de gestão de pessoas, a rede de estacionamentos do Brasil, Estapar, acaba de ganhar a certificação GPTW – Great Place to Work, uma entidade global que desenvolve programas e certificação para companhias que buscam excelência no ambiente de trabalho. A empresa passou por uma jornada de certificação com a implementação de melhorias nas áreas e a avaliação de diversos critérios, como cultura organizacional, gestão de pessoas, satisfação dos colaboradores, entre outros. Entre as melhorias aplicadas estão a criação de treinamentos, reestruturação e digitalização dos processos de recrutamentos interno e externo, ampliação no ciclo de desempenho para a base operacional e a formalização de feedbacks periódicos com cada colaborador, evidenciando pontos fortes a serem ainda mais desenvolvidos, e melhorar

a comunicação entre gestor e equipe.





CINEMA

preços especiais





A Rede Cineart participa da Semana de Cinema – que acontece em todo país –, até nesta terça-feira, 14, com o valor do ingresso a R$ 10 reais para todos, em salas 2D, com cerca de 20 filmes em cartaz. Há também preço especial para o combo com 2 refrigerantes de 500ml e 1 pipoca grande.





GENTE NOVA

diretora-criativa





A Lacoste acabou de anunciar sua nova diretora-criativa, a renomada Pelagia Kolotouros. Ela supervisionará as equipes criativas e as colaborações da icônica marca francesa, além de trazer sua visão para todas as coleções. Sua nomeação ocorre ao mesmo tempo em que a Lacoste institui uma nova abordagem artística, com um modelo de estúdio colaborativo focado em uma visão coletiva para a criação. Kolotouros também cuidará da colaboração entre as equipes criativas da marca e as comunidades e coletivos criativos envolvidos com a Lacoste.





DIVAS DIVINAS

Bloco da Aline





Animada como sempre, a cantora Aline Calixto comanda o Bloco da Aline, dia 18, com grande folia na Avenida Getúlio Vargas. O cortejo começa na sorveteria São Domingos e vai até a Praça da Savassi. Neste ano o grupo homenageia as Divas Divinas, como Gal Costa e Elza Soares – falecidas há pouco tempo. Uma novidade, será a Corda Inclusiva, com espaço para deficientes. Embora seja para todos os gêneros, o tom feminino impera na turma – inclusive a força astrológica vinda deste Ano da Lua. Tudo começa na hora do almoço e segue tarde adentro.





AVENTURA

no carnaval





O cirurgião Marcus Martins da Costa vai aproveitar o feriado prolongado da folia de Momo e fará uma viagem de aventura com seu filho. A dupla preferiu fugir do saba e ir curtir o clima frio da neve e praticar o esqui.

ORQUESTRA

Concerto hoje





A orquestra Sesiminas abre temporada 2023 hoje, com Cine Concerto, às 11h. O tema da temporada é “Para todos os momentos” e, para marcar a abertura oficial, a orquestra apresenta o concerto “O Garoto”. O evento será no Teatro Sesiminas. Conduzida pelo maestro Felipe Magalhães, a Orquestra prestará homenagem a Charlie Chaplin. O público poderá acompanhar a exibição do filme, de 1921, e, simultaneamente, ouvir a execução dos arranjos exclusivos. A temporada 2023 vai até outubro e foi dividida em quatro séries de concertos: Arte e Cordas, Promenade,

Música no Museu e Concertos Didáticos.





PROJETO

moda autoral





O Instituto C&A, pilar social do grupo no Brasil, lançou na última quinta-feira, a segunda edição do edital Todes na Moda, que selecionará 21 marcas de moda autoral lideradas por pessoas LGBTQIAP+ para receberem mentoria coletiva para desenvolvimento de branding, guia e estilo da marca. O edital é realizado em parceria com o Criável, plataforma criativa e referência em marca, pesquisa e negócios de moda sustentável, e contempla ajuda de custo de R$ 500 para participação no projeto. Além disso, haverá, ainda, um processo seletivo para mentorias individuais e novas identidades visuais para quatro das 21 marcas e uma delas receberá capital semente de R$ 5 mil. Regras para participação e formulário para inscrição podem ser encontradas aqui até 27 de fevereiro.

EXCLUSIVO

laboratório premium





O Grupo Pardini tem uma marca de análises clínicas voltada ao atendimento premium na região metropolitana de Belo Horizonte: a Labclass Hermes Pardini e acabam de inaugurar uma unidade no Serena Mall, para atender os moradores do Vila da Serra e arredores. Com cerca de 100 mil habitantes, Nova Lima pode se orgulhar de ter um bom Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os municípios mineiros. O IDH avalia educação, renda e longevidade dos moradores.





ESTÉTICA

mercado em expansão





Segundo o levantamento da Grand View Reserch, o desejo de alterar algo na aparência e elevar a autoestima aquece as clínicas médicas e de estética no Brasil. A pesquisa avaliou o mercado em US$ 99,1 bilhões em 2021, e as previsões para os próximos anos são otimistas, com uma taxa de crescimento de 14,5% até 2030. O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial da estética, ficando atrás somente dos Estados Unidos e China. Segundo levantamento da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) o mercado brasileiro de beleza movimentou R$ 47,5 bilhões em 2020.





MINISSÉRIE

Boate Kiss





Uma das minisséries mais assistidas da Netflix é a “Todo dia a mesma noite”, inspirada na obra de Daniela Arbex que conta a história do incêndio da boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que completou 10 anos. A estreia foi no final de janeiro e a produção está em primeiro lugar na plataforma. A produção brasileira, que conta a história envolvendo o incêndio que em janeiro de 2013 vitimou 242 jovens, é uma realização da Morena Filmes para o serviço de streaming. A obra repercutiu nas redes sociais, onde os espectadores relataram estar impactados com a reconstituição de cenas do acidente e da busca de familiares das vítimas por justiça. São cinco episódios.

SAMARA JOY

seu nome é jazz





Para quem não é muito ligado na música atual, o Grammy quase sempre passa batido. Mas é impossível não destacar a vitória da cantora de jazz Samara Joy (com apenas 23 anos), que ganhou os prêmios de melhor álbum e de cantora revelação. Nesse segundo item, ela derrotou a nossa Anitta. Só o fato de colocar as duas em um mesmo quesito já é uma covardia com a brasileira. E a coisa piora quando se ouve a americana: estilo impecável, domínio melódico lembrando Ella Fitzgerald e um swing inspirado em Billie Holiday. Nada de miados e, muito menos, rebolados ou fantasias exóticas. Pura arte musical.

POR AÍ...





O clima carnavalesco chegou, também, do Diamond Mall com as exposições “Todo Mundo Cabe no Mundo”, Pinceladas e Ornamentos. Na primeira, estão fotografias, abadás, fantasias e estandartes usadas no bloco homônimo, homenagem ao artista Marcelo Xavier. Nas Pinceladas, as artistas plásticas Ângela Costa, Letícia Pinto, Regina Moraes e Sandra Motta encaram o desafio de expressar, por meio de pinturas em telas, a emoção dessa festa, com todos os seus ornamentos, brilhos e purpurinas. Tem até camiseta customizada desfilada na Sapucai. Irão até março.





O Cabernet Butiquim comemora oito anos lançando uma carta de drinks para conjugar com sua carta de vinhos. As novidades serão criadas pelo mixologista Alexandre Loureiro – e já estão ganhando o protagonismo da casa aberta por Cacau e Pablo Teixeira. Quem também comemorou aniversário no circuito dos comes & bebes foi a Garagem do Cab – completando três anos.





E, já que o assunto é boteco, o Bar da Ofélia está com cardápio novo e drinks revisitados – como o famoso Manhattan ao estilo mineiro. Nas comidas, uma das estrelas é o arroz negro com polvo. A casa é comandada pelo Bruce Laviola e a cozinha, agora, tem à frente os mestres do temperos Jess Garcez e Paulo Barboza. Sem contar que a leitura dos tarôs nas mesas continua. O bar foi eleito um dos melhores do país pela revista Exame.





Os dois maiores nomes que a Espanha já ofereceu para a moda mundial, via Paris, foram Balenciaga e Paco Rabanne. Por isso mesmo, a morte desse último, semana passada, provocou verdadeira comoção no circuito fashion no país. Os programas especializados de TV, foram integralmente dedicados a ele. Um deles mostrou uma fala de Rabanne, dizendo que o que dava sentido à sua vida era trabalho, trabalho, trabalho. Seu “perfume sucesso” continuará sob a produção da Puig, grupo também espanhol.