Salmão é um alimento rico em vários nutrientes indispensáveis para quem quer manter o sistema imunológico fortalecido (foto: Pixabay/divulgação)

Quando a imunidade está baixa, o organismo fica mais exposto não só às doenças oportunistas, como a outras doenças em geral. Isso ficou muito claro na pandemia. A maioria das pessoas que pegou COVID e ficou em estado grave é porque estava com baixa imunidade ou tinha outras doenças preexistentes, como obesidade, diabetes, asma etc. Quando a imunidade está baixa, o organismo fica mais exposto não só às doenças oportunistas, como a outras doenças em geral. Isso ficou muito claro na pandemia. A maioria das pessoas que pegou COVID e ficou em estado grave é porque estava com baixa imunidade ou tinha outras doenças preexistentes, como obesidade, diabetes, asma etc.









Para ajudar, fiz uma pesquisa para ver quais são os alimentos que aumentam a imunidade. Os alimentos ricos em ômega 3, selênio, zinco, probióticos, vitaminas A, C e E são os mais indicados para fortalecer o sistema imune, já que favorecem a produção das células de defesa do organismo de forma mais eficiente. Confira a seguir:





1. Zinco: atua diretamente na manutenção do sistema imunológico, desde a barreira da pele até na síntese das hemoglobinas. É encontrado em alimentos como ostras, camarão, carnes, cereais, grãos, castanhas, frutas secas, legumes, hortaliças e tubérculos.





2. Selênio: importante antioxidante, faz o controle dos radicais livres. Nozes, castanha-do-pará, cogumelos e abacate são alimentos ricos em selênio. O consumo em excesso do selênio pode ser tóxico ao organismo; o indicado é cerca de 50 microgramas ou uma castanha-do-pará pequena ao dia.





3. Vitamina A: é anti-inflamatória, essencial para a manutenção de estruturas externas, como a pele e mucosas. Pode ser encontrada em alimentos de origem vegetal, como espinafre, abóbora, batata-doce e cenoura, e também em alimentos de origem animal, como fígado bovino e ovos.





4. Vitamina B6: é necessária para a manutenção das células no sangue, sua deficiência pode ocasionar doenças cardiovasculares. Principais fontes alimentares: frango, peixes, nozes, grão-de-bico, milho, banana, batata, abacate, atum, salmão e semente de girassol.





5. Vitamina B12: é fundamental para a formação de células sanguíneas, auxilia no sistema nervoso e na síntese do DNA. A B12 é encontrada em alimentos como frutos do mar, fígado bovino, leite e sardinha.





6. Ômega 3: responsável por combater a baixa imunidade e estimular o bom funcionamento do sistema nervoso e imunológico, além de proteger a saúde cardiovascular. Também potencializa a atividade das células brancas do sangue, impedindo que bactérias patogênicas causem doenças e infecções. Está presente em peixes como salmão, atum, sardinha, truta e cavala.





7. Vitamina C: protege o organismo dos radicais livres, preventiva contra doenças que afetam o sistema respiratório. Os alimentos ricos em vitamina C são frutas como abacaxi, laranja, acerola, goiaba, limão, tangerina, morango, caju e kiwi, e nos legumes e verduras, como pimentão, rúcula, alho, cebola, tomate, agrião e alface.





8. Vitamina D: é essencial para diminuir o risco de doenças que afetam o trato respiratório e infecções que atingem o sistema imune. Pode ser obtida por meio da exposição solar e em alimentos como atum, salmão e ovos.





9. Vitamina E: modula as funções do sistema imune, combate doenças infecciosas, auxilia na cicatrização dos tecidos do corpo e previne doenças do sistema nervoso, como Parkinson e Alzheimer. Pode ser obtida em óleos vegetais (soja, amendoim, palma, milho, girassol e oliva), nozes, amêndoas, sementes de girassol, kiwi, abacate, espinafre, grãos integrais, peixes e leite de cabra.





10. Ferro: fundamental no transporte de oxigênio pela hemoglobina no sangue, no metabolismo energético das células e no desenvolvimento dos organismos de defesa imunológica. Nesse caso, a boa aliada é a vitamina C, que ativa a absorção do ferro, aumentando a prevenção do envelhecimento precoce das células e a propensão a doenças oftalmológicas. O ferro está presente em vários alimentos, como carnes vermelhas, gema de ovo, ostra, tofu, cereais e vegetais verde-escuros, como alface, espinafre e brócolis; frutas secas; oleaginosas, como castanhas e nozes; e grãos, como a ervilha, feijão e milho.





Isso sem contar com a receitinha conhecida por todos de ter um estilo de vida saudável, eliminando hábitos ruins como não fumar, praticar exercícios físicos leves ou moderados de forma regular, ter o peso adequado, dormir de 7 a 8 horas por noite, evitar o estresse e consumir bebidas alcoólicas com moderação.





No caso de tomar suplemento alimentar em forma de cápsulas, que podem ser compradas nas farmácias, alguns exemplos são: colostro bovino (20g a 60g/dia), sementes de astrágalo (5mg a 10mg/dia), equinácea (10ml/dia), extrato de própolis.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)