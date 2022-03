Podcast Tv Alterosa

Carolina, Juliana, Tereza e Duda Recoder (foto: Bárbara Dutra/divulgação)



Acaba de ser lançado o “1 Centavo”, podcast da TV Alterosa de Varginha que conta o caso do famoso ET de Varginha. Em 20 de janeiro de 1996, aconteceu o caso ufológico de maior repercussão no mundo, quando três meninas teriam avistado um extraterrestre. Vinte e seis anos depois, como está a vida dessas meninas? Quais são os detalhes do caso? Tudo isso você acompanha em um bate-papo de tirar o fôlego no podcast. Para assistir, é só escolher a plataforma de sua preferência e acessar usando os links : Youtube: https://youtu.be/agoOVJVc4uA; Facebook: https://www.facebook.com/events/3349650081938258 ou ainda no Spotify, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music e Facebook Podcasts. CERVEJEIROS Minas em Blumenau

A fama de BH como produtora de boa cerveja artesanal continua firme e forte. Tanto assim que a cervejeira e bier sommelière Fabiana Bontempo foi uma das juradas do Concurso Brasileiro de Cervejas, em Blumenau. A cidade catarinense é considerada a capital nacional da bebida. A nossa representante se juntou a 106 especialistas de 21 países para julgar mais de 500 marcas de geladinhas. A moça é, também, embaixadora da Krug Bier. Na ocasião, também foi concedida, pela primeira vez, a Comenda da Ordem Cervejeira Brasileira e um dos quatro agraciados foi o mineiro Paulo Schiaveto.

Maria Flávia Zech Coelho, Ticha Ribeiro, Ana Barroso e Zeca Perdigão (foto: Bárbara Dutra/divulgação)

MODA

lingerie trans





Na multiplicação das diversidades, promovida pela filosofia do politicamente correto, até setores que o mercado pensava serem reduzidos acabaram se revelando bons para os negócios. A mais nova surpresa no assunto é a iniciativa de um empresário que se dedica a fabricar calcinhas e seios de silicones especialmente para o público trans. Traduzindo, quer dizer que os travestis não precisam mais fazer ‘adaptações’ na lingerie e ainda podem ter seios direitos e perfeitos made in Brazil. Pelo visto, esses negócios crescem rapidamente.





BICOTA

pâtisserie racista





As questões relativas ao racismo começam a ganhar o patamar da insanidade – em alguns casos. Um exemplo foi o que aconteceu com uma padaria, que, para se adaptar às novas normas sociais, trocou o nome do bolo Nega maluca para Moça afrodescendente, além de fazer outras ‘traduções’ do mesmo calibre. Tudo com a melhor das intenções. Porém, a coisa acabou entendida como piada e os empregados começaram a sofrer ameaça dos ofendidos. Coisa séria, pois muitos pediram demissão. Até a nossa mineiríssima, secular e deliciosa Bicota de mulata já trocou o sobrenome e virou Bicota mascava, embora sua doçura venha da rapadura. Por enquanto.





CIPÓ

camas caras





Quem ainda se arrisca a uma saidinha de fim de semana para locais turísticos, esbarra nos preços altos das pousadas e hotéis. Um dos casos mais emblemáticos é o da Serra do Cipó, onde qualquer bitaca cobra mais de R$ 300 o pernoite. Se for melhor um pouquinho, dobra de preço. As realmente boas disparam, a mais de R$ 1 mil por dia hospedado. A ironia é que a programação do ecoturismo local não tem os suportes adequados, enquanto as opções gastronômicas se restringem ao popular

self-service. Mesmo assim, as vagas nos quartos são difíceis de conseguir – sinal de que a turma anda desesperada pelo sossego do mato.





ENCONTRO

de negócios





Dia 7, às 9h, a AC Minas realiza mais uma edição do seu Encontro de Negócios, de forma presencial. O objetivo é a divulgação de marcas, produtos e serviços para troca de experiências e novas parcerias.





CURSO ON-LINE

Academia Mineira de Letras





A Academia Mineira de Letras oferece, entre os meses de abril a junho, o curso “A epopeia de Gilgámesh”, ministrado pelo professor Jacyntho Lins Brandão, tradutor do poema para o português. Para apresentar o curso, será feita uma live, amanhã, às 20h, no Instagram da AML, com entrevista de Jacyntho Lins Brandão pelo professor Bernardo Lins Brandão. Em seguida, serão abertas as inscrições para o curso, até 11 de abril, pelo site www.academiamineiradeletras.org.br. As aulas terão início no dia 13, e serão todas as quartas-feiras, às 19h30, até 1º de julho.

DANÇA VOGUE

e música clássica





Na próxima quarta-feira (30/3), o projeto Voguing Opera apresenta a performance de Timmy 007 (Jhones Victor). Essa é a última performance do projeto que celebra a cultura LGBTQIA+ unindo dança vogue e música clássica. A exibição será às 16h, no canal do Youtube do Espaço de Cultura e Arte (ECA): https://bit.ly/36gWblY. Lá também estão disponíveis outras apresentações do projeto. O voguing é um estilo de dança inspirado nas poses que os modelos fazem nas páginas de revista, e igualmente influenciado pelos hieróglifos do Antigo Egito e pelos movimentos de ginástica. Suas origens remontam à Nova York dos anos 1980, tendo sido criado pelas comunidades negras e latinas LGBTQI do Harlem.

FESTA

no Paduás





A noite de BH está retomando o ritmo pré-pandemia. É claro que a conhecida e querida

promoteur Tereka Araújo voltou com tudo e convida para noite retrô, que faz todas as

sextas-feiras, a partir das 21h, com Dj Saldanha e Júlio Guedes, no Paduás Social Club.

SANCHES

mulheres poderosas





Uma festa animada neste fim de semana, em Monlevade, marca a entrega do troféu The Brazilian Women Power – com presença de delegações de várias regiões de Minas e até do exterior. Uma das apoiadoras do evento é a mineira Ester Sanches Naek – que promove ações de valorização feminina e campanhas de solidariedade aqui e nos Estados Unidos. A trajetória dessa moça é interessante, pois ela foi treinar atletismo e trabalhar nos EUA, onde acabou conhecendo um milionário paquistanês – com quem está casada há 30 anos. No vaivém entre a Ásia e os States, vem ao Brasil apoiar causas sociais. Um dos seus amigos ilustres por aqui é o ex-governador Antônio Anastasia, que até gravou vídeo falando de suas propostas.

ENCONTRO

Profissional do Futuro





Após dois anos de adiamento, foi finalmente marcado para o dia 14, às 20h30, no Sesc Palladium, o encontro “Sessão Dez4Meia Convida”, com a presença de Leandro Karnal, Nina Silva e Fernanda Ribeiro. No contexto da economia criativa, serão trazidas reflexões sobre as habilidades importantes

ao profissional do futuro, tema que é foco de muitas discussões atuais. Venda de ingressos pelo Sympla (bileto.sympla.com.br/event/72016 ).

WORKSHOP

Conexão Delas





A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), em parceria com o Sebrae Minas, realiza, nesta terça-feira, das 9h às 12h, o Conexão Delas 2022, onde serão tratados temas como moda, beleza e gastronomia. O encontro vai abordar temas importantes para desenvolver e potencializar habilidades e talentos de mulheres empreendedoras. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site do Sympla. Inscrições gratuitas e vagas limitadas.

WARHOL

Bilhões & Prestígio





O famoso retrato de Marilyn Monroe retocado com pinturas coloridas pelo ícone pop Andy Warhol será levado a leilão pela Christie’s (em maio), com lance inicial em torno de R$ 1 bilhão. Isso mesmo, US$ 200 milhões. O artista voltou à moda agora, com o documentário da Netflix sobre os seus diários – um trabalho interessante. Mais interessante ainda é que em uma das cenas da série, aparece, discretamente, a brasileira Elisinha Moreira Salles, entre várias milionárias da época presentes em uma recepção do pintor (em Nova York), sendo ela a única a quem ele se dirige com entusiasmo e recebe com maior distinção. Prestígio absoluto.





CULTURA

bate-papo





A Casa Fiat de Cultura recebe a pesquisadora da arte moderna e contemporânea Marília Andrés para o Encontros com o Patrimônio. A compreensão de como o espírito moderno se projetou em produções de intelectuais e artistas de Belo Horizonte e do interior de Minas Gerais será abordada no encontro “Modernismos à mineira: Influência e reverberações da arte moderna em Minas Gerais”. Será explorada a trajetória sobre como o modernismo foi se consolidando no estado a partir de manifestações culturais na década de 1920, com a exposição de Zina Aita; de 1930, no “Salão de 36”; e em 1940, com a Exposição de Arte Moderna na capital mineira. E falará sobre a política de modernização da prefeitura de Juscelino Kubitschek, focalizando a Escola Guignard e os alunos e alunas que seguiram a vertente construtiva da arte brasileira. O evento será realizado em transmissão ao vivo, hoje, das 11h às 12h30, com inscrição gratuita pela Sympla: bit.ly/ModernismosAMineira.





POSSE

Instituto Histórico





O desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Roberto Soares de Vasconcellos Paes, da 17ª Câmara Cível, tomará posse como associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG), na cadeira de nº 38, cujo patrono é o conselheiro Martinho Campos. A sessão solene será em 9 de abril, às 10h, no Auditório Dermeval Pimenta. Em nome do IHGMG, o também associado efetivo Fernando José Armando Ribeiro, titular da cadeira nº 12, patrono Barão Homem de Melo, saudará o novo associado efetivo.

DIVERSIFICADO

Mercado Trop





Uma modalidade de venda que já caiu nas graças dos belo-horizontinos são as feirinhas de fim de semana. Elas reúnem um mix diversificado de produtos de bom gosto e ainda oferecem restaurante, café e bar, com música ao vivo, o que proporciona um programa muito agradável para os visitantes.

Para aproveitar a Páscoa e o dia das mães, um grupo de 21 expositores promove, nos dias 9 (das 10h às 21h) e 10 (das 10 às 18h) de abril, no Trop Coworking (@trop_coworking), no Anchieta, a 1ª edição do Mercado Trop.Marcas locais, autorais, com produtos artesanais para casa, bijuterias, roupas, acessórios, sabonetes artesanais, gastronomia e serviços como por exemplo, corte de cabelo.

POR AÍ...





A Federação das Câmaras de Comércio de Minas Gerais (FCDL-MG) acaba de instalar seu canal de relações institucionais, que será comandado por Elvio Corrêa. No âmbito federal já existe algo assim, mas agora foi implantado em nível regional. O objetivo é ampliar e agilizar os contatos entre os poderes públicos e a iniciativa privada, ligada ao comércio.





O produtor Rodrigo Cezário (que passa temporada de trabalho no Nordeste), expandiu suas atividades para o Sul. A convite do Sebrae-Paraná, criou uma série de conteúdos e consultorias para compor o Programa de Economia Circular daquele estado. Ele explica que “o objetivo é orientar empresários nos processos e modelos de negócios da Economia Circular na Moda, com base nos aspectos culturais, ambientais, sociais e econômicos – alinhados com seu mercado”.





A Associação dos Consultores em Negócios de Moda (ACNM) agendou para 4 de abril seu desfile virtual da Gerais Fashion. O presidente da entidade, Paulo Lopes, informa que o vaivém das modelos será mostrado (em tempo real) pelas redes sociais, inclusive com sorteio de alguns modelitos para o público on-line. Também terá plateia presencial com representantes das grifes que desfilarão, imprensa e convidados.