Noite de Prêmios Virtual da Jornada Solidária Estado de Minas será dia 30

A Noite de Prêmios Virtual da Jornada SolidáriaEstado de Minas será na próxima quinta-feira (30/09), às 20h. A transmissão será feita do estúdio da TV Alterosa e os participantes acompanharão tudo pela plataforma Zoom, que foi gentilmente cedida pelo Instituto MRV, com capacidade para até mil pessoas. A sala será aberta às 19h.









Toda a renda arrecadada será investida em equipamentos nas 13 creches beneficiadas pelo programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas, a Jornada Solidária Estado de Minas. Mais de 3 mil crianças de até 5 anos serão beneficiadas, recebendo melhores condições de ensino, já que as creches são escolas.





No dia do bingo virtual, não será possível fazer os sorteios dos diversos presentes que a equipe recebeu dos principais lojistas e confecções de Belo Horizonte. Por isso, a equipe da Jornada Solidária fará lives no Instagram (@jornadaem) para os sorteios, que começam a partir de hoje, às 20h.





Será como um “esquenta” para a grande noite do dia 30. Como são muitos presentes, as lives serão feitas todas as noites – nos dias úteis – e continuarão após 30 de setembro, até que todos os presentes tenham sido sorteados. É possível conferir as peças para sorteio no Instagram da Jornada.





Já foram definidos os prêmios de cada rodada, e as pessoas podem adquirir cartelas extras para concorrerem com mais chances aos prêmios de sua preferência. Todas as rodadas têm dois prêmios para atender em caso de empate. Vejam os prêmios:





1ª rodada: adega da Suggar





2ª rodada: brinco de ouro com brilhantes da Manoel Bernardes





3ª rodada: brinco de ônix com brilhantes da Talento Joias





4ª rodada: banco Grilo da Mac Móveis, em madeira cumaru, sling









5ª rodada: colar em esmeralda colombiana e brilhantes da Rosália Nazareth





Para desempate temos: colar olho grego da Rafa Recoder Joias, colar em ouro com Divino da Cibele Andrade, tapete da Marie Camile, Luminária da A.de Arte e peça da Angela Alvim Joias.





Para jogar é muito fácil: todos que compraram ingresso receberão o link da reunião do Zoom, é só clicar nesse link pelo celular, computador ou tablet que terão acesso à sala do evento.





Os convites custam R$ 120 e estão à venda com as patronesses da Jornada ou na Loja de Classificados Estado de Minas, na Avenida Getúlio Vargas, 291, de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30.