Jornada solidária reunião de patronesses

Sandra Mara Carneiro Costa e Júnia Giannetti (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Já está marcado para o final de setembro o tradicional Bingo da Jornada Solidária Estado de Minas, que desta vez, por causa da pandemia, será virtual, para evitarmos aglomeração, apesar de a maioria dos participantes já estarem vacinados. Para explicar todo o processo, a equipe da Jornada marcou a reunião com as patronesses para 31 de agosto, pela plataforma digital Zoom. Para facilitar a participação, serão feitas duas reuniões, iguais, para explicar como será todo esse processo. A primeira, às 17h, e a segunda, às 20h.





FESTEJO

garantido





A pandemia impediu o Festejo do Tambor Mineiro de ocupar as ruas do Prado com a energia dos Reinados de Minas Gerais, mas o evento não parou e está de volta com uma programação muito especial. Na próxima semana, o Coral Vozes de Campanha, Maurício Tizumba, Sérgio Pererê, Espaço CircoLar, Acauã Rane e Bloco Oficina Tambolelê vão colocar seu talento em cena para reafirmar e valorizar a cultura afro-mineira na próxima edição do Festejo do Tambor Mineiro. A programação vai apresentar ao público música, cultura popular e circo de forma

on-line e gratuita pelo canal do Festejo no YouTube (youtube.com/festejotambormineiro), entre

26 e 29 de agosto, de quinta-feira a domingo, sempre às 20h.

Patricia Duque e Roberta Correa (foto: Isabela Teixeira/EM/D.A PRESS)





ORATÓRIOS

exposição e leilão





As dinâmicas Marias Bonitas de Lourdes têm um grupo de artesanato que fez 50 oratórios. O resultado foi tão lindo que elas decidiram fazer uma exposição dos trabalhos, em homenagem à memória de Beatriz Castro, integrante do grupo e idealizadora dessa ação, que faleceu recentemente. Os pequenos oratórios poderão ser vistos em 31 e agosto e 1º de setembro, no Albanos de Lourdes, das 14h às 20h. Todas as medidas de segurança serão respeitadas, inclusive o número de pessoas dentro do espaço. Não haverá coquetel, será apenas visitação. Depois da exposição “Sagrado”, será feito um leilão virtual para venda dos oratórios, no Instagram das Marias Bonitas de Lourdes, com renda para a Fundação Terra.

Janaina Sette Camara e Cristiana Aguiar (foto: Eugenio Gurgel/Esp EM/D.A Press)





FOLCLORE E LITERATURA

comemorações e oficina





O CCBB Educativo celebra o Dia do Folclore hoje, em evento presencial, às 14h. Será uma oficina com histórias, danças, músicas e brincadeiras que fazem parte de seus repertórios de saberes populares. As vagas são limitadas, por medida de segurança, para evitar aglomeração, e por isso será necessário fazer inscrição prévia pelo site www.ccbbeducativo.com.





***

Já o “Transversalidades” propõe um estudo comparado de obras de três escritores – um brasileiro, um angolano e um português, nesta quarta-feira, às 19h, pelo Zoom. Quem comanda a análise é o professor Flávio de Castro. Inscrição prévia no site do programa, que terá tradução em libras.

GASTRONOMIA MINEIRA

geleia premiada





Mais um orgulho pra gastronomia de Minas Gerais. Uma geleia produzida em Belo Horizonte recebeu um título relevante em Penrith, Cumbria, que fica no Norte da Inglaterra. Os produtores da Expressar Gourmet foram destaque no Prêmio Mundial de Geleias Artesanais, recebendo uma recomendação por sua geleia de laranja suave com especiarias, o que torna o produto um dos melhores do mundo.





DO SONHO

à realidade





A Fundação Dom Cabral nasceu em 1976, no coração de Minas Gerais, sem recursos, mas com o sonho de construir uma organização que fosse referência no seu negócio. Ao longo de seus 45 anos, enfrentou e superou vários desafios que ajudaram a fortalecer seu crescimento, sempre alinhada com a missão de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Neste percurso, foi construído o Câmpus Aloysio Faria, o principal da FDC, que completa 20 anos, em Nova Lima. Agora, celebram a data com o lançamento de um case com registro de fatos e relatos que aconteceram desde o início até a conclusão das obras do câmpus, considerado um dos melhores ambientes para o ensino executivo do mundo, de acordo com o ranking do Financial Times, conquistando, em 2019, o 1º lugar no quesito instalações.





LIVE

para pequenos





A Tropicália é tema da livezinha que o premiado projeto Grandes Músicos para Pequenos apresenta hoje, às 16h, em parceria com o “Diversão em Cena”. Com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes, o programa vai exibir o espetáculo inédito “Sonzinho Tropicalinha”, além de brincadeiras interativas para toda a família. A partir de sucessos de artistas tropicalistas, a peça apresenta noções de cidadania, a importância da cultura e de construir uma sociedade mais diversa e justa. Na trilha sonora, estão sucessos como “Domingo no parque”, “Aquele abraço”, “Leãozinho”, entre outras canções marcantes. A live será transmitida no Facebook e no canal no Youtube da Fundação ArcelorMittal.





LARES

energia de mineiros





A aprovação do novo marco regulatório para microgeração de energia solar (nas residências, inclusive), acabou virando uma festa de mineiros no plenário da Câmara Federal. Como o parecer foi do mineiro Lafayette Andrada e aprovado por quase unanimidade (apenas três votos contra), a confraternização entre os conterrâneos foi geral. Há de se registrar que a aprovação dessa matéria bate fundo na bolsa da dona de casa – ao evitar o aumento do preço da energia elétrica e, mais que isso, pode até diminuir o valor da conta. Apesar do lobby contrário à matéria (por parte das distribuidoras), o bom senso venceu.

RIBALTA

anjo negro





A peça “Anjo negro”, com direção do psicanalista Antônio Quinet, baseada no texto de Nelson Rodrigues, faz sua última apresentação hoje, às 13h30, pelo canal do YouTube do Festival de Inverno de Campina Grande. A tragédia grega ambientada no Rio mescla teatro e cinema, com trechos ao vivo e intervenções de vídeo, e aborda o racismo estrutural.





HOMENAGEM

a Autran Dourado





A Academia Mineira de Letras apresenta a palestra “95 anos de Autran Dourado” com o professor Jonatas Guimarães, nesta quinta-feira, às 11h, pelo canal do YouTube. A palestra abordará o conjunto da obra de Autran Dourado, explorando tanto os diferentes momentos da produção ficcional do escritor quanto a sua inserção no cenário intelectual da época.





SOLIDARIEDADE

live animada





Rogério Flausino e Wilson Sideral cantam Cazuza amanhã, em live solidária, às 20h, pelos 5 anos do Instituto Mundo Aflora. Transmissão pelo YouTube, que servirá para arrecadar fundos para a instituição, que atua na reintegração de meninas que cumprem medidas socioeducativas. A apresentação terá, ainda, as participações especiais das cantoras Marcia Castro e Marília Lopes.





CERVEJA

curso e sommelièrs





Para capacitar profissionais que estão em busca de recolocação no mercado e que desejam trabalhar com o gerenciamento de redes sociais de cervejarias, bares e outros negócios cervejeiros, a Academia da Cerveja e o Instituto Marketing Cervejeiro oferecem o curso exclusivo ‘Marketing digital para sommelièrs de cerveja’. Até sexta-feira (27/08), os interessados poderão se inscrever e concorrer a uma bolsa de estudos integral, além de uma vaga de estágio não remunerado e opcional pela escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev. Os cursos acontecem no formato on-line, ao vivo, em 11 e 12 de setembro, das 9h às 13h.

BRASILEIROS

indocumentados





Fundação Getulio Vargas lançou um livro que mostra como a certidão de nascimento se torna um passo imprescindível no longo caminho da cidadania. “Invisíveis: uma etnografia sobre brasileiros sem documento” foi escrito pela jornalista e professora universitária Fernanda da Escóssia e apresenta o resultado de sua tese de doutorado sobre as trajetórias de brasileiros adultos sem certidão de nascimento. Durante dois anos, a autora mergulhou no cotidiano de um serviço público e gratuito de emissão de certidões instalado num ônibus na Praça Onze, no Centro do Rio de Janeiro. O livro narra as experiências desses brasileiros indocumentados, ilegíveis pelo Estado, invisíveis em seu próprio país.









CONGRESSO

sentir é aprender





Terça e quarta, 24 e 25, será realizado o 3º Congresso LIV Virtual: Sentir é Aprender, considerado o maior evento sobre educação socioemocional da América Latina, com importantes nomes do cenário nacional e internacional para conversar sobre aprendizados, sentimentos e emoções, e debater sobre o paralelo entre aprender e sentir. O evento é gratuito e aberto ao público, e a transmissão será realizada pelo canal do LIV no YouTube. As inscrições podem ser feitas em https://www.congressolivvirtual.com.br/. Na programação, roda de conversa mediada pela jornalista Glória Maria com a participação da escritora Conceição Evaristo, do MC Emicida, da historiadora Lilia Schwarcz, da educadora Lília Melo e do psicólogo Lucas Veiga. Haverá entrevista com o psicanalista e escritor francês Charles Melman.





SEMANA PORTUGUESA

festa virtual





A tradicional Festa Portuguesa terá sua 10ª edição celebrada em formato virtual e será chamada de Semana Portuguesa, com seis dias de rica programação para conhecer e apreciar a cultura luso-brasileira. A programação começa amanhã (23/08) e vai até dia 28, sexta-feira. Serão mais de 20 atrações que envolvem shows, lives gastronômicas, menus especiais em 12 restaurantes, palestras, rodadas de negócio e muito mais. Para o vice-presidente da Câmara Portuguesa, Carlos Alberto Lopes, essa foi a forma ideal para a realização do evento, já que ainda não é possível celebrar com a grande festa que todos gostam tanto. Em Belo Horizonte, o público pode conferir as delícias dos restaurantes Taberna Baltazar, Capitão Leitão, Caravela, Casa Di Maria, Armazém Medeiros, Doces de Portugal, Sorveteria Alento, Cervejaria Verace e Cozinha Santo Antônio. Acesso: app.virtualieventos.com.br/festaportuguesa2021.





ALERTA SAÚDE

mulheres esportistas





De acordo com especialistas, mulheres atletas ou esportistas precisam de cuidados especiais com a saúde. Alguns problemas comuns podem ser sanados ou minimizados com ajuda médica, como irregularidades no ciclo menstrual e incontinência urinária atlética. A médica Carla Tavares Felipe Vieira, coordenadora do Serviço de Medicina do Esporte da Rede Mater Dei de Saúde, explica que é de extrema importância atuar nas alterações ginecológicas relacionadas à prática de exercícios – ela destaca que as práticas esportivas que mais merecem atenção são aquelas em que as mulheres treinam em maior volume e intensidade sem ter o aporte energético adequado para a prática, ou aquelas que praticam exercícios com grande impacto. A tríade da mulher atleta, ou síndrome da deficiência energética relacionada ao esporte, é pouco conhecida entre as mulheres que praticam exercícios e pode causar uma série de problemas. Fica a dica.

QUEIJOS

sabor de derrota





Premiado em vários concursos internacionais, inclusive na França, o queijo mineiro artesanal está encurralado. Sem trocadilho. O fato é que, como é feito com leite cru, sua comercialização (legalmente) só pode ser feita próximo ao local de sua fabricação. Praticamente, só no município de origem. Um prejuízo danado para os produtores, que reivindicam a mesma classificação dos queijos feitos com leite pasteurizado. O contrassenso é tamanho que os queijos levados para concursos internacionais são, na prática, contrabandeados – embora voltem carregados de medalhas de ouro, prata e bronze. Vender para fora a lei não deixa.

REPRESENTATIVIDADE

mineiro de destaque





O cirurgião plástico belo-horizontino e professor Alberto Lott Caldeira – que iniciou a carreira como residente e mestrando de Ivo Pitanguy –, participará da Conferência Internacional de Engenharia Biomédica e Biotecnologia (ICBEB 2021), em Suzhou, na China, que será realizada em 10 de novembro, para o qual foi convidado para representar a cirurgia plástica brasileira. Caldeira assina três capítulos do recém-lançado livro “Breast surgery: aesthetic approaches”, pela Editora Springer, editado por Juarez Avelar.

CARRO

bem desprezado





Os especialistas em comportamento juvenil têm registrado o desinteresse das novas gerações pelo carro – seja como status social ou como bem de consumo. Agora, os números confirmam: de 2010 até agora, caiu 11% o número de CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) expedidas pelos órgãos competentes. Ou seja, mesmo antes de os aplicativos de aluguel (como Uber) existirem, o processo já estava em andamento. Dizem que a chamada geração Z prefere um game do que um volante na mão.