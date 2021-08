Bacalhau vinho & azeite

(foto: Clarissa Lanari/Divulgação))



A tradicional festa anual portuguesa em Belo Horizonte neste ano terá novidades das boas. Como será um evento híbrido - misturando o presencial e o virtual – muita gente pode acompanhar shows, debates e lives pela internet. Consta que alguns restaurantes da capital participam do festival, inclusive com delivery, oferecendo comidas deliciosas para serem apreciadas por quem curte as delicias lusas. Também haverá harmonização de vinhos portugueses com queijo mineiro - uma ótima mistura. Tudo isso vai ao ar entre os dias 23 e 28 de agosto e é só acessar o site da Câmara Portuguesa em Minas para saber mais.

POR AÍ

Cultural





O monólogo “Helena Blavatsky, a voz do silêncio” inicia nova temporada com apresentações ao vivo, a partir de 22, próximo domingo. Visto por mais de 7 mil pessoas, o espetáculo é estrelado por Beth Zalcman e tem direção de Luiz Antônio Rocha. Esse é o primeiro texto teatral da filósofa Lucia Helena Galvão, cujas palestras na internet são acompanhadas por milhões de seguidores. Ingressos pelo Sympla (www.sympla.com.br/produtor/helenablavatskyavozdosilencio).





***





Com direção de Isaac Bernat, o espetáculo “Pão e Circo”, estreia na sexta-feira, 20, no Sympla,. Idealizada pelo ator e autor Pedro Monteiro, que assina o texto com Leonardo Bruno, a peça se inspira nos milhões de brasileiros que crescem sem o afeto do pai para criar, de maneira poética, uma história sobre paixão, sonhos, memória e a importância dos

vínculos familiares.





***





Quinta-feira, às 14h, tem “Laboratório de Crítica”, no CCBB Educativo, com o artista Rafael RG falando sobre as estratégias de criação de pessoas racializadas. Em formato de webinar, na plataforma

Zoom, o público deve se inscrever pelo site (www.ccbbeducativo.com.br).

A participação é gratuita.





***





Dia 19, quinta-feira, às 11h, Eleusa Sorrenti fala sobre poesia para crianças em palestra no canal do YouTube da Academia Mineira de Letras. A palestrante fará apresentação de alguns poemas em língua portuguesa de diferentes autores e temáticas com comentários críticos sobre o assunto.

Riccy Souza Aranha e Eduarda Porto (foto: divulgação)





EXPANSÃO

nova loja





Eduarda Porto, franqueada da Mixed em Belo Horizonte, abriu no início do mês uma nova loja no Bairro Belvedere. A fundadora da marca, a paulista Riccy Souza Aranha veio para a inauguração para celebrar o momento. Foi um dia inteiro recebendo clientes, respeitando as normas de segurança. Tudo organizado para evitar aglomerações. Esta ação veio casar perfeitamente com o clima de otimismo da coleção verão 2022 criada pela label, intitulada Glórias da Vida.





ARRAIAL

temporão





Depois de ter sua edição cancelada em 2020 por conta da pandemia, o Arraial de Belo Horizonte 2021 acontece em formato on-line, com novas propostas, respeitando todos os requisitos de segurança sanitária. A programação acontecerá de 19 a 29 de agosto e estão previstos o Concurso de Figurinos Juninos, a série de lives ‘Prosas Juninas’ (rodas de conversas com nomes importantes da cultura junina brasileira e das quadrilhas componentes do setor) e uma live da Gastronomia Junina, com chefs renomados da cidade. Mais detalhes sobre esta edição podem ser acessados no site do Arraial: www.arraialdebelohorizonte.com.br. No sábado será aberta a votação do concurso de figurinos juninos, que serão exibidos pelo site do Arraial de Belo Horizonte. Trinta e seis quadrilhas juninas, sediadas na capital mineira, apresentarão seus figurinos em dois grupos, Especial e Acesso. Para cada quadrilha inscrita será destinada uma subvenção de R$ 8,7 mil. No próximo domingo, às 12h, live de gastronomia com os chefs Caio Soter, do O Jardim Restô Bar, e Bruna Martins, do Birosca S2. Eles farão uma releitura de dois pratos tipicamente juninos, um principal e uma sobremesa

Flávio Geo, Márcia Salvador Geo, Isabel Gangl e Fabiana Luzzi (foto: marcos vieira/d.a press)

MEDICINA UFMG

testes de vacina





A Faculdade de Medicina da UFMG inaugurou semana passada um novo centro clínico para testes com vacinas em Belo Horizonte. A Unidade de Pesquisa Clínica em Vacinas (UPqVac) melhora as condições de realização de ensaios com voluntários para novos imunizantes e tratamentos. O novo centro está instalado em espaço do campus Saúde, na área hospitalar, com financiamento majoritário do National Institute of Health (agência governamental do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos), via rede COVID-19 Prevention Network (CoVPN), a mesma responsável pelos ensaios com a vacina da Jassen, que, na Faculdade de Medicina, conta com participação de 470 voluntários.

Renata Bernardes, Ana Clara Pimenta, Isabela Fantauzzi e Mariana Pentagna Lasmar (foto: Francisco Dumont/Divulgação)





VINHOS

maiores consumidores





Pesquisa da Evino, considerando pessoas acima de 18 anos, aponta que a Geração X (1965–1980) é a principal compradora de vinhos no Brasil, seguida pelos Baby Boomers (1945–1964). Apesar de ficar em último lugar, a quantidade de garrafas compradas pela Geração Z aumentou 30% no primeiro semestre deste ano. Os dados analisados são referentes ao primeiro semestre de 2021 e de 2020, para avaliar se houve alguma diferença marcante, segmentando os consumidores de acordo com as quatro principais gerações. A Geração Y ou Millennials (1981–1995), ficaram em terceiro lugar, com 30% da base; e Geração Z (1996–2015), 3,5%. Comparando por gênero, ainda são os homens os maiores compradores da bebida.





CURSOS

de arte





Nesta terça-feira, das 19h30 às 21h30, terá aula gratuita com o professor Marco Elizio sobre Arte Pré-colombiana no México. Já na quarta-feira começa mais um curso de História da Arte, ministrado pelo competente professor Luiz Flávio. O tema será Idade Média e Renascença, com cinco aulas. Será o primeiro com aulas presenciais e também on-line, ao vivo.





GASTRONOMIA

nova série





O canal digital Tastemade lançou semana passada nova série e gastronomia com a chef piauiense Cafira Foz, do restaurante Fitó, premiado no Guia Michelin. O programa tem episódios trazendo estilo de vida em São Paulo, dicas de receita, alimentação, autocuidado e estilo.









MÁRIO CORTELA

palestra comemorativa





A Associação Viva e Deixe Viver, que reúne contadores de histórias em hospitais de todo o país, completa 24 anos neste mês e a comemoração terá palestra on-line e gratuita, nesta terça, às 18h30, do filósofo Mario Sergio Cortella, que falará sobre o tema: "Leitores do mundo e leitores de livros – como está a formação de nossa sociedade?". A Associação congrega 1,3 mil voluntários responsáveis por contar histórias em 85 hospitais do país. Hoje, são mais de 2,7 milhões de pessoas impactadas e uma atuação múltipla, que vai além das paredes dos hospitais. Com a pandemia, a Viva se adaptou ao ambiente online e se conectou com pessoas em toda a sociedade, por meio do Viva On, uma sala em plataforma online com duas apresentações diárias, de segunda a sábado.

MERCADO

em alta





Setor imobiliário registra alta de 141% em Minas no primeiro semestre. Segundo levantamento, o volume de negócios fechados no estado subiu de 837 nos seis primeiros meses de 2020 para 2018 em igual período neste ano. Segundo o Painel do Mercado Imobiliário, levantamento conduzido pela plataforma Kenlo, o crescimento no volume de negócios na região foi superior à média nacional, considerando todo o país. Cadê a crise?





PROJETO FARTURA

conhecimento mineiro





O Projeto Fartura – Comidas do Brasil, maior plataforma gastronômica do país, realiza 2ª edição da Semana do Conhecimento Mineiro, que reúne profissionais renomados de diversas áreas para discutir a gastronomia mineira, o cenário da gastronomia atual e novas perspectivas. A programação é 100% virtual e gratuita, conta com palestras, mesas redondas e aulas-shows e pode ser acompanhada no YouTube do projeto entre os dias 17 e 22. Entre os participantes estão a turismóloga Fernanda Fonseca, Rafael Quick, o chef Flávio Trombino, Ana Gabriela Baeta, a chef Morena Leite, os chefs Caio Soter e Adriano Vilhena. Acesso: youtube.com/FarturaBrasil





LA E CÁ

águas rasas





Embora seja comum elogiar as coisas boas do primeiro mundo e exagerar nas coisas ruins dos países pobres, é quase impossível vez ou outra não reafirmá-las. Um exemplo é a decisão tomada na Alemanha, em razão das recentes enchentes em locais jamais atingidos pela água – consequência do aquecimento global. Como a possibilidade de se repetir as cenas terríveis é enorme, os terrenos não poderão mais ser reocupados e as casas serão realocadas. Por aqui nem bem a lama seca e o lixo é recolhido, os flagelados voltam para os mesmos lugares inundados - a espera de nova tragédia.

UM NOVO

perfil





Conhecido por sua coluna diária aqui neste jornal – e interrompida há um ano e meio por conta da COVID 19 -.o jornalista Mário Fontana está aproveitando o tempo livre para desenvolver outro projeto. Agora, a nível cultural, imagina abrir um museu em sua cidade natal, São Sebastião do Paraíso. Pouca gente sabe, mas ele é um colecionador enrustido de peças de barroco mineiro e arte. A consultora para o projeto é Angela Gutierrez, criadora de vários museus no interior. O de Tiradentes, por exemplo, que é dedicado à imagem de Sant'Ana, recebeu no primeiro domingo de sua abertura 300 visitantes. E continua funcionando com as portas abertas.





OCIDENTE

voo baixo





Vira e mexe a gente fala sobre a decadência do Ocidente e sua entrega ao anarquismo travestido de democracia. Mas algo está colocando o Oriente na dianteira política e econômica do mundo. O mais recente referencial disso é a listagem dos 10 melhores aeroportos internacionais. Oito deles estão situados em países orientais. Os dois restantes que ficam no Ocidente, estão localizados na Alemanha - exatamente um dos poucos países ocidentais reconhecido pelo respeito às regras e cumprimento estrito do que manda a lei. Sem comentários.





VIAGENS

côco e areia





Todo mundo sabe que o turismo mineiro está sofrendo muito com as consequências da COVID- 19. Embora o otimismo com a diminuição dos casos, o fluxo de turistas internos não tem beneficiado o nosso estado. Um levantamento feito pela Decolar, no mês de julho, mostrou que entre os destinos mais procurados pelos brasileiros naquele mês não constava nenhum de Minas. O campeão foi o Nordeste, seguido pelo Sul. Pelo visto, o chamado turismo do côco & areia venceu fácil.





CAMPANHA

presidencial





Outra da família Gutierrez: Cristiana, que é médica de formação, cuida de uma supercriação de cavalos da raça mangalarga marchador. São preciosidades que vivem em suas fazendas e às quais ela se dedica totalmente. Tanto que está se candidatando à presidência da entidade que reúne os cacifados nacionais que adoram esse cavalo especial. A eleição será no mês que vem e ela tem corrido o país em plena campanha para colher votos.

MEA CULPA

Robin dos bilhões





Talvez constrangidos pelo desconcertante acúmulo de dinheiro em suas contas, alguns trilhiardários do mundo atual aderiram ao fundo criado pelo mais icônico deles, o Bill Gates e sua então esposa, Melinda, em 2010, para ajudar um pouco os pobres. Focado nas questões sociais, o movimento The Giving Piedge acaba de receber uma contribuição do co-fundador do brasileiro Nubank, o colombiano David Vélez e a mulher Mariel Reyes – doando ao fundo a maior parte de sua fortuna pessoal, que é de US$ 5,2 bilhões. No total, mais de 200 bilionários já aderiram ao movimento.

VAIVÉM





A jovem Thaís Dzenk é a mais nova arquiteta da praça. Ela graduou-se no assunto na Fumec e recebeu festa na casa do tio, o estilista Victor dzenk. Ajudando a receber a turma, a mãe dela, Anna Elisa Dzenk, que também é sócia da grife familiar.





***





A Fuliban Minas divulgando o livro ‘Brimos’, do escritor Diogo Bercitto, onde mostra a evolução das famílias libanesas que imigraram para o nosso pais. Além de políticos, comerciantes e diplomatas ele também destaca os aspectos culturais assimilados com essa interação.