Mesmo com riscos, fumantes aumentaram consumo de cigarro na pandemia

Quem deve estar sofrendo mais nesta pandemia são os fumantes, porque, segundo médicos especialistas, eles podem ter maior risco de infecção pela COVID-19, já que fumar pode causar inflamações nas vias aéreas, expor ainda mais o receptor do coronavírus nas células humanas e enfraquecer o sistema imunológico. Além disso, pessoas que fumam podem ter desenvolvido doenças pulmonares ou ter capacidade pulmonar reduzida.





Vale lembrar que o tabagismo é a principal morte evitável no mundo. No Brasil, cerca de 22 milhões de pessoas ainda fumam e, apesar de serem considerados grupo de risco para a COVID-19, 34% dos fumantes afirmam que, durante a pandemia, a quantidade de cigarros consumidos diariamente aumentou.





A contaminação pelo compartilhamento dos cigarros é outro problema comum, eletrônicos ou narguilé, até mesmo por quem está mantendo distanciamento, porque, sem perceber, compartilham cigarro. Outro dia, uma amiga fez aniversário e, como a turma quase toda já tomou pelo menos a primeira dose de vacina, resolvemos nos encontrar. Éramos oito, escolhemos um lugar aberto, arejado, mantivemos uma certa distância e celebramos.





Dada altura da conversa, uma das amigas começou a falar o quanto sente falta do cigarro, que havia parado por causa da COVID-19, já que é mais velha, mas que era um prazer que fazia falta. Um tempo depois, eu a vi fumando um cigarro. Fui logo brincando que ela não tinha resistido, e perguntei onde tinha conseguido o cigarro. Na maior tranquilidade, ela disse: “Peguei o restinho dela”, apontando para outra amiga.





Não aguentei, chamei a amiga na responsa. Como teve coragem de colocar a boca em um cigarro que tinha sido fumado por outra pessoa, mesmo sendo uma amiga querida e conhecida? Justo ela, que se guarda tanto! Na hora, a fissura era tanta que nem pensou em nada, só queria dar uns tragos.





Mas não é só a COVID que está entre as doenças que o vício no cigarro pode causar. Além das ligadas ao aparelho respiratório, há também doenças cardiovasculares, úlceras do aparelho digestório, osteoporoses e câncer. O cigarro pode causar impotência sexual nos homens e infertilidade nas mulheres. Estima-se que, no Brasil, cerca de 157 mil pessoas morram precocemente em decorrência de doenças causadas pelo tabagismo.





Apesar dos riscos à saúde, nem tudo está perdido para os que desejam abandonar o vício. As estatísticas mostram que as chances de adoecer podem diminuir bruscamente com o passar do tempo.





No processo de parar de fumar, o primeiro passo é reconhecer os estímulos que levam à prática. A cafeína, por exemplo, faz com que a pessoa se sinta mais ansiosa, pois é um ingrediente estimulante e as substâncias viciantes da nicotina do cigarro liberam no corpo uma sensação incrível de prazer. Para controlar a vontade e a ansiedade, a inserção de atividades físicas e o consumo de uma alimentação equilibrada são grandes aliados nessa batalha.





Existem alguns alimentos que facilitam o processo para quem quer parar de fumar. A Bio Mundo indica chá de ervas que acalmam; laranja, que repõe a vitamina C e o fumante sente menos vontade do cigarro; óleo de linhaça, que estimula a liberação da serotonina, hormônio responsável por equilibrar o humor; castanha-do-pará, rica em selênio, mineral que auxilia na prevenção de doenças e no fortalecimento do sistema imunológico, além de estar ligado à melhora do humor; e leite e seus derivados, que ajudam a eliminar a nicotina do organismo do fumante e alteram o sabor do cigarro.

