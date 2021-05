Lançamento e solidariedade

Empresária e estilista Fabiana Milazzo (foto: Divulgação)







A estilista mineira Fabiana Milazzo lança terça-feira um projeto que une moda e solidariedade, além de celebrar os 21 anos de marca. Chamado Frutos da Terra, ela vai lançar a nova coleção em um desfile virtual, com transmissão em suas redes sociais, com o objetivo de fazer arrecadações para doações de cestas básicas para famílias de São Paulo, Uberlândia (MG) e outras regiões do Brasil, para amenizar a fome causada pela crise deflagrada pela pandemia da covid-19. Amigas da marca, como Sabrina Sato e Marjorie Estiano, já aderiram à causa, além da cantora Luiza Possi, que será a atração musical do desfile. “Todo o processo das doações será documentado no meu site e 100% das arrecadações vão para as instituições”, explica Fabiana, que vaiabrir uma plataforma

de QR Code para as arrecadações no dia do desfile.

Aniversariante desta terça-feira, Cláudia Mourão com as filhas Joana, Paula e Mariana (foto: Luiza Ferraz/Divulgação)





Marias Bonitas

e Jornada Solidária





O grupo Marias Bonitas de Lourdes surgiu da necessidade de ajudar uns aos outros. Vizinhas do Bairro de Lourdes se uniram para trabalhar em prol da comunidade e ajudar em projetos sociais. A ação deu tão certo que surgiram outros grupos de Marias Bonitas em outros bairros e cidades. Elas estão sempre se movimentando. A ação mais recente foi na quarta-feira, sob o comando da empresária e fundadora do grupo, Clarissa Vaz, quando fizeram um bingo virtual para 160 pessoas, para arrecadar verba para o projeto Chinelas, do Bairro Novo Aarão Reis, que trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. Foi um sucesso e apesar de ainda não terem fechado os gastos, a equipe organizadora já divulgou que serão repassados, no mínimo, R$ 5 mil para o projeto. Foram mais de 200 presentes sorteados, além dos prêmios de cartela. O bingo só conseguiu ser realizado sem grandes problemas por causa do patrocínio da Ecco Engenharia, que liberou o acesso ao Zoom, que permitiu a reunião com um grande número de participantes e tempo ilimitado. Na organização estavam Alessandra Araújo, Cristianna Almeida, Gabriela Azevedo, Nathalia Bini e Patrícia Novais. A Agência BIVS ficou responsável pelas redes sociais. O maior presente da noite foi um divino de ouro e topázio doado pela joalheira Cibele Andrade, da coleção Esperança, criada para ajudar a Associação Mineira de Reabilitação (AMR).





***





A coordenadora da Jornada Solidária Estado de Minas, que já está estudando as alternativas de realizar o tradicional bingo da jornada em formato virtual, participou de tudo. Clarissa Vaz já garantiu a ajuda das Marias Bonitas e Nazareth Teixeira da Costa, presidente da Jornada, já marcou para o início do segundo semestre a primeira edição virtual do evento. Em breve, será agendada a reunião de patronesses, também em

formato remoto.





JOVENS

sonho x realidade





Parece mentira, mas é pura verdade. Em alguns países da Europa, uma matéria chamada sonhandorismo está sendo ministrada e ensina os alunos a valorizarem seus sonhos, independentemente de esses gerarem dinheiro ou não. Como não ensinam o futuro adulto a sobreviver sem ter algum no bolso, os pais estão desesperados. Dizem que é o contraponto do empreendedorismo e financismo – tão em moda.

Maurício Percope, Andrea Dayrell, Heloísa e Antônio Cadar (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

REFORMAS

efeito home office





O sucesso do programa de reformas feito por celebridades em agradecimento a amigos desconhecidos, produzido nos Estados Unidos com os gêmeos bonitões, é tão grande que inspirou um canal de tv por assinatura brasileiro (onde esse tipo de programa se multiplica como coelhinhos) a fazer uma versão tupiniquim. Mas a curiosidade é que os apresentadores daqui não são gêmeos e um deles, o Dony De Nuccio, mostra-se um homem polivalente. De trader da bolsa de valores a conselheiro financeiro, ganhador do Bake Off Brasil Celebridades e apresentador de TV, foi parar na área de decoração. Sinal de que o assunto realmente está gerando muito dinheiro.

MODA

verão sem sol





Os salões de negócios com as coleções de verão’2022, realizados em São Paulo, não foram aquela maravilha – como era esperado – mas conseguiram vender o suficiente para mostrar algum vigor. O mais badalado deles, o Casamoda, foi ao ar no Hotel Unique – cuja escadaria virou o espaço instagramável para a turma se badalar nas redes sociais. Entre as marcas de criadores mineiros que fizeram sucesso estavam a Skazi, a Amarante e a Charth. Por aqui, as notícias sobre feiras de moda são alteradas a cada dia – colocando o evento cada vez mais distante.

SOLO NEGRO

mostra de arte





O projeto Solo Negro apresenta ao público Cenas Curtas Pretas, com nove espetáculos de teatro, dança e circo de artistas negras e negros de Belo Horizonte. Este é o quarto ano da mostra, que, em 2021, realizará três edições com programação on-line gratuita. Idealizado pela Cia Burlantins e com curadoria de Julia Tizumba, o projeto se propõe a criar um espaço de difusão do trabalho de artistas negros da capital mineira, reunindo espetáculos que dialogam com a cultura afro-brasileira contemporânea ou tradicional. As apresentações serão transmitidas ao vivo do Teatro Espanca!, entre 10 e 13 de junho, sempre às 20h, pelo canal youtube.com/ciaburlantins. Esta edição do Solo Negro é viabilizada por meio da Lei Aldir Blanc no âmbito de Minas Gerais.





APOIO

contra o câncer infantil





Josapar anunciou apoio à luta contra o câncer infantojuvenil e doou 10 toneladas de arroz Tio João ao Instituto Ronald McDonald. A ação será responsável por suprir por um ano as necessidades das sete unidades do programa. A entrega simbólica ocorreu semana passada, em São Paulo. O câncer infantojuvenil é a doença que mais mata crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil, e segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a cada hora surge um novo caso no país.

VIAGEM

prêmio mundial





A Emirates foi eleita a melhor companhia aérea mundial pela oitava vez consecutiva no Business Traveller Middle East Awards 2021. Além disso, recebeu reconhecimento de "companhia aérea com a melhor primeira classe" e "companhia aérea com a melhor classe econômica". Esses resultados refletem o sucesso da abordagem estratégica da Emirates de melhorar continuamente a experiência a bordo e em terra, oferecendo a jornada segura do cliente em todos os pontos de contato, sem deixar nenhum detalhe para trás, além de garantir o atendimento às expectativas do cliente durante o período mais desafiador para o setor de viagens aéreas.





DANÇA

Festival Mineiro





O 4º Festival Mineiro de Pole Dance, pela primeira vez em versão virtual, pretende mostrar a multiplicidade do estilo e a arte presente em cada movimento. Participam 24 dançarinos de várias cidades brasileiras, e o público poderá conferir a transmissão no dia 26, às 17h, no canal do YouTube do Festival, gratuitamente. Além de conferir as apresentações artísticas dos participantes, as oficinas serão todas gratuitas, com recursos de lei emergencial. Oportunidade para quem quer conhecer melhor do pole dance e suas vertentes.





CULTURA

selo da redenção





Uma boa ideia essa criação de um selo de segurança sanitária, pela Secretaria Estadual de Cultura, para assegurar que os eventos seguem as regras de restrições em tempos de pandemia. A saída é ótima para o setor, que foi profundamente sacrificado com as medidas de isolamento social, e também cria condições para fiscalizar os eventos clandestinos – e de alto risco para o público. A turma do setor torce para que a medida consiga melhorar um pouco a situação atual de ruína.

VINHO

rótulos raros





O vinho made in Brazil melhorou muito nos últimos anos e, com isso, tanto o mercado interno quanto o externo cresceram para o produto. Essa sofisticação do paladar do consumidor nacional, acabou provocando desdobramentos surpreendentes. Um deles se revelou no lançamento do primeiro site de e-commerce de vinhos raros no país, o Winetrader, no qual os colecionadores e apreciadores endinheirados podem adquirir rótulos de prestígio e bem variados. Tem vinho de US$ 30 mil a garrafa. O marketplace permite compras e vendas.





FELICIDADE

em Paris





Com a flexibilização das medidas sanitárias em paralelo à vacinação contra a Covid-19, a Galeries Lafayette Haussmann foi reaberta em Paris. ´Claro que uma série de protocolos foi adotada em prol da segurança de clientes e funcionários para que a mais tradicional loja de departamentos da Europa reabrisse suas portas com estrutura renovada, permitindo ao público uma experiência inesquecível em seus diversos setores, desde a última quarta-feira, sob o slogan ‘Vejo você de novo, finalmente!’, que exalta a importância deste reencontro. A loja funcionará de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 11h às 20h. Já o espaço gourmet, por sua vez, permanecerá aberto entre as 9h30 e as 21h, de segunda a sábado e, aos domingos e feriados, das 11h às 20h.





ARTES

memória precificada





Um leilão virtual de obras de arte levado ao ar por uma plataforma especializada (a iarremate.com) e também transmitido pela tv por assinatura mostrou a força da chamada ‘geração Guignard’ – momento único das belas-artes mineiras. Com as oscilações naturais do mercado, estavam lá e bem precificados Inimá, Chanina, Ceschiatti, o concretista Amilcar de Castro – entre outros. Mas o lance recorde foi para uma escultura do José Bento, a famosa árvore, por quase R$ 100 mil. O feito foi comandado pelo martelo do galerista Vitor Braga, que conhece bem o assunto e adicionava detalhes interessantes a cada artista apresentado. Um sucesso.









BOLSORIZAÇÃO

luta por recursos





Algumas vezes, falamos aqui sobre a bolsorização da moda nacional, com várias grifes recorrendo ao IPO (abertura de capital) para obter recursos, expandir os negócios e prosseguir em sua caminhada comercial no pós-Covid. Na realidade, toda a economia está assim – tanto que o aumento de lançamentos nas bolsas, como um todo, cresceu 344% de 2019 para 2020. Mesmo assim, o efeito pandemia pegou a turma de cheio: muitas grifes estão na UTI da recuperação judicial ou quebraram mesmo. Uma lista publicada nesta semana, lembrou situações delicadas e/ou desesperadoras de marcas de peso na cena fashion nacional.

FUNERÁRIAS

morte com opções





Conhecida da coluna pagou, religiosamente, as prestações de serviço funerário – para garantir que a ‘boa hora’ de parentes tivesse as honras merecidas. Atendendo ao desejo de um deles, pediu para que colocassem também a opção de cremação no serviço. Informada de que, nesse caso, haveria o acréscimo de uma taxa especial, concordou. Só depois de muitas prestações pagas e ao indagar sobre detalhes do que comprou soube que em caso de morte por acidente ou tiro de arma de fogo a cremação não seria permitida. Eternizou seu prejuizo.

PÓS-COVID

desfrute com saúde





A área que mais lucrará no pós-COVID-19 é a saúde. Embora a afirmação pareça um trocadilho de mau gosto referindo-se a ganhar dinheiro com a ruína alheia, na verdade é o contrário. Os analistas apontam atividades como academias, eventos esportivos, alimentação saudável e coisas do gênero como os próximos nichos mais lucrativos. Afinal, todos estão cansados de ficar em casa, ver e ouvir sobre desgraças, sofrer ansiedade e por aí afora. Resumo da ópera: seriam nos novos anos loucos (como na década de 1920), só que com menos loucuras e mais saúde.

Por aí





O jornalista e cronista Lindolfo Paoliello lança hoje, às 19h30, a edição

digital de seu livro "O melhor da crônica – Coletânea", pela Editora Del Rey.

O lançamento marca também a comemoração de seus 40 anos de

atividade literária. O encontro será virtual, com direito a entrevista, no

canal da Academia Mineira de Letras no YouTube





***





Hoje, a Orquestra Opus apresenta o show “Rock in concert” com clássicos

do rock internacional, às 11h30. Haverá participação do saxofonista

Derico Sciotti e do cantor Jeff Motta. O acesso é gratuito pelo

canal oficial youtube.com/grupotracbel.





***





De 6 a 20 de junho, será realizado o 23º Festival Amazonas de Ópera, com programação transmitida gratuitamente pelo YouTube e Facebook. O FAO terá três estreias: "Três minutos de sol", de Leonardo Martinelli; "O corvo", de Eduardo Frigatti; e "moto-contínuo", de Piero Schlochauer.

MILLENIALS

idade avançada





Incensada como aquela que mudará o mundo com compras mais sustentáveis e conscientes, a turma que nasceu entre os anos de 1980 e 1985 agora está sendo chamada de ‘millenial geriátrica’. A definição fica por conta não só de sua idade já avançando, mas também por ser um elo entre aqueles que viveram no mundo analógico e os novíssimos habitantes desse mundo de alta tecnologia – o chamado universo digital. Um geração de transição. Depois deles, só no virtual.