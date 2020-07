Dupla sertaneja mineira Don & Juan e live cheia de generosidade

A dupla Don & Juan fez live em beneficio da creche Casinha dos Anjos, beneficiada pela Jornada Solidária Estado de Minas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) A dupla sertaneja mineira Don & Juan fizeram uma live na última terça-feira que foi cheia de generosidade. Primeiro pela duração, foram 3h20 de boa música para centena de milhares de fãs espalhados pelo mundo a fora, que acompanharam a Terça Sertaneja. Isso mesmo, só no Youtube a live teve mais de 150 mil acessos, fora os acessos do Portal UAI. Segundo, pelo cunho beneficente. As arrecadações foram para a Jornada Solidária Estado de Minas, mas destinadas para a Creche Comunitária Casinha dos Anjos, no bairro Jardim Felicidade, beneficiada pelor programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas. Além das contribuições, os empresários Fabrício e Silvério, da Ava, doaram 36 metros de piso vinílico, dois armários com escaninho e mobiliário para a sala das crianças de um ano. Uma outra empresa doou para uma criança especial cadeira de rodas, andador e cama adaptados. Além disso, a Colosso doou mais de uma tonelada de ração e ossos que serão destinados a ONGs que trabalham com animais de rua. A live será transforma em quatro programas do Don & Juan e sua história, transmitido aos sábados pela manha, na TV Alterosa/SBT. Para quem não assistiu, a live ainda está disponível no canal da dupla no youtube.

Revista customizada

de alto luxo





Para marcar a inauguração da nova concept store, na Avenida Raja Gabaglia, a AvantGarde Motors, comandada pelos empresários Fernando Duran, Áureo Brandão e Rodrigo Freitas, lançou uma revista customizada para brindar seus clientes. Pensada para atingir o mercado premium, a Avantgarde Universe conversa com esse segmento, abordando temas que vão de automóveis à moda, gastronomia e lifestyle. Com edição da jornalista Heloisa Aline, o projeto gráfico e criação é da designer Carla Marin, com consultoria da publicitária Jamile Lage. A nova loja, concebida pelo arquiteto Sérgio Viana, é arrojada: com referências do universo automobilístico, tem 6 mil metros quadrados de área e soluções tecnológicas surpreendentes.





ARTISTA MINEIRA

em Nova York





A artista mineira Helena Teixeira Rios está participando de uma exposição on-line que seria sediada em Nova York, mas que este ano está acontecendo via internet. O link é: https://softspot.art/cadaf/cadaf-online-2020/art-domains. Para entrar, basta cadastrar o seu e-mail no link e confirmar posteriormente o e-mail que vão lhe enviar. Para encontrar, você pode inserir o nome Helena Rios no espaço de busca, à esquerda (visualização pelo computador) ou acessar este link após já ter cadastrado seu e mail: https://softspot.art/cadaf/cadaf-online-2020/helena-rios/11. O gráfico expositivo é bem interessante e tem muitos trabalhos de outros artistas . Vale a pena conferir.





Ideal que

resiste





Jornalista por muitos anos do Estado de Minas, Hiram Firmino abraçou com convicção a Revista Ecológico, que é editada em toda lua cheia e abordas assuntos bem interessantes. A de maio, por exemplo, tem uma ampla entrevista que foi feita em memória de Angelo Machado, que acabava de ir embora. Conta casos interessantes da vida de um dos mais importantes cientistas mineiros, que, entre outras coisas, foi sobrinho da escritora Lúcia Machado de Almeida e seu colaborador no livro que ela escreveu, Atiria a borboleta.





FECHAMENTOS

e fake news





Impressionante como tem gente maldosa neste mundo. A situação já está difícil para muitos empresários. Afinal, é difícil manter uma empresa, seja de qual ramo for, fechada por mais de 100 dias sem ser abalado economicamente. Cada um está se adequando e revendo seu negócio como pode. E diante desse cenário, no qual restaurantes como o Alma Chef e o Mercado da Boca encerraram suas atividades, espalharam a notícia dizendo que A Favorita, Vecchio Sogno e Parrila Del Mercado também tinham encerrado suas atividades. Sobre esses três últimos, não passou de fake news. Fernando Mota está avaliando essa possibilidade, mas não há nada certo ainda, os outros continuam firmes. Todos eles fechados por causa do isolamento social, mas funcionando nos fins de semana em sistema de delivery.





Já no comércio lojista, Cláudia Mourão decidiu fechar a maioria das lojas físicas da Equipage, e manterá apenas três abertas – está fazendo uma grande reforma na loja do Pátio Savassi –, e continuará investindo nas vendas pelo e-commerce, que têm sido sucesso. Já Norma Gontijo, que tem três lojas de presentes no 5ª Avenida há décadas – cada uma em um segmento – decidiu unir as três e ficará agora apenas com uma grande. É isso aí, novas atitudes para quando a vida voltar ao normal.





MÚSICA CLÁSSICA

em casa





Hoje, às 11h, terá concerto da Casa de Música de Ouro Branco, em comemoração aos 20 anos de ensino da música erudita gratuito em Minas, pelo canal do YouTube. Foi gravado sem público na belíssima capela de Santana, obra do arquiteto Éolo Maia, com poucos músicos, que seguiram todas as recomendações da OMS. O regente é Marcos Silva Santos, e o repertório cobrirá um vasto período de tempo, do classicismo de Mozart ao samba esquema novo de Jorge Ben, passando pelo Romantismo e pela estética neoclássica do início do século 20. A Casa de Música tem patrocínio da Lei Rouanet, Gerdau, Milplan, JM Empilhadeiras, VSB Vallourec, CMDCA-Fundo da Infância e Adolescência (FIA), Pessoas Físicas Amigos da Casa de Música.





>>>





Como o isolamento social continua, quem gosta dos bons concertos da Filarmônica de Minas Gerais pode matar a saudade nas suas várias mídias digitais: YouTube, Instagram, Facebook, plataformas de streaming e pelo site. Os concertos em casa, com gravações inéditas de concertos realizados nos últimos anos, lançadas às sextas-feiras pelo YouTube, será retomado em agosto, e no mesmo mês terá a Maratona Beethoven 2020, explorando tanto a obra camerística quanto sinfônica do grande gênio da música universal. Esses concertos serão transmitidos ao vivo diretamente da Sala Minas Gerais, sem a presença de público no espaço.





AÇÕES

do bem

Renata Araújo em show no Baretto, ano passado (foto: Mônica Machado)



Renata Araújo despontou há dois anos como cantora. Já fez inúmeras apresentações no Baretto – leia-se Hotel Fasano – que lotaram o local, fazendo os convidados dançarem até altas horas, e chegou inclusive a lotar o Teatro Brasil Valourec. Durante esta pandemia, ela se dedicou muito a ações sociais no interior com doações de livros para as crianças que estão trancadas dentro de casa e para as escolas, mas, a pedidos, já está organizando uma live, ainda sem data marcada.





KITSCH

casas milionárias





As listas de bilionários e milionários viraram moda e ocupam grande parte do fuxico via internet. Mas, agora, as casas de alguns deles também passaram a ser objeto de matérias e programas. O que poderia ser bacana acabou sendo um festival kitsch impressionante – e divisor claro de culturas. Quando mostram monstrengos de americanos, os donos fazem questão de dizer o preço de cada azulejo (na casa dos milhões) ou da piscina de pedras fake. Um horror. Já entre os europeus ricos, mesmo os de dinheiro novo, destacam o valor artístico das obras e sentem-se constrangidos em falar em dinheiro.





NOBLESSE OBLIGE

precauções belgas





No ano em que se comemoram os 60 anos da independência do Congo, a família real belga (que administrava o país africano como sua fazenda, na época da colonização) mostra que continua cultivando plenamente os privilégios da realeza. Mineira que trabalha por lá em empresa que presta serviços ao palácio real diz que tem que fazer testes diários para a covid-19 antes de começar seu trabalho – mesmo estando no quarto ou quinto círculo de proximidade com suas majestades. Embora seja uma precaução justificável e até mesmo indispensável, deixa bem claro a nobre distancia com os demais mortais.





GETÚLIO

filme atualizado





Em boa hora o canal Curta! reexibiu o filme Getúlio, do diretor João Jardim e com o ator Tony Ramos mostrando os dias que antecederam sua morte. Com reprodução impecável de fatos históricos, a obra traz à tona a similaridade política da época com os tempos atuais. Para os mais jovens, serve para mostrar a complexidade dos bastidores na disputa entre os poderes da República e os resultados maléficos dessas contendas para o país.





ORIGAMI

passo a passo





A escola canadense Maple Bear promove uma série de quatro webinars gratuitos no Youtube para mostrar o passo a passo de brincadeiras e atividades lúdicas e educativas. O objetivo é complementar as atividades regulares de ensino a distância e incentivar os jovens a manterem o interesse pela aprendizagem de forma independente. As transmissões, com interação ao vivo, ocorrerão em 6 e 13 de julho, às 17h ou 17h30, no canal do Youtube da Maple Bear. Entre as oficinas estão origami, slime, brincadeiras e experiências científicas.





CONCEITO ABERTO

Fim de ciclo





Com o fortalecimento do home office,o jeito de morar sofre modificações. Já falamos aqui que o setor imobiliário esta crescendo na área rural. Mas, dentro de casa, o vÍrus está promovendo mudanças na decoração & arquitetura. O maior deles é a morte antecipada do ‘conceito aberto’ (onde cozinha, sala de jantar e estar ficam todos em apenas um espaço), que os programas de TV americanos vendem como o novo modismo por lá. Pois a pandemia despertou o desejo de casas maiores – para ter uma área somente dedicada ao escritório – jardins para relaxar e privacidade para meditar. Nasce uma nova era.





DESFILES EUROPEUS

tudo como dantes





Depois de muita briga entre as marcas poderosas sobre realizar ou não os desfiles presenciais de lançamentos, parece que a turma fashion europeia vai chegando a um ponto comum. A iniciativa é dos franceses, que lutam para manter os desfiles presenciais – poderoso motor da economia e divulgação do país. Depois de Dior e Chanel baterem o pé sobre fazer seus desfiles, a Fédération de la Haute Couture anunciou que realizará seus desfiles entre 28 de setembro e 6 de outubro. As imagens virtuais sairiam apenas como complemento.





LGBT...

sopa de letrinhas





Na semana em que o mundo comemorou o orgulho gay (final de junho), com a parcimônia exigida pela pandemia, algumas novidades sobre o assunto acabaram sendo evidenciadas. Para quem não vive mergulhado no assunto, a surpresa foi a extensão da legenda que identifica o grupo. Agora é LGBTQI+, sendo que o ‘mais’ é, na verdade, muito mais. Uma pesquisa de entendido no assunto, diz que para abrigar todos os movimentos dentro da comunidade seriam necessárias 23 letrinhas. Cresceu e apareceu.





DUBLADORES

talento reconhecido





Ficar em casa durante o isolamento social acabou desaguando em horas na internet ou diante da TV. Não é à toa que as plataformas de streaming multiplicaram seus acessos. No caso do Brasil, isso acabou valorizando o talento dos dubladores nacionais – seja em programas ou filmes. Ajustar o timbre com o tipo físico, dar o ritmo adequado e até criar improvisos com as gírias verde-amarelas não deve ser brincadeira. Mas funciona muito bem por aqui. Típico da nossa cultura, dizem que a maioria improvisa (os famosos ‘cacos’ do teatro) e faz a coisa desandar. Um belo tento dos artistas.





Flavio, Sandra e Fernando Hermanny, Yana Coelho e Patricia Hermanny (foto: Isabela Teixeira da Costa/EM/D.A Press) Aldija Starling de Carvalho Jorge com as filhas, Sandra e Monica, e Eduardo Vieira Carneiro







POR AÍ.





Para quem acha que a marca Água de Cheiro saiu do mercado, uma informação: sua nova linha de perfumes Cereja e Amêndoas acaba de ser lançada. A empresa quer alcançar 180 pontos de vendas no país (lojas e quiosques), mesmo com a crise do vírus. Pertence ao Grupo Narsana – que também vende o alfajor Havana





>>>





O mineiro Daniel Satti (radicado em São Paulo) ganhou prêmio de melhor ator no The Scene Festi val, em Maryland, nos Estados Unidos, neste início de verão por lá. Também o filme no qual atuou, chamado Entre olhares, foi premiado – assim como o diretor Ivann Willig. Os pais do rapaz, os empresários Bernadete e Joares Teixeira, que moram aqui, estão felizes da vida





>>>





Com várias entrevistas na mídia, debates em lives e muito mais, o estilista Isaac Silva é o novo queridinho da moda nacional. O baiano realmente é talentoso. Foi uma das revelações da Casa de Criadores e, depois, passou para o São Paulo Fashion Week. Já abriu sua loja paulistana.