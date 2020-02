É possível cuidar corpo durante o carnaval?

Cinco dias de feriado. Se formos levantar hipóteses sobre o que as pessoas farão nesses dias, encheremos esta página de jornal, mas algumas são bem óbvias. Pular carnaval, viajar, ficar em casa, ir para um sítio ou fazenda, ir para casa de amigos. Seja qual for a opção escolhida, todas envolvem duas ações: comer e beber. E uma coisa é deixada de lado: regime, preocupação com dieta.





Muita gente se reúne com amigos para um churrasco, cervejinha e petiscos, ou vai curtir um hotel fazenda e uma praia. Lá, o que mais tem são comidas deliciosas. Se vão para a folia, as pessoas bebem horas seguidas e depois batem um prato de macarrão ou tropeiro, enfim, o que for mais prático para rebater o álcool e pesar no estômago. O fato é que a maioria aproveita a data como “miniférias”.





Recebemos material da especialista em emagrecimento Edivana Poltronieri– do 5S Estilo de Vida Saudável, metodologia multidisciplinar de emagrecimento sustentável. Ela afirma que é possível, sim, aproveitar os dias de folia ou descanso sem prejudicar a boa forma. Basta ter disciplina e consciência sobre os alimentos e bebidas ingeridos. E dá algumas dicas para isso:





1) Procure se alimentar de forma equilibrada e leve durante os dias antes do carnaval. Não “chute o balde” antes, já imaginando que sairá da dieta nos próximos dias.





2) Troque refrigerante e sucos industrializados por sucos verdes ou até mesmo um coquetel de frutas sem álcool. Para as pessoas que desejam ingerir bebida alcoólica, evitar o excesso é essencial, pois, além de serem ricas em calorias (uma lata de cerveja tem cerca de 150 calorias, uma caipirinha adoçada com açúcar tem cerca de 300 calorias), provocam retenção de líquidos e, consequentemente, inchaço.





3) Não belisque alimentos ao longo do dia e procure não pular as refeições principais. Caso participe de algum churrasco, procure preparar um prato com pequenas porções dos alimentos de que mais gosta para ter consciência do que está comendo e não correr o risco de comer grandes quantidades sem nem mesmo perceber.





4) Comece pela salada. Por serem ricas em vitaminas, minerais e fibras, as saladas proporcionam a sensação de saciedade e ajudam no controle de exageros durante a noite. Use molhos funcionais e saudáveis para temperá-las, substituindo a maionese ou creme de leite por iogurte desnatado, por exemplo.





5) Coma de tudo, mas com moderação. A variedade de alimentos costuma ser grande e, nesse caso, não há problema em experimentar de tudo um pouco, porém em pouca quantidade. Evite alimentos prontos, salgadinhos, frituras que são verdadeiras “bombas calóricas” e carregam grande quantidade de sódio.





6) Churrasquinho fit. Utilize grãos como quinoa, linhaça e arroz negro para substituir o tradicional arroz branco que sempre acompanha churrascos. E para a clássica farofa, substitua ingredientes como bacon, calabresa, ovos fritos e embutidos por damasco, ameixa, uva-passa e até mesmo castanhas. Outra ideia bastante saudável é acrescentar vegetais como cenoura ralada, abobrinha e couve, que deixam a receita leve e colorida.





7) Hidrate-se. Beber água é fundamental tanto para gerar saciedade quanto para ajudar na desintoxicação de um possível excesso. Além disso, água é ótima aliada para ajudar a evitar a retenção hídrica, visto que a maioria dos alimentos de festas possuem alto teor de sódio.





8) Sobremesa free. Abuse da criatividade para elaborar sobremesas deliciosas e com ingredientes saudáveis como chocolate 70% cacau, frutas, chia e leites vegetais, entre outros. Lembre-se de que moderação é a chave.





9) Não deixe de lado os exercícios. O treino é importante sempre. Seja antes, durante e após os feriados. Ele não deve ser encarado como uma forma de compensação, nem punição e nem recompensa. O exercício deve ser feito com plena consciência de toda sua contribuição à saúde, lembrando sempre os grandes prejuízos de ser sedentário. Portanto, mantenha as atividades físicas sempre. Procure fazer uma caminhada ou alguma atividade mais leve e rápida, isso auxilia o organismo a continuar acelerado e, consequentemente, queimando calorias.





10) Exagerou? Siga em frente. As pessoas costumam desistir do processo da dieta após um deslize na alimentação, mas o importante é superar o “escorregão”. O que tende a acontecer é ocorrer deslizes grandes e sequenciais. Exagerou hoje? Tudo bem. Respire e siga em frente.





Muito boas as dicas, mas acho um tanto quanto utópicas para feriado, principalmente carnaval. Onde as pessoas vão encontrar churrasquinho fit, coquetel sem álcool, comer na hora certa e não beliscar? Isso tudo é muito válido e possível, a meu ver, dentro da rotina diária. Mesmo assim, ficam registradas as dicas. ( Isabela Teixeira da Costa/ Interina)