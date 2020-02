O estilista Ronaldo Fraga que é tema da escola de samba Canto da Alvorada (foto: Maykel Douglas/divulgação)



Ronaldo Fraga fez uma oficina especial de carnaval no UniBH para confecção de ícones que serão utilizados nas fantasias da ala que o Centro Universitário vai compor no desfile da Escola de Samba Canto da Alvorada, em Belo Horizonte. O tema escolhido pela escola para 2020 é o estilista mineiro, e como ele é patrono e um dos idealizadores e professor do curso de pós-graduação em moda, a Canto da Alvorada convidou o UniBH para desfilar com uma ala chamada Costela de Adão, em referência à coleção de 2004, na qual Fraga celebra o Jequitinhonha.

REFERÊNCIA

para os novos líderes





A Fundação Dom Cabral levou uma turma de 68 alunos do seu MBA Executivo, na última quarta-feira, à MRV, para ver de perto as inovações da empresa na área da construção civil. Foram recebidos pelo presidente da companhia, Rafael Menin, que explicou o novo posicionamento da construtora, que passa a ser uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros. Além da Luggo, startup voltada para a locação e gestão de apartamentos desenvolvida pela MRV, outros cases e iniciativas inovadoras da empresa foram apresentados.





BANHADAS

a ouro





O preço disparado do ouro no mercado internacional está criando um problema enorme para os fabricantes de joias. Com a matéria-prima cotada em dólares, o custo de cada peça fica praticamente inviável para a consumidora comum. Por aqui, quem trabalha com o produto já está com dificuldades – exceto quem atende ao mercado premium. Resta o consolo do produto apenas ‘banhado a ouro’, que é bem mais acessível. Na última Bijoias, triplicaram as marcas com produtos desse tipo.





MODA

Luxo na fogueira





A indústria francesa de moda está em polvorosa, porque o presidente Macron está prestes a assinar lei que proíbe a incineração dos encalhes de roupas da marcas de luxo, algo no valor de R$ 3 bilhões por ano. O problema é que, embora muito boa em termos de sustentabilidade, a nova ordem faria o preço (altíssimo, diga-se) dessas peças despencarem. Por trás disso está a nova ‘ministra da moda’, Brune Poirson, que, na verdade, é uma poderosa funcionária do Ministério da Ecologia, colocada ali justo para ‘atualizar’ o setor e garantir a compliance da moda made in France . As vendas anuais rendem 750 bilhões/ano de euros ao país.





COURO

do Brasil





Quase 30% de todo o couro exportado pelo Brasil tem como destino a Europa, e o calendário de feiras para novos negócios em 2020 já começou. A participação dos curtumes brasileiros, apoiados pelo projeto Brazilian Leather, está bastante significativa. Semana passada, eles participaram da feira em Paris; na quarta-feira, estarão em Milão. Moda, qualidade e sustentabilidade estão no centro do trabalho desenvolvido pelos expositores dos dois eventos. Há uma boa expectativa em ambas as feiras. Com a participação nacional nas feiras em Paris e Milão, devem ser reforçadas as mensagens sobre a sustentabilidade do couro brasileiro e seus atributos de criatividade, qualidade e design.

ROOFTOP

Jardim e restaurante





Depois do susto por causa das fortes chuvas, o BH Shopping inaugura seu rooftop com jardim suspenso decorado com jabuticabeiras, fontes e área gramada, em projeto assinado pelo arquiteto Paulo Baruki e pelo paisagista Luiz Carlos Orsini, que é um craque no assunto. O espaço já conta com o Restaurante Cozinha de Fogo, projeto inédito que tem como destaques do cardápio carnes nobres e vegetais na brasa e receberá no próximo mês o Coco Bambu.









CHOCOLATES

Doce guerra





Ainda falando do shopping, ancorado pela expansão das lojas de alimentação, o local virou praça de disputa entre as marcas chocolateiras do mercado. A saber: enquanto a Cacau Show abriu megalojas com autoatendimento e até pão de queijo gourmet para abrir o apetite dos mineiros, em outro piso a Kopenhagen faz sua promoção sedutora e a Lindt oferece lançamentos sucessivos. Fora do mall, mas nas redondezas, uma marca gaúcha oferece menu completo com chocolates de Gramado, com direito a café e bolo com toque de cacau. Uma doce guerra para os chocólatras.









De volta festa Vip

Tereka Araújo e Eduardo Aun promovem mais uma edição da sua Festa Vip, em 21 de março, sábado, na Boate do Pic, com open bar a partir das 22h. Animando a noite a Banda Bauxita e o

DJ Eduardo Aun. Informações

pelo (31) 99970-6412.









CONCURSO

e bolsa de estudos





Como uma das atividades da Festa da Francofonia, a Aliança Francesa realiza o concurso literário “Dis-moi dix mots”, com o tema “Água”. O objetivo é sensibilizar o público sobre a língua francesa por meio da produção de texto utilizando o francês como idioma. Os interessados devem fazer a inscrição gratuitamente até 9 de março. O regulamento está no site da escola de francês. Serão premiados os três primeiros lugares, em 26 de março, às 15h, na Academia Mineira de Letras. O 1º lugar ganha uma bolsa de estudos para os cursos regulares na Aliança Francesa de Belo Horizonte; o segundo colocado ganhará um kit de livros e o terceiro receberá um kit de produtos exclusivos. Na sequência, terá oficina de escrita de Slam, e às 19h, encontro aberto de Slam para o público com a presença de outros artistas locais.

Por aí





O Hospital da Baleia homenageou seus parceiros na última quarta-feira, em cerimônia realizada no auditório da Unidade Maria Ambrosina, no próprio hospital, e presidida por Tereza Guimarães. Entre as empresas agraciadas estavam os Diários Associados, a Drogaria Araújo e Cláudia Mourão, da Equipage.





Semana passada, Sérgio Lima e William Jesus receberam clientes e amigos para um coquetel quando apresentaram o novo posicionamento da sua empresa de tecnologia de ponta em telecomunicações, Actel.





O Sindijoias promove, nesta quarta-feira, a palestra “Tendências verão’2021”, resultado da pesquisa internacional realizada pela consultora Cris Gurgel. Quem tiver interesse em participar precisa fazer inscrição prévia, e os associados têm desconto especial.





Sonia Moura Rocha e Simone Moura enfrentando o frio na Europa para pesquisar a moda da próxima estação. Com elas as filhas Ana Luiza e Marina, todas em ação no trabalho de equipe da Ima Têxtil. Já em São Paulo, Raquel Rocha Sebastião promoveu mais um Café com Estilo. Por falar no assunto, as novidades do inverno e os lançamentos de verão já estão na tecelagem.





A estilista Renata Campos entusiasmada com os novos projetos da sua grife. Um deles é a nova loja na região do Belvedere, com arquitetura bacana e muitas novidades nas araras. As coleções com o inverno’2020 chegam ali em março.





O crescimento da gastronomia no Brasil, animou um grupo português a comprar o titulo da revista Gula, que saiu de circulação após anos de sucesso, e relançá-lo dentro de alguns meses. Além da nova edição, também pretende recriar o Prêmio Gula, que dava prestígio aos premiados.

OSCAR

Cine Parasitas





Como comentamos aqui, a lista de filmes concorrendo ao Oscar era bem fraca, e o prêmio acabou em mãos estrangeiras (coreanos), algo inédito e irônico na principal premiação do cinema norte-americano. No quesito ‘tapete vermelho’ até que a coisa melhorou bastante, menos carnaval e mais roupa de bom gosto. Mas o destaque foram os muitos atores e atrizes que levaram mamães a tiracolo, abrindo mão dos ‘romances de aluguel’ para render fuxico. Uma nota contra foi a insistência no chororô feminista: ficou cansativo.

PRINCIPES

sem rumo





A mídia mundial esqueceu um pouco o assunto do príncipe Harry e sua esposa, Meghan, mas o casal vai seguindo, passo a passo, o roteiro de vida do tio-avô do rapaz, o duque de Windsor e sua americana Wally Simpson. Para começar, estão sem rumo, pois acharam o Canadá sossegado demais, além de o governo de lá não aceitar os gastos com a segurança deles e, assim, já querem em ir para Los Angeles. Depois, para ganhar alguma grana, o príncipe começou a fazer palestras (ao preço de US$ 500 mil) e foi a atração na convenção de um banco americano. Só falta, agora, virar bibelô de festa, com cachê bem pago, como fazia seu finado tio-avô.

ANO NOVO

com muito gás





A empresária e engenheira Liliane Carneiro Costa começou 2020 a todo vapor. Está animadíssima com o mercado imobiliário para este ano. Em 2019, lançou o loteamento Costa Laguna na festa da Jornada Solidária Estado de Minas, e para este ano desenvolve, no loteamento, projetos de casas de alto padrão de qualidade. A primeira casa do projeto Lider Casas é bastante funcional e moderna. Pensando no conforto, é plana, sem escadas e de frente para uma das lindas praças do loteamento fechado, que fica às margens da Lagoa dos Ingleses.