As taxas de mortalidade por câncer nos EUA em todas as faixas etárias continuam em tendência de queda, mostra um novo estudo. A diminuição foi impulsionada em grande parte pelo declínio acentuado nas mortes por câncer de pulmão.

As taxas gerais de mortalidade por câncer nos EUA continuam caindo entre homens, mulheres, crianças, adolescentes e adultos jovens, de acordo com relatório divulgado recentemente. O relatório anual da American Cancer Society para a nação sobre o status do câncer, do National Cancer Institute, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e da Associação Norte-Americana de Registros Centrais de Câncer mostrou um declínio em todos os principais grupos étnicos e raciais de 2015 a 2019. As descobertas são baseadas em dados pré-pandemia da COVID-19. As mortes por câncer diminuíram 2,1% para mulheres e homens durante esse período, como veremos em mais detalhes abaixo.

Embora o número de pessoas diagnosticadas com câncer a cada ano permaneça praticamente o mesmo, avanços médicos recentes significam que mais pessoas estão sobrevivendo e prosperando após serem diagnosticadas.

O estudo, publicado na prestigiada revista Cancer, descobriu que as taxas gerais de mortalidade por câncer diminuíram 2,1% a cada ano de 2015 a 2019, o mais rápido que diminuiu nas últimas duas décadas. Isso continua ao longo de uma tendência de duas décadas de diminuição das mortes por câncer nos EUA.

No entanto, as taxas de novos diagnósticos de câncer permaneceram aproximadamente as mesmas de 2014 a 2018, segundo o relatório. Entre alguns grupos, no entanto, como mulheres e adultos jovens de 15 a 39 anos, bem como para certos tipos de câncer, a taxa de novos diagnósticos de câncer aumentou.

Tratamentos aprimorados aumentam a sobrevida e podem curar pacientes, levando a menos mortes por câncer, mesmo com mais pessoas sendo diagnosticadas.

Os pesquisadores afirmaram que mais pessoas estão sobrevivendo após um diagnóstico de câncer por causa da detecção precoce e dos tratamentos inovadores. No entanto, alguns tipos de câncer continuam a ameaçar os pacientes em altas taxas. Esses incluem cânceres como mama feminina, rim, pâncreas, mieloma e outros que estão intimamente ligados a condições médicas como obesidade, diabetes e inatividade geral, que continuaram a aumentar nos EUA, de acordo com dados citados no estudo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

A diminuição das mortes por câncer foi impulsionada em grande parte pelo declínio acentuado nas mortes por câncer de pulmão, disse o estudo. Muito menos pessoas estão fumando hoje do que em décadas passadas. Enquanto isso, a triagem e os tratamentos para o câncer de pulmão melhoraram. No entanto, apesar do progresso, o câncer de pulmão continua sendo a principal causa de morte por câncer nos EUA, de acordo com o estudo.

Avanços notáveis também foram feitos em outros tipos de câncer, incluindo câncer de rim, ovário e fígado, disse o estudo. Persistem disparidades significativas, particularmente para mulheres afro-americanas em câncer uterino e câncer de mama. A morte por câncer é a mais alta entre os negros americanos, de acordo com o estudo. As taxas de novos diagnósticos de câncer são mais altas entre os índios americanos e nativos do Alasca.

Esses dados auspiciosos revelam que prevenção, triagem e melhor tratamento podem fazer a diferença, mas é necessário mais esforço e trabalho para que os números se tornem ainda mais positivos.