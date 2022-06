Obesidade, câncer e cirurgia bariátrica

Entre os adultos com obesidade, aqueles que perderam peso intencionalmente com cirurgia bariátrica tiveram significativamente menos câncer relacionado à obesidade e mortalidade relacionada ao câncer do que aqueles que não fizeram cirurgia, relataram pesquisadores em um estudo clínico publicado recentemente na prestigiada revista médica JAMA. Entre os adultos com obesidade, aqueles que perderam peso intencionalmente com cirurgia bariátrica tiveram significativamente menos câncer relacionado à obesidade e mortalidade relacionada ao câncer do que aqueles que não fizeram cirurgia, relataram pesquisadores em um estudo clínico publicado recentemente na prestigiada revista médica JAMA.





A cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz atualmente disponível para a obesidade. Os pacientes geralmente perdem de 20% a 35% do peso corporal após a cirurgia, o que geralmente é sustentado por muitos anos. Paralelamente, alguns estudos observacionais relataram uma associação entre cirurgia bariátrica e redução do risco de câncer. Por isso, o estudo prospectivo de coorte pareado SPLENDID foi conduzido.





O ensaio recrutou 30.318 adultos (idade média, 46 anos; 77% mulheres), dos quais 5.053 tinham IMC (índice de massa corporal) de 35kg/m2 ou mais e foram submetidos à cirurgia bariátrica em um sistema de saúde dos EUA entre 2004 e 2017. Esses pacientes foram pareados com 25.265 pacientes com obesidade que não foram submetidos à cirurgia bariátrica. O desfecho primário foi o tempo de incidência de câncer associado à obesidade e mortalidade relacionada ao câncer.





Após um período médio de acompanhamento de 6,1 anos, a diferença média entre os grupos no peso corporal em 10 anos foi de 24,8kg para uma perda de peso 19,2% maior entre os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Durante o acompanhamento, 96 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e 780 pacientes não cirúrgicos tiveram um evento de câncer relacionado à obesidade incidente (3 vs. 4,6 eventos por 1.000 pessoas-ano). Aos 10 anos, a incidência cumulativa de câncer associado à obesidade foi de 2,9% entre os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e 4,9% entre os pacientes não cirúrgicos.





No geral, 21 pacientes cirúrgicos e 205 pacientes não cirúrgicos apresentaram mortalidade relacionada ao câncer (0,6 vs. 1,2 eventos por 1.000 pessoas-ano). Em 10 anos, a incidência cumulativa de mortalidade relacionada ao câncer foi de 0,8% entre o grupo de cirurgia e 1,4% entre os pacientes não cirúrgicos.





Embora este estudo tenha demonstrado associações importantes entre cirurgia bariátrica e menor incidência de câncer e mortalidade relacionada ao câncer, mais pesquisas são necessárias para abordar as questões mais fundamentais para que esses dados auspiciosos sejam inequivocamente confirmados, especialmente com a inclusão de um número maior de pacientes, corretamente projetados e que incluam dados sobre rastreamento de câncer, dados de registros de tumores, dados individuais mais detalhados de pacientes e investigações dos mecanismos básicos de efeito, no caso, da redução de peso.





Se essa associação for efetivamente corroborada, a indicação do procedimento bariátrico estenderá seus benefícios a um outra área da saúde igualmente importante: a da prevenção do câncer.