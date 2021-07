Mercado Bitcoin embolsa US$ 200 milhões e prepara expansão no exterior

Mesmo com a desconfiança em relação às moedas virtuais, corretora brasileira de criptoativos é avaliada em US$ 2,1 bilhões (foto: Justin Tallis/AFP - 19/5/21)





O Mercado Bitcoin, principal corretora de criptoativos do Brasil, alcançou um feito e tanto. A 2TM, holding que controla a empresa, levantou US$ 200 milhões com o conglomerado japonês Softbank, que avaliou o negócio em US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 10,4 bilhões). Não é pouca coisa. Com essa captação, o Mercado Bitcoin passa a ocupar o posto de oitava maior startup da América Latina em valor de mercado. Seus números são, de fato, surpreendentes. Fundado em 2013, tem atualmente 2,8 milhões de clientes ativos, o equivalente a 70% do número de CPFs cadastrados na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. E isso mesmo com a enorme desconfiança que as moedas digitais geram entre uma parcela expressiva de investidores. Com o dinheiro na conta, o Mercado Bitcoin tem planos para expandir a operação para fora do Brasil. Países latino-americanos como Argentina, Chile, Colômbia e México estão no radar da companhia.





Falta de chips ameaça produção até de smartphones

O sumiço de semicondutores não prejudica apenas a indústria automotiva. Geladeiras, smartphones, TVs e até cartões de crédito dependem dos chips para funcionar – a fabricação desses itens também poderá ser afetada. No início do ano, a expectativa era que a normalização se daria no segundo semestre. A quebra da cadeia de suprimentos, porém, é mais grave do que se imaginava. Tudo indica que só em 2022 o problema será resolvido, o que poderá levar ao aumento de preço dos produtos.





''A empresa que tem vontade de crescer consegue engajar seus colaboradores''





Harry Schmelzer Júnior, presidente da fabricante de motores elétricos Weg e uma das companhias de melhor desempenho na bolsa brasileira em uma década



Brasil fabricará tecnologia da americana Under Armour

A fabricante americana de materiais esportivos Under Armour escolheu o Brasil para a fabricação da sua principal tecnologia utilizada na divisão de tênis. Conhecido como HOVR, o sistema faz com que o calçado absorva boa parte do impacto que o atleta sentiria. É a primeira vez que a inovação é produzida fora da Ásia. A fabricação dos tênis ficará sob responsabilidade da Vulcabras, que detém a exclusividade na distribuição e licenciamento da Under Armour no mercado brasileiro desde 2018.





69,7%

Das famílias brasileiras têm alguma dívida, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC). A crise do coronavírus aumentou o número de devedores, principalmente entre os mais pobres





Gol aumenta voos diários em julho

O avanço da vacinação, que enfim começa a reduzir o número de mortes por COVID-19 no país, e a chegada da temporada de férias deverão aumentar consideravelmente a demanda aérea em julho. Na Gol, o plano é operar até 481 voos por dia, o que representará um crescimento de 55% na comparação com junho. Serão oferecidos diariamente 75 mil assentos distribuídos em 132 rotas. Ainda assim, o número está longe de alcançar os níveis pré-pandemia, o que deverá ocorrer apenas em 2022.





Rapidinhas

A Qualicorp encerrou o primeiro semestre do ano com um aumento de 10% na oferta de planos de saúde no Distrito Federal. Segundo a empresa, a ampliação é fruto da nova parceria com a operadora Smile Saúde. Atualmente, seis operadoras parceiras – Amil, Vitallis, Bradesco, SulAmérica Saúde, Central Nacional Unimed (CNU) e Smile Saúde – estão no portfólio de produtos da Quali no DF.





Segundo dados de abril de 2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), existem 927 mil beneficiários de planos de saúde no Distrito Federal, um crescimento de 2% quando comparado a março de 2020. O número de pessoas com acesso a planos de saúde representa 30% da população local.





A unico, IDTech de soluções de identidade digital, detectou uma fraude a cada 13 segundos nos primeiros cinco meses de 2021. Segundo a empresa, R$ 16 bilhões foram evitados em prejuízos com o uso de tecnologias como autenticação por biometria facial. Os golpes ocorrem principalmente com cartões de crédito.





Marcelo Zanelatto, diretor de Produtos da unico, diz que, com o maior uso de ferramentas tecnológicas, as fraudes também aumentaram. “Em maio, registramos 17 milhões de cadastros em nossas plataformas, o que representa um crescimento de 590% ante o mesmo período do ano anterior”, destaca o executivo.