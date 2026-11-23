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O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa-MG), lançou uma certificação para a Agricultura Regenerativa durante a 14ª edição da Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte. A demanda foi mesmo do setor cafeeiro, em 2024, mas, com o entendimento de que essa prática é um caminho sem volta, o protocolo entregue é válido para todas as culturas.



Paula Braga Batista, gerente de Certificação do IMA, destaca que Minas Gerais é o único estado que tem um programa de certificação como uma política pública. “As certificações existem no mundo e são caras para o produtor. Certificar é ter uma terceira parte conferindo se um produtor está seguindo uma determinada norma. Então, o estado investiu em criar essa política pública para que os produtores mineiros pudessem ter acesso à certificação sem que a questão financeira fosse um limitador”, explica a engenheira agrônoma sobre o programa Certifica Minas, que é gratuito para o agricultor familiar e acessível para os demais produtores.



Na visão da gerente de Certificação do IMA, esse tipo de política pública é importante porque Minas Gerais concentra um grande número de agricultores familiares. “A nossa produção é baseada mais na agricultura familiar do que na agricultura empresarial. Então, não podemos disputar com Mato Grosso por volume. No pequeno você consegue manter a qualidade. Ele tem mais cuidado, trabalha com a família, é a vida dele. E transformar essa realidade do produtor é muito bonito”, completou.



O QUE É A AGRICULTURA REGENERATIVA?

Enquanto as práticas sustentáveis se baseiam na manutenção dos recursos e na redução de danos, as práticas regenerativas buscam restaurar, revitalizar e devolver o equilíbrio para o ecossistema. De acordo com a gerente do IMA, a necessidade de criar esses protocolos partiu de cafeicultores que começaram a sentir dificuldade de ter acesso a mercados que exigiam esse tipo de certificação. “Alguns grandes compradores, como a Nestlé, passaram a não adquirir o café que não fosse regenerativo para algumas marcas e mercados”, explicou.



O produtor interessado na certificação de Agricultura Regenerativa recebe as normas que os auditores vão se basear. A partir daí ele vai se adequar a esses requisitos, podendo contar com assistência técnica pública ou privada, para depois receber a auditoria do IMA. São 54 itens do código núcleo, comum a todos os escopos do programa Certifica Minas, e mais 51 específicos do regenerativo, totalizando 105 pontos a serem verificados para a certificação.



“Vamos olhar, por exemplo, se o solo está coberto e se essa cobertura é diversificada. Porque, se ele usa só uma graminha entre os cafés, é uma coisa. Mas, se ele usa uma graminha e uma leguminosa, ele está mais rico”, disse Paula. Além da análise química, para saber qual é a composição do solo, na Agricultura Regenerativa também é feita uma análise física para verificar a presença da macrofauna, como minhocas.



A gerente do IMA explica que um ambiente equilibrado – com o solo nutrido, a umidade certa, a estrutura que atrai uma fauna que ajuda a ter uma adubação própria, além de outras plantas que conseguem ter uma raiz mais profunda do que a do café e acessar nutrientes – tem menor dependência externa. Assim, com um plano de manejo integrado de pragas e doenças, é possível reduzir o uso de defensivos químicos. Junto à redução de fertilizantes químicos, também é feita a adoção de fertilizante de compostagem e de biofertilizantes.



Já a implantação de um mix de leguminosas e gramíneas entre as fileiras de café mantém o solo coberto, reduzindo o uso de herbicidas, além de ajudar na fixação de nutrientes. Depois que essa planta cresce, ela é cortada e incorporada ao solo, aumentando a presença de matéria orgânica. A cobertura do solo também mantém a umidade, fazendo com que o sistema fique menos dependente de irrigação.



A monocultura também não é considerada uma boa prática. Para gerar uma diversidade, o café é conjugado com plantas companheiras – como banana ou abacate – ou mesmo em um sistema agroflorestal, que contribui com um sombreamento benéfico para o café. Além de gerar uma diversidade vegetal, esses elementos também podem gerar renda.



CERTIFICAÇÃO PODE VALER PARA EXPORTAÇÃO

Com a iminência do Regulamento Europeu Antidesmatamento (EUDR) – que, a partir de 30 de dezembro, vai exigir a rastreabilidade de alguns produtos exportados para a União Europeia, para comprovar que não foram cultivados em áreas que sofreram desmatamento após dezembro de 2020 –, Paula afirma que o plano agora é negociar uma equivalência direta para a certificação do IMA junto ao bloco europeu.

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“O que é importante para eles hoje é essa questão do não desmatamento. Nós temos aqui no estado uma ferramenta chamada Selo Verde, que foi integrada no nosso programa de certificação. Então, verificamos se o produtor está conforme a questão do não desmatamento”, explicou. Ela acrescenta que, além da parte ambiental, o código do Certifica Minas traz uma questão social bem forte – com tópicos como a proibição de trabalho infantil, trabalho forçado, transporte seguro, remuneração digna etc –, mas admite que a parte de governança pode evoluir mais.