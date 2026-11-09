Kleber Mendonça Filho revela título de novo filme sobre nazismo na era Vargas

Em coletiva de imprensa no Cine Ceará nesse domingo (8/11), o cineasta Kleber Mendonça Filho anunciou que está trabalhando em um novo projeto. O longa, que até o momento se chama “Correspondente estrangeiro”, se passará em Recife nos anos 1930 e possivelmente será estrelado por Wagner Moura.

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A produção ainda está na fase inicial mas segundo o portal Oxente Pipoca abordará a chegada de alemães nazistas ao Recife durante o governo Vargas. “Tem muito trabalho para fazer porque, diferente dos anos setenta, eu não lembro dos anos trinta. Eu preciso ler muito. Eu estou com uma pilha de, neste momento, 14 livros que eu preciso ler e investigar. Eu quero fazer com o Wagner [Moura]”, disse o diretor.

O título provisório do novo projeto também segue um padrão. Assim como “O agente secreto”, “Correspondente estrangeiro” compartilha o nome com um filme de Alfred Hitchcock.

Na coletiva, Kleber Mendonça revelou ainda que está coletando material para um filme de arquivo sobre o Recife nos anos 90. “É uma década que foi muito formadora para mim como pessoa, artista”, completou ele. O formato já foi explorado pelo cineasta em seu documentário de 2023 “Retratos fantasmas”, e a importância do arquivo é tema central de seu último filme “O agente secreto”.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima