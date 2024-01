Governador Romeu Zema se reuniu com o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain e com o Cônsul-Geral da França no Rio de Janeiro, Gérard Marechal em reunião em que foram apresentados novos projetos para as duas regiões

Romeu Zema (Novo) e outros membros do governo mineiro se encontraram na manhã desta quinta-feira (18/1) com o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e com o cônsul-geral da França no Rio de Janeiro, Gérard Marechal, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.

Na reunião, foram apresentados projetos para parcerias e cooperações bilaterais entre os dois grupos. Entre os projetos estão a instalação de uma escola estadual bilíngue, com formação e integração de professores, em Ouro Preto.

A iniciativa, que deve ocorrer em duas etapas, busca introduzir o francês no currículo da rede de ensino mineira. A antiga capital do Estado foi escolhida por ter uma relação próxima com o país historicamente..

“Vamos começar o Programa FrançaEscola em parceria com a embaixada e o governo de Minas, com o objetivo de melhorar a relação entre o estado mineiro e a França, fomentar o estudo de mais pessoas na língua francesa e aumentar o intercâmbio tanto para estudantes mineiros como para nosso corpo docente”, explicou o secretário de Educação, Igor de Alvarenga.

A conversa também tratou de desenvolvimento econômico, cultura, turismo e meio ambiente.

“A relação de Minas com a França já é antiga. Temos diversas empresas francesas que investem no estado e deixamos ficar claro para o embaixador a nossa disponibilidade de estreitarmos ainda mais esse relacionamento, trazendo mais investimentos franceses para Minas Gerais", comentou Zema.

É estimado que as parcerias, que vão de agronegócio, embalagens, metalurgia, biotecnologia, alimentação, celulose e outros, gerem mais de R$ 1,8 bilhão.

O governador também demonstrou interesse para que haja um voo para o país europeu saindo da capital mineira. Atualmente, quem quiser ir para a França tem que passar por São Paulo ou Rio de Janeiro.

Um curso de gastronomia, gerenciado pela Le Cordon Bleu, também será dado no Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH) a partir de 2024.

Será celebrado em 2025 o ano do Brasil na França e o ano da França no Brasil. A comemoração, prevista para ocorrer de maio a dezembro, tem como objetivo "recuperar as relações bilaterais em um contexto político favorável ao desenvolvimento e à retomada da cooperação, segundo o Instituto Francês, em nota de 2023.