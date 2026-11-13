Black Friday: Vale Encantado oferece 50% de desconto em ingressos

O Vale Encantado Eco Park e Hotel, em Biritiba-Mirim, destino próximo à capital paulista, realiza de 15 a 30 de novembro de 2026 sua campanha de Black Friday, com 50% de desconto em ingressos do parque aquático (a partir de R$ 20), 25% de desconto em hospedagem e até 20% de desconto em passaportes anuais.

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A campanha reúne ofertas para diferentes perfis de visita, de quem quer um dia no parque a quem já planeja as férias de janeiro ou quer frequentar o Vale Encantado ao longo do ano. Confira as condições:

Ingressos do parque aquático: 50% de desconto, a partir de R$ 20. Quantidade limitada por data.

50% de desconto, a partir de R$ 20. Quantidade limitada por data. Hospedagem de domingo a quinta-feira: 25% de desconto, com diárias a partir de R$ 725, para estadias de fevereiro a junho de 2027.

25% de desconto, com diárias a partir de R$ 725, para estadias de fevereiro a junho de 2027. Hospedagem em finais de semana: 25% de desconto, com diárias a partir de R$ 830.

25% de desconto, com diárias a partir de R$ 830. Hospedagem nas férias de janeiro: diárias a partir de R$ 725, com R$ 250 de desconto.

diárias a partir de R$ 725, com R$ 250 de desconto. Passaportes anuais: até 20% de desconto para ser sócio do Vale Encantado.

Natureza e lazer para toda a família

Com mais de 20 atrações, o Vale Encantado atende diferentes faixas etárias. Vale Encantado/Divulgação

Com mais de 20 atrações, o Vale Encantado atende diferentes faixas etárias. Entre os destaques estão a piscina de ondas, uma das maiores do estado de São Paulo, os toboáguas, casinha de boneca gigante, Kids Park, Praia Borbulhante, Dino Acqua, Aventura Pirata e Cascata Mágica e a fazendinha com mini animais. A estrutura inclui ainda piscinas aquecidas, pesqueiro, trilhas ecológicas e passeios a cavalo.

“Muita gente já começa a se programar para o fim do ano e para as férias de janeiro. A Black Friday é uma forma de facilitar esse planejamento e de convidar mais famílias a conhecer o Vale Encantado”, afirma Jamille Manzi, head de marketing do Vale Encantado.

Sobre o Vale Encantado - Eco Park & Hotel

O Vale Encantado - Eco Park & Hotel é um complexo de lazer com quase dois milhões de metros quadrados de área, e está localizado no município de Biritiba-Mirim, a apenas 86 km da cidade de São Paulo. O empreendimento é pet friendly, possui um Parque Aquático em área verde exuberante e Hotel Fazenda, composto por 70 apartamentos.

Com 10 piscinas e mais de vinte atrações como Fazendinha, Piscina de Ondas, Lago com Pesqueiro, Praia Borbulhante, Dino Acqua, Kids Park, Cascatas, Trilhas e Maria Fumaça. O local busca proporcionar experiências que conectam e criam memórias. Há 50 anos, recebem hóspedes e visitantes como parte da família. Com cuidado, acolhimento e muita diversão!

Saiba mais: https://valeencantado.com.br

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