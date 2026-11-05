Gonçalves: onde a arte floresce entre as montanhas e o vinho ganha altitude

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há destinos que parecem ter sido desenhados para despertar os sentidos. Gonçalves, encravada nas montanhas da Serra da Mantiqueira, é um deles. Ali, a beleza da natureza encontra a sensibilidade dos artistas, a criatividade ganha forma em ateliês e galerias, e os vinhedos transformam a altitude em vinhos que conquistam cada vez mais espaço no cenário brasileiro. Entre estradas sinuosas, cachoeiras, sabores da terra e paisagens que convidam à contemplação, a pequena cidade do Sul de Minas revela uma vocação especial: transformar a arte de viver em uma experiência inesquecível de viagem.

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Com aproximadamente 4.700 habitantes, Gonçalves guarda uma surpreendente efervescência cultural. São 35 espaços dedicados às artes, entre galerias, ateliês de cerâmica, pintura, escultura, tecelagem, fotografia, artesanato, luteria, música e literatura. Uma diversidade que revela a personalidade de um destino que soube transformar sua vocação artística em um importante atrativo turístico.

Rota das artes

Essa riqueza ganhou ainda mais visibilidade com a criação da Rota das Artes, iniciativa construída pelos próprios artistas para conectar visitantes à produção cultural local. O roteiro reúne espaços abertos à visitação, tanto no centro quanto na zona rural, e apresenta os criadores que fazem de Gonçalves uma espécie de galeria a céu aberto. Um mapa impresso e uma plataforma digital facilitam a descoberta dos endereços, enquanto a Rota Digital amplia o alcance do projeto, apresentando outros 14 artistas que não possuem ateliês abertos ao público.

Mais do que organizar um circuito turístico, a iniciativa aproxima pessoas, valoriza talentos e fortalece o sentimento de pertencimento. A Rota reúne artistas nascidos na cidade e aqueles que chegaram de outras regiões, inicialmente como visitantes, mas que acabaram escolhendo Gonçalves para viver e criar. São os chamados gonçalvindos, que encontraram nas montanhas mineiras inspiração para novos projetos e uma maneira diferente de experimentar a vida.

Entre os idealizadores está o músico Mr. Preller, que encontrou em Gonçalves o cenário para desenvolver sua produção autoral. Ao lado da ceramista Cynthia Gavião, do galerista Luís Antônio Rocha e da artista plástica Natália Rocha, conhecida como Nat, da Galeria Popoke, ajudou a construir uma iniciativa que traduz a identidade criativa do município. A Cooperativa do Groove, espaço que mistura estúdio musical e ambiente de eventos, é também um retrato dessa efervescência.

Alexandre Marino, jornalista e morador de Gonçalves, destaca a importância do espaço Libertas Atrás do Alto na identidade cultural da cidade: “O Libertas é uma casa de shows, onde também acontecem feiras e outros eventos, mas sua vocação principal é mesmo a música. É um dos espaços mais icônicos de Gonçalves. Costumamos dizer que quem nunca foi ao Libertas não conhece Gonçalves. Fica na zona rural, a apenas dois quilômetros do centro, em um grande barracão de madeira que se tornou ponto de encontro de moradores e visitantes.”

A arte de descobrir Gonçalves

Na galeria Popoke, o visitante vai encontrar objetos de design e arte Rota das Artes/Divulgação Marcelo Zizu travalha com marcenaria Rota das Artes/Divulgação Tapetes da artista Cláudia Araújo Rota das Artes/Divulgação Peças de design da ceramista Cynthia Gavião Rota das Artes/Divulgação Em Gonçalves, a cultura também tem encontro marcado com a música. Toda semana, o Espaço Cultural Libertas Atrás do Alto, abre as portas para receber shows musicais e celebrar a arte Alexandre Marino/Divulgação Voltar Próximo

Percorrer a Rota das Artes é permitir que a viagem aconteça sem pressa. Em vez de simplesmente passar por uma cidade, o visitante é convidado a entrar em contato com as pessoas, conhecer processos criativos, descobrir técnicas artesanais e levar para casa um pouco da identidade local. Cada ateliê revela um universo particular. Há o encanto das peças moldadas em cerâmica, a delicadeza dos trabalhos manuais, a força das esculturas, as cores das pinturas e a originalidade de objetos que carregam histórias.

A experiência combina perfeitamente com o espírito de Gonçalves: um destino para caminhar, contemplar, conversar e descobrir. Entre uma visita cultural e outra, vale explorar as paisagens da Mantiqueira, conhecer cachoeiras, desfrutar da gastronomia regional e se deixar envolver pelo clima de tranquilidade que caracteriza a cidade.

Quando a Mantiqueira também produz grandes vinhos

A Vinícola Artesã oferece degustação de vinhos e harmonização com queijos da região Vinícola Artesã

Mas Gonçalves tem outro ingrediente que vem projetando seu nome para além das montanhas mineiras: o vinho. A região da Serra da Mantiqueira tornou-se uma referência na produção de vinhos de altitude, resultado de uma combinação de clima, relevo, tecnologia e técnicas de cultivo que transformaram o potencial agrícola do território em uma experiência enológica de destaque.

A altitude, as noites mais frescas e as condições climáticas particulares da região favorecem a maturação das uvas e contribuem para a elaboração de rótulos com personalidade. Um dos grandes diferenciais é a técnica da dupla poda, também conhecida como colheita de inverno, que permite deslocar a vindima para os meses mais secos e ensolarados do ano, favorecendo a qualidade das uvas.

Esse movimento ajudou a consolidar a Mantiqueira como um dos territórios mais interessantes da vitivinicultura brasileira. Gonçalves participa dessa transformação e ganha cada vez mais reconhecimento entre os viajantes que encontram no enoturismo uma nova razão para visitar o Sul de Minas.

As vinícolas e propriedades produtoras acrescentam outra dimensão ao passeio. Degustar um vinho produzido nas montanhas, conhecer os vinhedos e compreender o trabalho que existe por trás de cada garrafa são experiências que aproximam o visitante da terra e de seus produtores. É uma oportunidade de perceber como a tradição rural e a inovação podem caminhar juntas, criando produtos com identidade e origem.

Um destino para sentir, descobrir e permanecer

Gonçalves é dessas cidades que não precisam de grandes monumentos para impressionar. Sua riqueza está nos detalhes, nas conversas despretensiosas, no talento de quem transforma matéria-prima em arte, no aroma de uma boa refeição, no vinho servido ao entardecer e na paisagem que muda de tonalidade conforme o sol se despede atrás das montanhas.

A Rota das Artes e os vinhos de altitude contam duas histórias complementares sobre a cidade: a de um território que valoriza a criatividade e a de uma região que encontrou na natureza uma oportunidade de produzir experiências singulares. Juntas, elas revelam um destino que vai muito além do turismo de contemplação.

Em Gonçalves, a arte está nos caminhos, a cultura mora nas pessoas e o vinho traduz a essência das montanhas. Uma cidade para visitar com os olhos atentos, o paladar curioso e o coração aberto. Porque, na Mantiqueira mineira, viajar também é uma forma de sentir, aprender e se apaixonar.

Rota das Artes de Gonçalves

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