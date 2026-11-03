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RESTAURANTE

Fundado em 1725, o Sobrino de Botín atravessa três séculos em Madri e guarda uma marca que faz desse restaurante um destino singular para quem ama história

Famoso pelo forno a lenha ativo desde 1725 e pelos clientes ilustres, o ícone espanhol resistiu a guerras e segue servindo pratos lendários

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Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
03/11/2026 14:28

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Fundado em 1725, o Sobrino de Botín atravessa três séculos em Madri e guarda uma marca que faz desse restaurante um destino singular para quem ama história
A fachada do Sobrino de Botín, restaurante mais antigo do mundo em funcionamento, em Madri, atrai visitantes há três séculos crédito: (imagem ilustrativa gerada por IA)

O restaurante Sobrino de Botín completou 300 anos em Madri, na Espanha. Reconhecido pelo Guinness World Records como o mais antigo do mundo em funcionamento contínuo, o endereço situado na calle de Cuchilleros resistiu a eventos históricos como a invasão napoleônica, a Guerra da Independência, a Guerra Civil Espanhola, a ditadura de Franco e a pandemia de covid-19.

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Aberto no início do século XVIII pelo cozinheiro francês Jean Botín e sua esposa asturiana, o negócio passou para o sobrinho da família após a morte do proprietário. A sucessão deu origem ao nome atual registrado pela revista "Food & Sens".

Estrutura histórica e tradição culinária

Localizado no centro de Madri, o espaço preserva uma fachada de madeira envernizada e quatro andares decorados com vigas escuras, vitrais, faianças e quadros. No subsolo, clientes dividem mesas sobre toalhas brancas em uma adega de pedra. Reformas sucessivas ampliaram a capacidade do prédio sem modificar as características originais.



O forno a lenha ativo desde 1725 prepara as especialidades da casa: leitões assados inteiros por 32,50 euros e cordeiros assados à moda castelhana por 33 euros. Segundo o jornal libanês "L'Orient-Le Jour", o estabelecimento assa diariamente cerca de 60 leitões e 20 cordeiros para atender 800 clientes a cada jornada.

Guinness World Records

Registros do Guinness World Records enumeram personalidades que já passaram pelas mesas da tradicional taverna espanhola.


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