Deserto florido no Atacama: fenômeno raro revela segredos da flora chilena

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O Deserto do Atacama, no Chile, conhecido como um dos lugares mais áridos do planeta, periodicamente se transforma em um imenso jardim colorido. O fenômeno, chamado de “deserto florido”, ocorre quando chuvas excepcionais despertam sementes que aguardaram por anos, ou até décadas, sob a areia. Um dos eventos mais espetaculares aconteceu em 2024, quando as precipitações ultrapassaram 180 milímetros, despertando a vida latente no solo.

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Em 2024, essa transformação radical da paisagem foi observada após eventos climáticos incomuns. Cerca de um mês antes das chuvas intensas, uma rara camada de neve cobriu partes do Atacama, preparando o solo com uma umidade inicial que, somada à água que se seguiu, foi o gatilho final para o florescimento.

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Como funciona o deserto florido?

O deserto florido ocorre quando as sementes de cerca de 200 espécies de plantas, que permanecem dormentes sob o solo, finalmente germinam após um período de chuvas. Essa estratégia de sobrevivência, conhecida como banco de sementes, permite que a flora local aguarde por décadas as condições perfeitas de umidade para brotar e completar seu ciclo de vida rapidamente.

Essas plantas, na sua maioria, são anuais. Elas nascem, crescem, florescem e produzem novas sementes em um curto espaço de tempo, garantindo que a próxima geração possa esperar pelo próximo evento de chuva, mesmo que ele demore muitos anos para acontecer.

Qual a quantidade de chuva necessária para as sementes germinarem?

A germinação das sementes do Atacama depende de uma combinação precisa de fatores. O principal gatilho é a chuva, mas não de qualquer maneira. Para que o fenômeno ocorra, é preciso atender a requisitos específicos de umidade e temperatura.

Um volume mínimo de aproximadamente 15 milímetros de água é considerado o requisito básico para quebrar a dormência das sementes.

As chuvas precisam ser distribuídas ao longo de algumas horas ou dias, permitindo que o solo seco absorva a umidade de forma eficaz.

A temperatura também precisa ser favorável, sem a ocorrência de geadas que possam danificar os brotos jovens.

O que é o banco de sementes do Atacama?

O banco de sementes do Atacama é uma reserva natural subterrânea composta por sementes de aproximadamente 200 espécies de flores e plantas, muitas delas endêmicas, ou seja, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Essas sementes possuem adaptações que lhes permitem sobreviver por períodos que podem se estender por décadas ou até séculos, aguardando um pulso de água para brotar. Para proteger esse ecossistema único, foi criado o Parque Nacional Desierto Florido.

Essa diversidade latente é responsável pela explosão de cores, com tons de roxo, amarelo, branco e vermelho, que cobrem as planícies áridas. Espécies como a “pata de guanaco” e os “suspiros do campo” estão entre as mais conhecidas que compõem o espetáculo.

Por que a floração de 2024 foi especial?

A floração registrada em 2024 destacou-se pela sua intensidade, resultado dos eventos climáticos atípicos daquele ano. A neve que precedeu as chuvas, um acontecimento raro, ajudou a manter o solo mais frio e úmido, criando um ambiente ainda mais propício para a germinação em massa.

Além disso, as precipitações que ultrapassaram 180 milímetros representaram mais de 10 vezes o mínimo necessário. Essa combinação de fatores resultou em uma das florações mais espetaculares das últimas décadas, reforçando a incrível capacidade de resiliência da vida em um dos ambientes mais extremos da Terra.

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Originalmente, o fenômeno do deserto florido ocorria a cada cinco a dez anos. No entanto, especialistas observam que as mudanças climáticas podem estar alterando a frequência desses eventos, tornando-os mais recorrentes, mas também mais imprevisíveis.