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luxo sustentável

O que faz do Clara Arte um destino parceiro da natureza?

Hotel disponibiliza filtros de água nos 76 quartos e bangalôs, permitindo que os hóspedes abasteçam as suas próprias garrafas, reduzindo, dessa forma, o consumo de embalagens descartáveis. Ação representa uma economia de cerca de 300 mil garrafas plásticas de água por ano

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Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
24/09/2026 13:54

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Empreendimento do Clara Arte começou em 2024 com 46 acomodações em bangalôs inseridos na natureza
Empreendimento do Clara Arte começou em 2024 com 46 acomodações em bangalôs inseridos na natureza crédito: Carlos Altman/EM

Localizado dentro do Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), o hotel-boutique Clara Arte adota iniciativas que reduzem o uso de plástico e reforça uma proposta de hospitalidade que busca integrar turismo, natureza, cultura e desenvolvimento ecológico no território

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Setembro, mês da reconexão com a natureza — marcado pelo início da primavera e pelas celebrações do Dia da Árvore (21/9) e do Dia Nacional da Sustentabilidade (25/9) —, reforça a proposta do Clara Arte. Lá, a sustentabilidade não é um detalhe: é um dos pilares da experiência refinada oferecida aos hóspedes.



Em todos os 76 quartos e bangalôs, pontos de água filtrada permitem que os visitantes reabasteçam suas próprias garrafas, eliminando o uso de embalagens descartáveis. A iniciativa resulta em uma economia estimada de cerca de 300 mil garrafas plásticas de água por ano, reduzindo significativamente a geração de resíduos e elevando o padrão de conforto com elegância e responsabilidade.



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Turismo regenerativo como assinatura de luxo



Clara Arte disponibiliza filtros de água nos 76 quartos e bangalôs

Clara Arte disponibiliza filtros de água nos 76 quartos e bangalôs Clara Arte/Divulgação


Essa prática integra a visão mais ampla do Clara Resorts, que alia gestão responsável de recursos naturais à valorização de fornecedores locais e da economia regional. No Clara Arte, a arquitetura dialoga harmoniosamente com o território, formando parte da estratégia ESG do grupo, que une valorização cultural e impacto social positivo.


O turismo regenerativo vai além da mitigação de impactos. Propõe uma relação de troca: o destino recebe o visitante e, em contrapartida, se beneficia pela valorização da biodiversidade, da cultura, das comunidades e da economia local. A tendência já está contemplada no Plano Nacional de Turismo 2024–2027, que prioriza experiências imersivas na natureza capazes de gerar benefícios reais para o meio ambiente e as comunidades receptoras.


“Para nós, sustentabilidade não está separada da experiência de hospitalidade. Ela passa pela forma como nos relacionamos com o território, valorizamos a cultura local e buscamos reduzir os impactos da operação. O turismo regenerativo amplia essa visão ao propor que a presença do turismo também gere valor para o lugar onde ele acontece”, afirma Taiza Krueder, CEO do Clara Resorts.


Arte, biodiversidade e território em 140 hectares





 

 

 


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No Clara Arte, esse ideal encontra seu cenário mais simbólico. Situado em 140 hectares do Instituto Inhotim — área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado que reúne arte contemporânea, jardins e espécies botânicas —, o hotel oferece uma experiência de luxo em que arte e natureza se entrelaçam. O acesso ao parque está incluído na hospedagem, e roteiros guiados aproximam os hóspedes das obras, dos jardins e das paisagens com exclusividade e profundidade.


O legado dos pequenos gestos



A executiva destaca que o luxo sustentável se manifesta também nos gestos mais refinados do dia a dia. “Quando disponibilizamos pontos de água em todos os nossos quartos e bangalôs, oferecemos conforto e praticidade ao hóspede e, ao mesmo tempo, evitamos que cerca de 300 mil garrafas plásticas sejam utilizadas e descartadas todos os anos. É um exemplo de como uma mudança simples na operação pode gerar um resultado ambiental significativo em escala. Mais do que visitar a natureza, é preciso aprender a fazer parte dela”, enfatiza.

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A escolha de setembro para reforçar essa mensagem dialoga diretamente com a essência do Clara Arte: uma hospitalidade sofisticada e consciente, conectada à arte e à biodiversidade, voltada ao bem-estar do hóspede sem jamais perder de vista o cuidado com o território. Aqui, o luxo se mede não apenas pelo que se oferece, mas pelo que se preserva e regenera.


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