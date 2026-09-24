Dia Mundial do Turismo: como parques e experiências reinventam o Brasil?

No marco do Dia Mundial do Turismo, celebrado em 27 de setembro, a Associação Global para a Indústria de Atrações (IAAPA) destaca uma tendência cada vez mais forte: destinos que incorporam atrações para fortalecer sua oferta e operadores de atrações que ampliam sua infraestrutura até se tornarem, eles próprios, destinos turísticos completos.

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A relação entre atrações e destinos está mudando. No Brasil, parques temáticos, aquáticos, experiências imersivas, centros de entretenimento e outros tipos de atrações assumem papel cada vez mais relevante no desenvolvimento e no posicionamento dos destinos.

De acordo com o mais recente Estudo de Impacto Econômico da IAAPA, a indústria de atrações no Brasil gerou US$ 9,2 bilhões em atividade econômica, cerca de 120 milhões de visitas e mais de 212 mil empregos diretos e indiretos em 2024. O país concentrou aproximadamente 30% das visitas registradas pela indústria na região.

“A relação entre turismo e atrações é cada vez mais bidirecional. Alguns destinos incorporam atrações para fortalecer sua oferta, enquanto os operadores desenvolvem hotéis, gastronomia e novas experiências para proporcionar viagens mais completas”, afirma Paulina Reyes, Vice-Presidente e Diretora Executiva da IAAPA para a América Latina e o Caribe.

Quando o destino incorpora a atração

A força das Cataratas do Iguaçu, que terá seu volume de água potencializado pelo El Niño, atrai visitantes de todo o mundo. Norian Segatto/ Pexels

O Brasil oferece diversos exemplos dessa evolução. Em Foz do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu e as Cataratas integram um ecossistema que inclui o Parque das Aves, Itaipu, o Marco das Três Fronteiras e múltiplas experiências de natureza, aventura e entretenimento.

Em diferentes destinos, a Interparques desenvolveu rodas-gigantes panorâmicas para reforçar a oferta turística e criar novos ícones urbanos. Seu portfólio inclui Balneário Camboriú, São Paulo, Canela e Maceió, com atrações integradas à identidade de cada local.

Em Olímpia (SP), o desenvolvimento de parques aquáticos e resorts contribuiu para posicionar o destino em torno de sua oferta de entretenimento e águas termais, integrando atrações e hospedagem.

Quando a atração cria o destino

A tendência também ocorre no sentido inverso. O Beach Park é um dos exemplos mais claros: a partir de seu parque aquático, o complexo desenvolveu uma oferta que hoje inclui quatro resorts, gastronomia, entretenimento e serviços, tornando-se um destino turístico completo.

O Beto Carrero World representa outra vertente, na qual um grande parque temático funciona como um dos principais motivos de viagem para uma região que combina entretenimento com outros atrativos e opções de hospedagem.

Em diferentes regiões do país, parques, centros de entretenimento e outras atrações também contribuem para diversificar a oferta e criar novos motivos de visita, para além dos atrativos tradicionais.

A Travellers’ Choice Awards 2025, premiação organizada pela plataforma internacional de turismo Tripadvisor, elegeu o Beto Carrero World como o segundo melhor parque temático do mundo. Ficou atrás apenas do Ferrari World Yas Island, de Abu Dhabi, na categoria parques aquáticos e de diversões HVL/Wikimédia Commons Dessa forma, o parque catarinense, que possui mais de 100 atrações e áreas destinadas a todas as idades, superou diversos complexos da Disney, como o Hollywood Studios e o Epcot. Instagram @betocarrero Vale destacar que o ranking leva em conta as avaliações e opiniões de visitantes. Além disso, considera critérios como atendimento, atrações, estrutura e experiência geral. Instagram @betocarrero Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina. Instagram @betocarrero Por meio de nota oficial, a administração agradeceu aos visitantes pelas avaliações, assim como destacou que o reconhecimento é fruto do trabalho das equipes e da experiência oferecida ao público. Instagram @betocarrero Em sua estrutura, o parque tem 14 milhões de metros quadrados, sendo 23% de área construída. Nela, há diversas atrações, que vão desde brinquedos radicais até espetáculos e cinema 3D. HVL/Wikimédia Commons O parque conta com a primeira área temática Nerf do mundo, investimento de aproximadamente R$ 100 milhões, em parceria com a marca Hasbro Inc., detentora dos famosos lançadores de água de brinquedo. MMS14/Wikimédia Commons Beto Carrero World foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991, pelo seu idealizador João Batista Sérgio Murad, que morreu em 2008, vítima de uma endocardite. Instagram @betocarrero O parque está implantado junto ao Kartódromo Internacional Beto Carrero e o Instituto, havendo bastante espaço para expansões e novos empreendimentos. Leandro Kibisz (/Wikimédia Commons Ele fica localizado no município de Penha, a 35 quilômetros de Balneário Camboriú, 60 km de Blumenau, 66 km de Joinville com acesso próximo ao Aeroporto de Navegantes, a partir da BR-101. HVL/Wikimédia Commons Tudo começou com o paulista João Batista Sérgio Murad, que passou 16 anos no papel do cowboy fictício Beto Carrero. Ele foi o personagem central do parque, que começou com uma roda gigante e diversos espetáculos improvisados. Ricardo Stuckert/PR - Wikimédia Commons Atualmente, o parque está dividido em onze áreas distintas, com suas particularidades que vão desde os brinquedos, espetáculos e até mesmo sua tematização completa. Instagram @betocarrero O Big Tower tem 100 metros de altura, o que equivale a um prédio de mais de 30 andares. É possível ver todo o parque, a cidade e o mar antes mesmo de chegar ao topo. Reprodução/Youtube Beto Carrero World FireWhip é a montanha-russa mais radical do Beto Carrero, segundo descrição do parque, e a primeira invertida do Brasil. Construída em 2008, ela possui 700 metros de adrenalina, a quase 100 km/h e 5 loopings. Instagram @betocarrero Star Mountain é uma das maiores montanhas-russas da América Latina. Como descreve o parque, ela tem uma queda inicial de 35 metros de altura e dois loopings. Instagram @betocarrero O Beto Carrero fez parcerias estratégicas com empresas internacionais, como a Dreamworks e a Mattel, que trouxeram experiências inéditas ao Brasil. Instagram @betocarrero Inaugurada em janeiro de 2022 como parte das comemorações de 30 anos do parque, a Cowboyland trata-se de uma renovação da antiga área do Velho Oeste com temática mais imersiva e belo paisagismo. Leandro Kibisz/Wikimédia Commons Uma das grandes Ã¡reas do parque, onde todas as atraÃ§Ãµes sÃ£o vistas por um passeio de trem, na Ferrovia DinoMagic. O passeio parte da estaÃ§Ã£o JoÃ£o Alves de Queiroz e o passeio Ã© todo narrado pelo percurso. HVL/WikimÃ©dia Commons A Nerf Mania abriga novas atrações importadas, lojas e restaurantes. Dessa forma, a área traz uma das marcas de brinquedos mais fascinantes do mundo para o Beto Carrero World. MMS14/Wikimédia Commons Imagine um disco gigante para 40 pessoas girando freneticamente em cima de um trilho com o formato de uma onda. Você está pronto para embarcar em uma aventura. Esse é o Super Soaker Splash, mais uma das atrações do Beto Carrero World. Divulgação Na expedição do Raskapuska, o visitante pode navegar em um tronco de árvore pelo interior de uma gigantesca montanha e deixar a magia levá-la a mundos fascinantes, repletos de música, cores, fantasia e maravilhosas surpresas. RFV94 /Wikimédia Commons Spin Blast é um disco gigante para 40 pessoas girando freneticamente em cima de um trilho com o formato de uma onda. Uma aventura cheia de movimentos incríveis e risadas contagiantes, segundo o próprio parque de diversão. Divulgação O brinquedo Rebuliço faz parte da inauguração da primeira fase da área temática Cowboyland e é fabricado pela empresa italiana Zamperla, conhecida mundialmente por desenvolver diversas atrações para os mais corajosos. Divulgação O Carrossel Veneziano foi importado da Itália. Localizado na Vila Germânica, esta é uma verdadeira obra de arte, com mais de 1.800 lâmpadas iluminando sorrisos de crianças e adultos de todas as idades. RFV94 /Wikimédia Commons Mais que um portal, Ã© dentro do Castelo das NaÃ§Ãµes que estÃ£o localizadas as bilheterias, as salas para retirada de passaportes, agÃªncia bancÃ¡ria, caixas eletrÃŽnicos, loja da Griffe Beto Carrero e Betinho Carrero, entre outros setores do parque. DivulgaÃ§Ã£o Voltar Próximo

Uma tendência regional

A convergência entre atrações e turismo também se observa na América Latina e no Caribe, onde desenvolvedores de empreendimentos turísticos incorporam entretenimento, enquanto operadores de atrações ampliam sua oferta para incluir hospitalidade e outros serviços.

“Uma atração pode ser muito mais do que um lugar para visitar: pode se tornar um motivo para viajar e contribuir para a criação de experiências e destinos completos. Essa convergência representa uma oportunidade importante para o Brasil e para a América Latina e o Caribe”, acrescenta Reyes.

Em ambas as direções, as atrações vêm assumindo um papel cada vez mais estratégico no desenvolvimento turístico e econômico das comunidades e regiões onde estão presentes.

Sobre a IAAPA

A IAAPA é a maior associação internacional do setor de atrações fixas. Fundada em 1918, representa atrações, fornecedores, consultores e membros individuais de mais de 100 países. Seus membros incluem profissionais de parques de diversões e temáticos, atrações, parques aquáticos, resorts, centros de entretenimento familiar, zoológicos, aquários, centros de ciência, museus, cruzeiros, fabricantes e fornecedores.

A sede global e o escritório da América do Norte estão em Orlando (Flórida, EUA). A associação também possui escritórios em Bruxelas, Hong Kong, Xangai e Cidade do México, além de representações no Brasil, Dubai e Singapura.

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