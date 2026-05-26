Minas lanca programa que torna hospitalidade mineira uma política pública

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O Governo de Minas Gerais lançou nesta terça-feira (26/5), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, o programa Minas Hospeda, iniciativa voltada à organização, promoção e valorização dos meios de hospedagem em todo o estado. A proposta é transformar a hospitalidade mineira — um dos traços mais reconhecidos da cultura local — em estratégia estruturada de desenvolvimento turístico.



Coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), o programa integra o Minas Essencial, política que articula patrimônio, cultura, gastronomia e turismo a partir das identidades regionais. A iniciativa busca ampliar a visibilidade da hotelaria mineira nos mercados estadual, nacional e internacional, além de fortalecer a conexão entre os empreendimentos e a experiência cultural oferecida aos visitantes.



Mais do que um cadastro de hotéis e pousadas, o Minas Hospeda pretende consolidar uma política pública permanente para o setor, organizando informações, incentivando a qualificação dos serviços e promovendo a integração com outros segmentos da economia criativa.







O programa será desenvolvido em parceria com entidades representativas da cadeia hoteleira, como a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG), a Associação Mineira de Hotéis de Lazer (AMIHLA) e a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA). Durante o lançamento, foi firmado um protocolo de intenções para ampliar o cadastro de empreendimentos, fortalecer a promoção turística e estruturar ações conjuntas de qualificação.



A primeira entrega prática será a ampliação do cadastro estadual de meios de hospedagem, que passará a ser feito por meio do Portal Minas Gerais. A ferramenta permitirá mapear e atualizar dados de hotéis, pousadas e outros empreendimentos, facilitando o acesso dos turistas às opções de estadia e fortalecendo a base de dados do setor.

Atualmente, Minas Gerais conta com cerca de 5 mil meios de hospedagem. Dados do Observatório do Turismo indicam que metade dos visitantes utiliza esse tipo de serviço durante as viagens, com altos índices de satisfação — a hospitalidade recebe nota média de 9,2, enquanto hotéis e gastronomia alcançam 9,0.



Além do cadastro, o Minas Hospeda será estruturado em quatro frentes: organização e visibilidade da rede de hospedagem; valorização da experiência mineira nos estabelecimentos; promoção e articulação comercial; e reconhecimento da excelência por meio de um selo próprio.



O programa também será integrado à reformulação do Minas Recebe, voltado ao turismo receptivo, com o objetivo de fortalecer toda a jornada do visitante, da escolha do destino à experiência local.

Hospitalidade como experiência cultural e diferencial competitivo



Durante o lançamento, o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, destacou que o programa busca transformar os meios de hospedagem em espaços de vivência da cultura mineira.



“Hospedar em Minas vai além da estadia. É oferecer uma experiência cultural completa, que envolve a gastronomia, os produtos locais, a memória e o modo de receber. A proposta é que cada empreendimento traduza a identidade do território onde está inserido.”

Segundo ele, a iniciativa dialoga com uma tendência global do turismo, em que os visitantes buscam experiências autênticas e conexão com as culturas locais. “O novo conceito de luxo está ligado à autenticidade e à imersão cultural. Elementos como a culinária regional, o artesanato, os saberes tradicionais e até a ambientação dos espaços são fundamentais para criar essa experiência.”

Para Leônidas Oliveira, hospedar em Minas é oferecer uma experiência cultural completa Jair Amaral/EM/D.A.Press





Leônidas Oliveira também ressaltou que a hospitalidade é um traço histórico de Minas Gerais, construído ao longo de séculos. “Minas sempre foi um território de passagem e encontro de culturas. Esse histórico se reflete na forma como o mineiro recebe: com acolhimento, diálogo e respeito às diferenças. Transformar isso em política pública é potencializar um diferencial competitivo do estado”.

Valorização dos detalhes e diversidade da rede hoteleira



A subsecretária de Turismo, Patrícia Moreira, enfatizou que o programa busca organizar e dar visibilidade à diversidade dos meios de hospedagem em Minas.



“Estamos estruturando uma base fundamental para o turismo. Conhecer melhor, promover e valorizar os empreendimentos. O cadastro permite gerar inteligência para políticas públicas e ampliar a presença da hotelaria mineira nas ações de promoção”.



Ela considera que o diferencial da hospitalidade está nos detalhes da experiência oferecida ao visitante. “O acolhimento mineiro se expressa em gestos simples. O café coado na hora, a conversa, o cuidado com o ambiente. Esses elementos criam uma sensação de pertencimento e são cada vez mais valorizados”.



Patrícia Moreira considera que o diferencial da hospitalidade mineira está nos detalhes da experiência oferecida ao visitante Jair Amaral/EM/D.A.Press

Patrícia também chamou atenção para a diversidade do setor no estado. “Minas possui uma rede ampla e heterogênea, que inclui desde hotéis urbanos com infraestrutura para eventos até pousadas em regiões turísticas consolidadas, como a Serra da Canastra, que têm se destacado, inclusive, na realização de eventos e casamentos”.

Hotelaria como base do turismo e expressão da identidade mineira



Presidente da Associação Mineira de Hotéis de Lazer (AMIHLA), Alexandre Santos reforçou o papel central da hotelaria na cadeia do turismo. “Não existe turismo sem hospedagem. Sem a hotelaria, a atividade se limita à visitação. O setor é essencial para garantir que o visitante permaneça no destino e vivencie a experiência completa”.



Ele afirmou que a hotelaria mineira se diferencia pelo acolhimento, que vai além dos padrões tradicionais de serviço. “Em Minas, a recepção inclui o café, o pão de queijo, o sorriso e o cuidado. É uma hospitalidade que remete ao ambiente familiar e traduz a essência da cultura local”.



Alexandre Santos também avaliou que iniciativas como o Minas Hospeda fortalecem o segmento ao integrar diferentes atores e estimular a qualificação. “O programa cria um ambiente de cooperação e aprendizado, reunindo empresários, gestores e profissionais em torno de um objetivo comum: elevar o padrão da hotelaria e consolidar Minas como referência em hospitalidade”.

Congresso em BH



Como desdobramento das ações voltadas ao fortalecimento da hotelaria mineira, Belo Horizonte recebe, nesta quarta (27) e quinta-feira (28), a 5ª edição do Congresso AMIHLA - Desafios da Hotelaria 2026. O encontro será realizado no CenterMinas Expo e deve reunir cerca de 2 mil participantes entre empresários, gestores e profissionais do setor.



Considerado o principal evento da hotelaria de lazer em Minas Gerais, o congresso se integra à estratégia do programa Minas Hospeda ao promover debates sobre inovação, qualificação, gestão e o fortalecimento da cadeia turística no estado.

Para Alexandre Santos, o Minas Hospeda cria um ambiente de cooperação e aprendizado Jair Amaral/EM/D.A.Press

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A abertura da programação será conduzida por Leônidas Oliveira, que apresenta a palestra O novo lazer: tendências globais, águas minerais e hospitalidade como experiência de destino.



O evento também contará com a participação de especialistas e lideranças do setor, como o economista Ney Freitas e a especialista em inteligência artificial generativa Kamila Cheliga, além de representantes da hotelaria nacional.



A programação inclui ainda feira de negócios, exposição de soluções tecnológicas e a presença de fornecedores estratégicos, criando um ambiente voltado à troca de experiências, atualização profissional e geração de oportunidades para o mercado hoteleiro.