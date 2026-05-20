Cidadania italiana: 5 cidades pequenas para morar após o processo

Conquistar a cidadania italiana é o primeiro passo de um grande sonho. Com o passaporte europeu em mãos, surge a pergunta: onde começar a nova vida na Itália? Para quem busca fugir do alto custo e da agitação de Roma ou Milão, o país oferece vilarejos e cidades menores repletos de charme, segurança e qualidade de vida por um preço muito mais acessível.

Esses locais oferecem uma imersão autêntica na cultura italiana, com comunidades acolhedoras e um ritmo de vida mais tranquilo. Além do aluguel e dos custos diários serem mais baixos, muitos desses destinos combinam paisagens naturais deslumbrantes com um rico patrimônio histórico. Conheça cinco cidades ideais para quem planeja se mudar para a Itália.

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Sulmona, Abruzzo

Localizada no coração da Itália, Sulmona é cercada por parques nacionais e montanhas impressionantes. A cidade é famosa por suas amêndoas confeitadas, conhecidas como "confetti", e por um centro histórico medieval bem preservado. O custo de vida aqui é significativamente menor do que no norte do país, permitindo um estilo de vida confortável. É o destino ideal para quem aprecia a natureza e a tranquilidade de uma comunidade unida.

Sulmona, no coração da Itália, oferece uma rica história e arquitetura em seu centro medieval bem preservado. Tinieder de Getty Images

Bassano del Grappa, Veneto

No norte da Itália, mas sem os preços de Veneza, Bassano del Grappa combina história e uma paisagem espetacular. A cidade é cortada pelo rio Brenta e tem como símbolo sua famosa Ponte Vecchia (ou Ponte degli Alpini), uma histórica estrutura de madeira coberta. A economia local é forte, e a proximidade com cidades maiores como Pádua e Vicenza oferece mais oportunidades. É uma escolha equilibrada entre a calma de uma cidade pequena e o acesso a grandes centros.

Bassano del Grappa, com sua icônica Ponte degli Alpini, destaca-se como opção charmosa para quem busca nova vida na Itália. yasonya

Orvieto, Úmbria

Construída no topo de uma rocha vulcânica, Orvieto oferece vistas de tirar o fôlego da paisagem da Úmbria, o "coração verde" da Itália. Seu principal cartão-postal é o Duomo, considerado uma das catedrais góticas mais bonitas do país. A vida em Orvieto é serena, com um forte senso de comunidade e uma culinária rica, regada a vinhos locais. A cidade está estrategicamente localizada entre Roma e Florença, facilitando viagens.

O Duomo de Orvieto, cartão-postal da cidade, ilustra o patrimônio histórico para quem busca nova vida na Itália. bluejayphoto de Getty Images

Ascoli Piceno, Marche

Menos explorada por turistas, a região de Marche reserva joias como Ascoli Piceno. Seu centro histórico é quase inteiramente construído com mármore travertino, o que confere uma elegância única à cidade, especialmente à Piazza del Popolo. O custo de vida é baixo, e a gastronomia é um ponto forte, com destaque para as azeitonas recheadas e fritas. A cidade fica a poucos quilômetros tanto das montanhas quanto do mar Adriático.

A elegância do centro histórico de Ascoli Piceno, em mármore travertino, revela o charme das cidades italianas acessíveis. RinoCdZ de Getty Images Signature

Tropea, Calábria

Para quem sonha em viver perto do mar, Tropea é uma escolha fantástica no sul da Itália. Conhecida como a "Pérola do Tirreno", a cidade se ergue sobre falésias com vista para praias de areia branca e águas cristalinas. Durante o verão, a cidade é vibrante, mas no resto do ano revela um ritmo mais calmo. O custo de vida na Calábria está entre os mais baixos da Itália, tornando o sonho de morar na costa italiana uma realidade possível.

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Tropea, na Calábria, destaca-se por suas casas coloridas sobre falésias e praias de águas cristalinas, ideal para uma nova vida na Itália. monticelllo de Getty Images Pro

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.