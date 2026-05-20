Cidadania italiana: 5 cidades pequenas para morar após o processo
Descubra vilarejos e cidades encantadoras, com baixo custo de vida e alta qualidade, para começar sua nova vida na Itália
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Conquistar a cidadania italiana é o primeiro passo de um grande sonho. Com o passaporte europeu em mãos, surge a pergunta: onde começar a nova vida na Itália? Para quem busca fugir do alto custo e da agitação de Roma ou Milão, o país oferece vilarejos e cidades menores repletos de charme, segurança e qualidade de vida por um preço muito mais acessível.
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Esses locais oferecem uma imersão autêntica na cultura italiana, com comunidades acolhedoras e um ritmo de vida mais tranquilo. Além do aluguel e dos custos diários serem mais baixos, muitos desses destinos combinam paisagens naturais deslumbrantes com um rico patrimônio histórico. Conheça cinco cidades ideais para quem planeja se mudar para a Itália.
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Sulmona, Abruzzo
Localizada no coração da Itália, Sulmona é cercada por parques nacionais e montanhas impressionantes. A cidade é famosa por suas amêndoas confeitadas, conhecidas como "confetti", e por um centro histórico medieval bem preservado. O custo de vida aqui é significativamente menor do que no norte do país, permitindo um estilo de vida confortável. É o destino ideal para quem aprecia a natureza e a tranquilidade de uma comunidade unida.
Bassano del Grappa, Veneto
No norte da Itália, mas sem os preços de Veneza, Bassano del Grappa combina história e uma paisagem espetacular. A cidade é cortada pelo rio Brenta e tem como símbolo sua famosa Ponte Vecchia (ou Ponte degli Alpini), uma histórica estrutura de madeira coberta. A economia local é forte, e a proximidade com cidades maiores como Pádua e Vicenza oferece mais oportunidades. É uma escolha equilibrada entre a calma de uma cidade pequena e o acesso a grandes centros.
Orvieto, Úmbria
Construída no topo de uma rocha vulcânica, Orvieto oferece vistas de tirar o fôlego da paisagem da Úmbria, o "coração verde" da Itália. Seu principal cartão-postal é o Duomo, considerado uma das catedrais góticas mais bonitas do país. A vida em Orvieto é serena, com um forte senso de comunidade e uma culinária rica, regada a vinhos locais. A cidade está estrategicamente localizada entre Roma e Florença, facilitando viagens.
Ascoli Piceno, Marche
Menos explorada por turistas, a região de Marche reserva joias como Ascoli Piceno. Seu centro histórico é quase inteiramente construído com mármore travertino, o que confere uma elegância única à cidade, especialmente à Piazza del Popolo. O custo de vida é baixo, e a gastronomia é um ponto forte, com destaque para as azeitonas recheadas e fritas. A cidade fica a poucos quilômetros tanto das montanhas quanto do mar Adriático.
Tropea, Calábria
Para quem sonha em viver perto do mar, Tropea é uma escolha fantástica no sul da Itália. Conhecida como a "Pérola do Tirreno", a cidade se ergue sobre falésias com vista para praias de areia branca e águas cristalinas. Durante o verão, a cidade é vibrante, mas no resto do ano revela um ritmo mais calmo. O custo de vida na Calábria está entre os mais baixos da Itália, tornando o sonho de morar na costa italiana uma realidade possível.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.