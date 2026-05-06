Além do óbvio

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Com paisagens naturais impressionantes e um ecossistema cuidadosamente preservado, Fernando de Noronha é um dos destinos mais desejados do Brasil para quem busca férias em contato com a natureza. Localizado no Nordeste brasileiro, o arquipélago pernambucano reúne praias de águas cristalinas, rica vida marinha e uma atmosfera tranquila que convida o visitante a desacelerar e aproveitar cada experiência.



Entre os principais cartões-postais do destino está a Baía do Sancho, eleita pela sétima vez como a melhor praia do mundo no ranking Travelers’ Choice Best of the Best, do TripAdvisor, a Baía do Sancho reafirma seu posto como o principal destino para quem busca a essência da beleza natural.

Situada no arquipélago de Fernando de Noronha, a cerca de 354 km do litoral de Pernambuco, a praia se destaca à frente de destinos icônicos como Maldivas e Caribe, graças ao alto nível de preservação ambiental e às águas de transparência impressionante.

Cercada por falésias e acessível por trilhas e escadarias entre as rochas, a praia impressiona pela transparência da água e pela biodiversidade marinha, que pode ser observada durante mergulhos e práticas de snorkel.

Outra parada imperdível é a Baía dos Porcos, pequena enseada cercada por formações vulcânicas e com vista privilegiada para o Morro Dois Irmãos, um dos símbolos do arquipélago. Já a Praia do Leão se destaca pela paisagem selvagem e por ser um dos principais pontos de desova de tartarugas marinhas na ilha.

Para explorar o destino, os visitantes encontram uma série de passeios que revelam diferentes perspectivas de Noronha. Os passeios de barco ao longo da costa permitem observar golfinhos rotadores, mergulhar em pontos estratégicos e apreciar o pôr do sol em alto-mar. Trilhas guiadas levam a mirantes naturais e praias mais preservadas, enquanto o mergulho com cilindro ou snorkel revela um dos ambientes marinhos mais ricos do Atlântico Sul, com tartarugas, raias, tubarões e uma grande diversidade de peixes tropicais.

Cartão-postal de Fernando de Noronha, o Morro do Pico traduz a essência selvagem do arquipélago Pedro Menezes/Divulgação



Sabores de Noronha

A gastronomia também se tornou parte importante da experiência na ilha. Restaurantes e bistrôs locais valorizam ingredientes frescos e frutos do mar, criando menus que combinam a culinária nordestina com influências contemporâneas. Peixes grelhados, lagosta, polvo e preparações com produtos regionais aparecem em pratos que podem ser apreciados em ambientes intimistas, muitos deles com vista para o mar ou para o pôr do sol.

Outro destaque do destino é o compromisso com a sustentabilidade. Grande parte do arquipélago está protegida pelo Parque Nacional Marinho e por áreas de preservação ambiental, o que garante o controle de visitantes e a conservação dos ecossistemas terrestres e marinhos. A gestão do turismo prioriza práticas responsáveis, desde o controle de acesso a determinadas áreas até programas de educação ambiental e incentivo a atividades de baixo impacto.

Segundo o Visite Fernando de Noronha Convention & Visitors Bureau, essa combinação entre natureza preservada, experiências autênticas e turismo organizado tem fortalecido o posicionamento do destino entre viajantes que buscam viagens mais conscientes e conectadas com o meio ambiente.

Com praias icônicas, rica vida marinha, gastronomia de qualidade e experiências sustentáveis, Fernando de Noronha oferece um cenário único para férias inesquecíveis no Brasil.



Como chegar ao destino?

Chegar a Fernando de Noronha é mais simples do que muitos imaginam. O arquipélago conta com voos regulares a partir de importantes centros do país, como Recife e São Paulo (Aeroporto de Guarulhos), facilitando o acesso de diferentes regiões do Brasil. De Recife, o voo tem apenas 1h20 de duração, enquanto que de São Paulo o trajeto tem em torno de 4h. Com essa logística, Noronha se torna um destino acessível para quem deseja vivenciar um dos cenários naturais mais impressionantes do país em uma viagem prática e organizada.

O que visitar no Arquipélago

Localizado no estado de Pernambuco, o arquipélago de Fernando de Noronha é um dos destinos mais fascinantes do Brasil – e do mundo. Com águas cristalinas, vida marinha abundante e paisagens dramáticas, Noronha vai muito além de um simples destino de praia: é uma experiência sensorial completa. Para quem planeja visitar esse santuário ecológico, alguns passeios são verdadeiramente indispensáveis.



Fernando de Noronha não é apenas um destino: é uma experiência transformadora. Cada passeio revela uma nova faceta desse paraíso protegido, onde natureza e contemplação caminham lado a lado. Visitar a ilha é, acima de tudo, um convite para desacelerar, observar e se reconectar com o essencial. A seguir, um guia detalhado com 10 experiências imperdíveis que sintetizam a essência do arquipélago.

1. Baía do Sancho :

a praia mais premiada do Brasil

A visita à icônica Baía do Sancho costuma ser o primeiro grande impacto visual. Frequentemente listada entre as praias mais bonitas do planeta, ela exige uma descida por escadas entre fendas rochosas — uma pequena aventura que recompensa com um cenário de águas incrivelmente transparentes. O mergulho com snorkel ali revela tartarugas, cardumes coloridos e uma vida marinha vibrante.



2. Baía dos Porcos:

cenário de cartão-postal

Logo ao lado, a Baía dos Porcos mostra que tamanho não define beleza. Pequena em extensão, ela entrega uma das vistas mais emblemáticas do Brasil, com o Morro Dois Irmãos compondo o horizonte. Na maré baixa, piscinas naturais surgem entre as rochas, perfeitas para relaxar e observar peixes de perto.



3. Parque Nacional Marinho:

imersão na natureza preservada

O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha é o coração ambiental da ilha e parada obrigatória para quem deseja compreender a riqueza ecológica do destino. Trilhas guiadas levam a mirantes espetaculares e praias mais isoladas, como na trilha da Atalaia, onde piscinas naturais protegidas oferecem contato direto com a biodiversidade local.



4. Baía dos Golfinhos:

espetáculo ao amanhecer

Um dos momentos mais emocionantes acontece na Baía dos Golfinhos. Ao amanhecer, golfinhos-rotadores realizam saltos e giros em um verdadeiro balé aquático. A observação é feita de mirantes, garantindo preservação e uma experiência contemplativa única.



5. Mergulho de cilindro:

o melhor do fundo do mar brasileiro

O mergulho de cilindro é uma experiência transformadora em Noronha. Considerado um dos melhores pontos de mergulho do Brasil, o arquipélago oferece visibilidade excepcional e encontros frequentes com tartarugas, arraias e até tubarões-lixa. Há opções tanto para iniciantes quanto para mergulhadores experientes.



6. Passeio de barco:

Noronha por outro ângulo

O passeio de barco ao redor da ilha revela ângulos inacessíveis por terra. Durante o trajeto, falésias, grutas e enseadas surgem em sequência, enquanto golfinhos frequentemente acompanham a embarcação. Muitas saídas incluem paradas para mergulho e momentos de contemplação em alto-mar.



7. Pôr do sol no Boldró ou Forte:

um ritual inesquecível

O pôr do sol visto do Forte dos Remédios ou da Praia do Boldró é um dos momentos mais marcantes da viagem. O céu ganha tons intensos de laranja e vermelho, refletindo no oceano e criando um espetáculo silencioso que convida à contemplação.



8. Praia do Leão:

natureza em estado puro

Mais selvagem e menos frequentada, a Praia do Leão proporciona uma conexão mais íntima com a natureza. Importante área de desova de tartarugas marinhas, ela impressiona pela força das ondas e pela sensação de isolamento.



9. Mirante do Boldró:

encontro de viajantes e paisagens

O Mirante do Boldró é outro ponto estratégico para apreciar o entardecer. Além da vista privilegiada, o local costuma reunir viajantes em um clima descontraído, muitas vezes com apresentações culturais espontâneas.

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10. Praia da Conceição:

equilíbrio entre estrutura e beleza

Para fechar o roteiro, a Praia da Conceição reúne o melhor dos dois mundos: beleza natural e estrutura. Ideal para passar o dia, ela oferece mar convidativo, bares charmosos e um dos pores do sol mais celebrados da ilha, frequentemente acompanhado por música e clima festivo.

