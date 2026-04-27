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O que levar na mala de praia? Um checklist para não esquecer nada

De protetor solar a roupas de banho, preparamos uma lista completa com todos os itens essenciais para você aproveitar os dias de sol sem preocupação

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
27/04/2026 10:32

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O que levar na mala de praia? Um checklist para não esquecer nada
Mala de viagem, boia e nadadeiras prontas na areia da praia, ilustrando os itens essenciais para um dia de sol e mar. crédito: Africa images

Planejar um dia de sol e mar pode ser sinônimo de relaxamento, mas arrumar a mala de praia muitas vezes gera uma dúvida comum: o que é realmente essencial? Para garantir que a única preocupação seja aproveitar o dia, um checklist bem organizado resolve o problema e evita esquecimentos que podem atrapalhar o passeio.

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A preparação começa pelos itens que garantem proteção e bem-estar. Sem eles, a diversão pode durar pouco. O ideal é separar tudo na noite anterior para não ter que correr com os preparativos pela manhã, garantindo que nada importante fique para trás.

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Itens essenciais de proteção e conforto

A base de uma boa mala de praia foca na segurança contra os efeitos do sol e no conforto para passar horas na areia. Esses são os itens indispensáveis:

  • Protetor solar: indispensável para o corpo e o rosto, com fator de proteção adequado ao seu tipo de pele. Não se esqueça do protetor labial com FPS.

  • Hidratante pós-sol: ajuda a acalmar e hidratar a pele após um dia de sol, prevenindo o ressecamento.

  • Repelente de insetos: especialmente útil no fim de tarde ou em praias próximas a áreas de mata, para proteção contra picadas.

  • Guarda-sol e cadeiras: fundamentais para criar uma área de sombra e descanso, tornando a permanência na praia mais agradável e segura.

  • Óculos de sol e chapéu ou boné: protegem os olhos e o rosto da exposição direta, prevenindo dores de cabeça e insolação.

  • Garrafa de água reutilizável: manter-se hidratado é crucial. Levar sua própria garrafa ajuda a garantir o consumo de água fresca ao longo do dia.

Vestuário e acessórios práticos

Além da proteção, a praticidade na hora de se vestir e se secar faz toda a diferença. Escolha peças leves e funcionais para facilitar a transição entre o mar e a areia.

  • Roupas de banho: leve ao menos uma peça, como biquíni, maiô ou sunga, já no corpo ou pronta para vestir.

  • Saída de praia: uma canga, vestido leve, shorts ou camiseta com proteção UV são ótimos para caminhar no calçadão ou ir a um quiosque.

  • Toalhas de praia: essenciais para se secar após um mergulho e para forrar a areia ou a cadeira.

  • Chinelos: calçado ideal para a areia quente e para dar conforto aos pés.

Para diversão e conveniência

Com o básico resolvido, alguns itens extras podem deixar o dia na praia ainda melhor, seja para entretenimento ou para organizar seus pertences.

  • Bolsa de praia: grande e resistente para carregar tudo de forma organizada.

  • Lanches leves: frutas, sanduíches naturais e barras de cereal são ótimas opções para evitar gastos e ter comida à mão.

  • Caixa de som portátil: para quem gosta de ouvir música, sempre em volume que não incomode outras pessoas.

  • Sacolas plásticas: muito úteis para guardar roupas molhadas e para recolher o lixo antes de ir embora.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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