Correntes de retorno: o que são e como escapar do maior perigo do mar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

As correntes de retorno, também conhecidas como "rip currents", são canais estreitos e fortes de água que se movem rapidamente da praia em direção ao mar. Enganam por sua aparência calma na superfície, mas representam um dos maiores perigos para os banhistas, com uma velocidade que pode ser maior que a de um nadador olímpico. Elas são responsáveis por grande parte dos afogamentos no litoral brasileiro e sua intensidade aumenta próximo à maré baixa e em dias de ondas grandes.

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Como identificar uma corrente de retorno

Saber reconhecer os sinais de uma corrente de retorno é fundamental para evitar entrar em uma. Fique atento a estas características:

Água com coloração diferente : a água pode parecer mais escura ou mais turva, pois a corrente arrasta areia e sedimentos para o fundo.

Ondas que quebram de forma diferente: a área da corrente pode ter menos ondas quebrando, parecendo um "caminho" mais calmo em meio à arrebentação.

Movimento de detritos: espumas, algas ou outros detritos flutuantes se movendo de forma constante para longe da praia.

Canal de água agitada: em alguns casos, a superfície da água pode parecer ondulada ou picada, mesmo em dias de mar calmo.

O que fazer se for pego por uma

O pânico é o maior inimigo de quem é arrastado por uma corrente de retorno. Manter a calma e seguir estas orientações pode salvar sua vida:

Não nade contra a corrente: lutar contra a força da água em direção à praia só vai levar à exaustão. É a causa principal do afogamento.

Nade paralelamente à praia: a maioria das correntes de retorno é estreita. Nade para o lado, seguindo a linha da costa, até sentir que saiu da corrente. Depois, nade em direção à praia.

Flutue para economizar energia: se não conseguir nadar para o lado, flutue ou boie. Deixe a corrente te levar para além da zona de arrebentação. Quando a força diminuir, nade paralelamente à praia e depois retorne à areia.

Peça ajuda: se não conseguir escapar, acene com os braços e grite por socorro para chamar a atenção de salva-vidas ou de outros banhistas.

Prevenção é a melhor estratégia

A melhor forma de se manter seguro é evitar as correntes de retorno. Sempre nade em praias supervisionadas por salva-vidas e respeite a sinalização. As bandeiras vermelhas indicam perigo. Procure informações com os salva-vidas locais sobre as condições do mar antes de entrar na água.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.