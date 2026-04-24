São Miguel dos Milagres: por que a antiga vila virou destino de luxo?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O que antes era uma pacata vila de pescadores no litoral de Alagoas, hoje se consolida como um dos destinos mais cobiçados do Brasil. São Miguel dos Milagres, a cerca de 100 quilômetros de Maceió, trocou a simplicidade rústica pela sofisticação despojada, atraindo um público que busca exclusividade, tranquilidade e contato direto com a natureza.

O município é o coração da chamada Rota Ecológica dos Milagres, um trecho de litoral preservado que inclui também as cidades de Passo de Camaragibe e Porto de Pedras. A região é protegida pela segunda maior barreira de corais do mundo, o que garante um mar calmo, de águas cristalinas e com piscinas naturais espetaculares na maré baixa. O conceito que impera é o de 'luxo descalço': conforto e serviço de alta qualidade sem ostentação, em perfeita harmonia com o ambiente local.

Leia Mais

O que está por trás da fama?

A fama de Milagres se sustenta em suas praias praticamente desertas, como a Praia do Toque e a Praia do Patacho (município vizinho), frequentemente listadas entre as mais bonitas do país. A ausência de grandes resorts e a aposta em pousadas de charme com poucos quartos criaram uma atmosfera de refúgio. O crescimento do destino é visível na multiplicação de investimentos e na alta demanda por hospedagem, mas ainda sem perder a essência de vilarejo.

A paisagem idílica de São Miguel dos Milagres, com águas cristalinas e densos coqueirais, reflete a exclusividade da Rota Ecológica.Leonardo Meireles/CB/D.A Press

Quanto custa viajar para Milagres?

A exclusividade tem seu preço, e a hospedagem é o principal fator de custo. Pousadas mais simples podem ter diárias que variam bastante conforme a temporada, enquanto as pousadas de charme e hotéis-boutique praticam valores significativamente mais elevados, especialmente na alta temporada e em feriados. No entanto, com a popularização, o destino tem se democratizado, e já é possível encontrar opções com melhor custo-benefício para quem planeja com antecedência.



No geral, uma viagem para São Miguel dos Milagres custa, em média, R$ 2.650 por pessoa para uma estadia de sete dias. O destino é conhecido por sua exclusividade, o que pode elevar os custos dependendo do estilo de hospedagem escolhido.

As redes sobre as águas de São Miguel dos Milagres são um convite ao 'luxo descalço' e à tranquilidade do litoral alagoano.Leonardo Meireles/CB/D.A Press

Afinal, o destino é para você?

Vantagens

Exclusividade e tranquilidade: ideal para quem quer fugir de praias lotadas e do turismo de massa.

Belezas naturais: praias paradisíacas, piscinas naturais e coqueirais a perder de vista.

Pousadas de charme: hospedagem de alta qualidade com serviço personalizado.

Gastronomia: restaurantes excelentes que valorizam ingredientes locais.

Desvantagens

Custo elevado: hospedagem e alimentação podem ter preços acima da média de outros destinos do Nordeste.

Acesso: não há aeroporto próximo; as opções mais próximas são os aeroportos de Maceió (MCZ), a 100 quilômetros, ou Recife (REC), a 185 quilômetros, sendo necessário contratar um traslado ou alugar um carro para chegar ao destino.

Infraestrutura limitada: o charme de vila significa menos opções de comércio, bancos e vida noturna agitada.

Dependência da maré: os melhores passeios para as piscinas naturais dependem do horário da maré baixa.

As águas calmas e os coqueirais à beira-mar ilustram a serenidade natural de São Miguel dos Milagres, joia da Rota Ecológica.Leonardo Meireles/CB/D.A Press

São Miguel dos Milagres é o destino perfeito para casais em busca de romance, viajantes que prezam por sossego e para quem pode investir em uma experiência mais exclusiva. Se seu perfil é de agito, grandes resorts e preços mais competitivos, talvez destinos vizinhos na mesma Costa dos Corais, como a famosa Maragogi, sejam mais adequados. Milagres é um convite para desacelerar e aproveitar o luxo de não fazer nada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.