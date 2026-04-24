5 destinos em Minas para uma viagem inesquecível de Dia das Mães
Que tal presentear sua mãe com uma viagem? Conheça opções de roteiros charmosos no estado, de cidades históricas a refúgios na natureza
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Faltando poucos dias para o Dia das Mães, a busca pelo presente ideal se intensifica. Para quem deseja fugir do comum e oferecer uma experiência marcante, uma viagem se torna a opção perfeita. Minas Gerais, com sua diversidade de paisagens e roteiros, oferece destinos que agradam a todos os perfis de mães, da aventureira à que busca relaxamento.
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Explorar o estado é uma oportunidade de criar memórias afetivas em meio a cenários históricos, belezas naturais e uma gastronomia única. Selecionamos cinco lugares charmosos que prometem transformar a data em um momento inesquecível.
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Tiradentes
Para a mãe que aprecia história, arte e boa comida, Tiradentes é o destino certo. As ruas de pedra e os casarões coloniais bem preservados criam uma atmosfera que transporta para outra época. A cidade é um convite para caminhadas sem pressa, descobrindo ateliês de artistas locais e igrejas barrocas deslumbrantes, como a suntuosa Igreja Matriz de Santo Antônio.
A gastronomia é um capítulo à parte, com restaurantes renomados que valorizam os ingredientes mineiros. Um passeio de maria-fumaça até São João del Rei complementa a experiência, oferecendo uma viagem nostálgica pela história da região.
Brumadinho (Inhotim)
Se a sua mãe é apaixonada por natureza e arte contemporânea, o Instituto Inhotim, em Brumadinho, é um presente incomparável. Considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, o local integra obras de artistas de todo o mundo a um jardim botânico exuberante.
Com uma área de visitação de aproximadamente 140 hectares, é um programa para o dia inteiro, caminhando por pavilhões e galerias que se misturam à paisagem. A experiência é sensorial e estimulante, ideal para mães que gostam de programas culturais e contato com o verde.
Serra da Canastra
Para as mães com espírito aventureiro, a região da Serra da Canastra oferece um cenário de natureza selvagem e imponente. O Parque Nacional é o berço do rio São Francisco e abriga cachoeiras espetaculares, como a Casca d'Anta, com seus 186 metros de queda.
O roteiro inclui passeios em veículos 4x4, trilhas e a chance de saborear o autêntico queijo canastra, produzido nas fazendas locais. É uma viagem para se conectar com a natureza e desfrutar de paisagens de tirar o fôlego.
Monte Verde
Localizado no sul de Minas Gerais, Monte Verde é perfeito para a mãe que busca um refúgio tranquilo e charmoso nas montanhas. Com um clima ameno e arquitetura de inspiração europeia, o distrito de Camanducaia é conhecido por seu ambiente acolhedor e romântico.
As opções de lazer incluem desde trilhas leves com vistas panorâmicas até um relaxante passeio pelo centrinho, repleto de lojas de artesanato, chocolates e restaurantes que servem de fondue a pratos da culinária mineira.
Poços de Caldas
Se o objetivo é relaxar e cuidar do bem-estar, Poços de Caldas é a escolha ideal. Famosa por suas águas termais com propriedades terapêuticas, a cidade oferece diversas opções de banhos e tratamentos em balneários históricos, como as Thermas Antonio Carlos.
Além das atividades de spa, a cidade conta com parques, um teleférico que leva ao Cristo Redentor e uma atmosfera tranquila. É o destino perfeito para uma mãe que merece uma pausa para recarregar as energias.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.