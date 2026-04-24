5 destinos em Minas para uma viagem inesquecível de Dia das Mães

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Faltando poucos dias para o Dia das Mães, a busca pelo presente ideal se intensifica. Para quem deseja fugir do comum e oferecer uma experiência marcante, uma viagem se torna a opção perfeita. Minas Gerais, com sua diversidade de paisagens e roteiros, oferece destinos que agradam a todos os perfis de mães, da aventureira à que busca relaxamento.

Explorar o estado é uma oportunidade de criar memórias afetivas em meio a cenários históricos, belezas naturais e uma gastronomia única. Selecionamos cinco lugares charmosos que prometem transformar a data em um momento inesquecível.

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Tiradentes

Para a mãe que aprecia história, arte e boa comida, Tiradentes é o destino certo. As ruas de pedra e os casarões coloniais bem preservados criam uma atmosfera que transporta para outra época. A cidade é um convite para caminhadas sem pressa, descobrindo ateliês de artistas locais e igrejas barrocas deslumbrantes, como a suntuosa Igreja Matriz de Santo Antônio.

Tiradentes, um dos destinos charmosos de Minas Gerais, é ideal para mães que buscam história e beleza arquitetônica. sergiimostovyi

A gastronomia é um capítulo à parte, com restaurantes renomados que valorizam os ingredientes mineiros. Um passeio de maria-fumaça até São João del Rei complementa a experiência, oferecendo uma viagem nostálgica pela história da região.

Brumadinho (Inhotim)

Se a sua mãe é apaixonada por natureza e arte contemporânea, o Instituto Inhotim, em Brumadinho, é um presente incomparável. Considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, o local integra obras de artistas de todo o mundo a um jardim botânico exuberante.

Inhotim, em Brumadinho, combina a arte contemporânea com a exuberância da natureza, proporcionando uma experiência cultural e relaxante. caioquintino de Getty Images

Com uma área de visitação de aproximadamente 140 hectares, é um programa para o dia inteiro, caminhando por pavilhões e galerias que se misturam à paisagem. A experiência é sensorial e estimulante, ideal para mães que gostam de programas culturais e contato com o verde.

Serra da Canastra

Para as mães com espírito aventureiro, a região da Serra da Canastra oferece um cenário de natureza selvagem e imponente. O Parque Nacional é o berço do rio São Francisco e abriga cachoeiras espetaculares, como a Casca d'Anta, com seus 186 metros de queda.

Paisagens naturais de Minas Gerais, como a Serra da Canastra, oferecem roteiros perfeitos para mães que buscam aventura. Jose Eduardo Leite de Getty Images

O roteiro inclui passeios em veículos 4x4, trilhas e a chance de saborear o autêntico queijo canastra, produzido nas fazendas locais. É uma viagem para se conectar com a natureza e desfrutar de paisagens de tirar o fôlego.

Monte Verde

Localizado no sul de Minas Gerais, Monte Verde é perfeito para a mãe que busca um refúgio tranquilo e charmoso nas montanhas. Com um clima ameno e arquitetura de inspiração europeia, o distrito de Camanducaia é conhecido por seu ambiente acolhedor e romântico.

A arquitetura de inspiração europeia e o ambiente charmoso de Monte Verde são ideais para mães que buscam tranquilidade nas montanhas. Flickr

As opções de lazer incluem desde trilhas leves com vistas panorâmicas até um relaxante passeio pelo centrinho, repleto de lojas de artesanato, chocolates e restaurantes que servem de fondue a pratos da culinária mineira.

Poços de Caldas

Se o objetivo é relaxar e cuidar do bem-estar, Poços de Caldas é a escolha ideal. Famosa por suas águas termais com propriedades terapêuticas, a cidade oferece diversas opções de banhos e tratamentos em balneários históricos, como as Thermas Antonio Carlos.

Poços de Caldas é um dos destinos mineiros ideais para mães que buscam relaxamento e bem-estar. Divulgação/Wikimedia Commons

Além das atividades de spa, a cidade conta com parques, um teleférico que leva ao Cristo Redentor e uma atmosfera tranquila. É o destino perfeito para uma mãe que merece uma pausa para recarregar as energias.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.