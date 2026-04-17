Extensão na mala: o segredo que todo viajante experiente deveria saber

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Na era digital, viajar com múltiplos aparelhos eletrônicos se tornou a norma. Smartphones, notebooks, câmeras, smartwatches e fones de ouvido competem por um recurso escasso em muitos hotéis, cafés e até mesmo nas áreas de embarque de aeroportos lotados: as tomadas. A solução para esse problema, no entanto, é mais simples e barata do que parece: uma extensão elétrica ou régua de tomadas.

Este acessório versátil transforma uma única tomada em múltiplas fontes de energia, garantindo que todos os seus dispositivos permaneçam carregados e prontos para uso. Seja para trabalhar remotamente ou para garantir a carga do celular antes de um voo longo, ter uma extensão na mala é um diferencial.

Atenção: é fundamental esclarecer que o uso de extensões e réguas de tomadas deve se restringir às áreas de espera e embarque dos aeroportos. Por questões de segurança e risco de sobrecarga, autoridades aeronáuticas não recomendam seu uso dentro das aeronaves.

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Vantagens que vão além do óbvio

As razões para adotar este acessório na sua bagagem são muitas:

Quartos de hotel: É comum encontrar quartos com poucas tomadas ou localizadas em lugares inconvenientes, longe da cama ou da mesa. Com uma extensão, você cria sua própria central de carregamento onde for mais prático.

Viagens em grupo ou família: Quando todos precisam carregar seus celulares ao mesmo tempo, uma única régua de tomadas evita disputas e garante que ninguém fique sem bateria.

Trabalho remoto: Para nômades digitais, que dependem de notebooks e outros equipamentos, a extensão é um item de primeira necessidade para montar um escritório temporário em qualquer lugar.

Como escolher a extensão de viagem ideal

Nem toda extensão é igual. Para viagens, o ideal é procurar por modelos que ofereçam:

Portabilidade: Opte por modelos compactos e leves, com cabos curtos ou enroláveis, que ocupam pouco espaço na mala.

Portas USB e USB-C: Muitas extensões modernas já vêm com portas USB e USB-C integradas, eliminando a necessidade de levar vários adaptadores de tomada para seus aparelhos.

Compatibilidade de voltagem: Para viagens dentro do Brasil, verifique se a extensão é bivolt (110V/220V) para funcionar em qualquer cidade. Para destinos internacionais, lembre-se que você ainda precisará de um adaptador universal para o padrão de tomada do país visitado.

Certificações de segurança: Alguns modelos são especificamente projetados para viagens, sendo mais compactos e, em alguns casos, aprovados para uso em cruzeiros (cruise-approved), que possuem regras de segurança rígidas.

Adicionar uma pequena extensão à sua lista de itens essenciais de viagem é um investimento baixo com um retorno altíssimo em conveniência e tranquilidade. Da próxima vez que for fazer as malas, lembre-se deste segredo que pode salvar sua viagem de perrengues tecnológicos.

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Uma ferramenta de inteligência artificial foi usada para auxiliar na criação e edição deste conteúdo.