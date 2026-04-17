Garrafa reutilizável em viagens: o truque para economizar no aeroporto
Além de ser uma atitude sustentável, levar sua garrafa vazia evita gastos com água; veja como passar pela segurança e onde enchê-la de graça
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Viajar de avião envolve diversos custos, mas um deles pode ser facilmente eliminado: a compra de garrafas de água na área de embarque, onde os preços podem superar os R$ 10. Levar uma garrafa reutilizável de casa é uma solução simples que une economia e sustentabilidade. A principal dúvida de muitos viajantes, no entanto, é sobre como passar com ela pela segurança do aeroporto.
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Pode levar garrafa vazia no avião?
A resposta é sim. O segredo é garantir que a garrafa esteja completamente vazia ao passar pelo controle de raio-x. As regras de segurança aérea restringem o transporte de líquidos em embalagens acima de 100 ml em voos internacionais. Já em voos nacionais no Brasil, o limite é de 500 ml por recipiente. No entanto, essa regra se aplica ao líquido, e não ao recipiente. Portanto, sua garrafa reutilizável, de qualquer tamanho, pode passar pela inspeção, desde que esteja sem nenhum líquido dentro.
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Para facilitar o processo, mantenha a garrafa em um local de fácil acesso na sua bagagem de mão e, se possível, passe com ela pelo raio-x com a tampa removida para agilizar a inspeção visual.
Onde encher sua garrafa de graça
Após passar pelo controle de segurança, você encontrará diversas opções para encher sua garrafa gratuitamente. A maioria dos aeroportos dispõe de bebedouros públicos, geralmente localizados próximos aos banheiros e portões de embarque. Além disso, muitos terminais modernos já contam com estações de recarga específicas para garrafas (water refill stations), que são ainda mais higiênicas e práticas.
Qual o melhor tipo de garrafa para viajar?
A escolha do material depende da sua preferência, mas algumas opções se destacam pela praticidade em viagens:
Aço inoxidável: São duráveis e térmicas, ideais para manter a água gelada por mais tempo.
Vidro com proteção de silicone: Evitam o gosto de plástico na água, mas costumam ser mais pesadas e frágeis.
Plástico livre de BPA (BPA-free): Leves e resistentes, são excelentes para quem busca minimizar o peso na bagagem.
Adotar esse hábito simples não só alivia o bolso, como também contribui significativamente para a redução do consumo de plástico descartável, tornando suas viagens mais conscientes e econômicas.
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*Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.