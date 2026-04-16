Ancestralidade quilombola brilha no maior prêmio da América Latina

Brumadinho, terra de raízes profundas e feridas que viraram sementes, acaba de escrever mais um capítulo de vitória ancestral. Na noite de 15 de abril de 2026, em São Paulo, durante a WTM Latin America, dois projetos do Programa de Turismo de Brumadinho subiram ao pódio do 6º Prêmio de Turismo Responsável, uma das premiações mais importantes do setor na América Latina.

O projeto “Rede de Turismo Sustentável de Brumadinho – Jornada de Inovação e Sustentabilidade” conquistou a medalha de Prata na categoria “Melhores iniciativas de trabalho em rede para promover o turismo responsável nos destinos”. Já o “Circuito de Quilombos”, liderado pela Associação Céu de Montanhas, recebeu a medalha de Bronze na categoria “Melhores iniciativas para o turismo indígena e/ou Comunidades Tradicionais”.

Únicos brasileiros finalistas da premiação

Nova geração faz renascer a esperança que as tradições e os saberes do Quilombo do Sapé será preservada para todo sempre Carlos Altman No Quilombo Rodrigues, em Brumadinho, visitante participam de oficinas de música e dança . Apresentação do Grupo Negro por Negro se destaca Carlos Altman/EM Xequerê, instrumento musical feito com cabaça, é entoado nas apresentações do Grupo Negro por Negro Carlos Altman/EM Dona Nair é a responsável por manter viva a história de luta e fé do Quilombo dos Marinhos Carlos Altman/EM O afroturismo no Quilombo do Sapé, em Brumadinho, é uma oportunidade de conhecer as tradições, a história de luta e a cultura de um povo Carlos Altman/EM Quilombo de Rodrigues Carlos Altman/EM Quilombo do Sapé Carlos Altman/EM Voltar Próximo

Desenvolvidos pela Vale em parceria com a Rede Terra, os projetos representam muito mais que troféus: são a materialização de um turismo que cura, valoriza e devolve dignidade. A Rede de Turismo Sustentável articula mais de 45 pequenos negócios locais por meio da inovadora “Teia do Turismo Sustentável”, metodologia que transforma conceitos de ESG em ações concretas. Apenas na primeira fase, com 15 meios de hospedagem, o projeto já projeta evitar a emissão de 5,4 toneladas de CO? por ano e fortalece a liderança feminina, que comanda 82% dos negócios da rede.

O Circuito de Quilombos, que integra o catálogo Céu de Montanhas (com 38 experiências turísticas de base comunitária), conecta as comunidades de Marinhos, Sapé e Ribeirão. Nele, o visitante não apenas passeia: ele se encontra com a ancestralidade. Prova a gastronomia ancestral, escuta as narrativas de resistência, sente o pulso da memória afro-brasileira que resistiu por séculos nestas serras.

Dina Braga, liderança do Quilombo de Rodrigues, celebra o reconhecimento: “O reconhecimento de Brumadinho em um prêmio internacional como a WTM Latin America representa a valorização do município no cenário global, destacando seu potencial turístico, cultural e sustentável. Essas iniciativas fortalecem o protagonismo das comunidades locais ao gerar oportunidades, valorizar saberes tradicionais e incentivar práticas que respeitam o meio ambiente.”

Daniele Teixeira, analista de Sustentabilidade da Vale, complementa: “Um prêmio desta relevância valida nossa visão de que o turismo pode gerar um legado concreto e sustentável para Brumadinho, colocando as comunidades e os empreendedores locais como protagonistas.”

Onde o chão um dia tremeu com o mar de lágrimas, hoje pulsa uma força renovada. Brumadinho não se apresenta mais apenas como cicatriz — apresenta-se como farol. Um exemplo vivo de que o turismo pode ser instrumento de reparação, de empoderamento e de reverência à ancestralidade.

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