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NORDESTE

De Maceió a Maragogi: um roteiro pelas praias paradisíacas de Alagoas

Inspirado nas notícias do TNH1, montamos um guia de viagem com as melhores praias, passeios e dicas para você conhecer o 'Caribe brasileiro'

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
10/04/2026 17:21 - atualizado em 10/04/2026 17:29

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De Maceió a Maragogi: um roteiro pelas praias paradisíacas de Alagoas
A orla de Maceió, um dos cartões-postais de Alagoas, destaca a beleza das praias urbanas e suas águas cristalinas crédito: Godronne de Getty Images

Alagoas é um convite para quem busca praias de águas cristalinas e areia branca. Um dos roteiros mais procurados do estado conecta a capital, Maceió, à famosa Maragogi, em um percurso de aproximadamente 125 quilômetros que justifica o apelido de "Caribe brasileiro". A viagem pode ser feita em um único dia, mas o ideal é reservar tempo para explorar as joias escondidas pelo caminho.

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Vista aérea do oceano azul-turquesa com barcos, palmeiras na praia e esteira de um barco.
Alagoas encanta com suas praias de águas cristalinas e coqueirais, cenário ideal para os passeios de barcoLeonardo Morais de Getty Images

A jornada começa na orla urbana de Maceió. As praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca formam um dos cartões-postais mais conhecidos do Nordeste. Em Pajuçara, o passeio de jangada até as piscinas naturais, formadas a dois quilômetros da costa, é uma experiência clássica para ver peixes coloridos em águas mornas e transparentes.

Ao seguir para o norte pela AL-101, a paisagem se transforma. O cenário urbano dá lugar a vilarejos de pescadores e coqueirais a perder de vista. Essa região abriga a Rota Ecológica dos Milagres, um trecho que passa por municípios como São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras, conhecido pelo charme rústico e pousadas aconchegantes.

Praias imperdíveis no caminho

A Praia do Toque, em São Miguel dos Milagres, é famosa por suas piscinas naturais e ambiente tranquilo. O acesso controlado ajuda a preservar o local, garantindo uma experiência mais exclusiva. Um pouco mais adiante, Japaratinga surge como uma alternativa mais calma à sua vizinha badalada, Maragogi, oferecendo praias igualmente deslumbrantes.

Vista aérea de praia tropical com mar azul-turquesa, muitos barcos e coqueiros na areia.
As águas cristalinas e os coqueirais de São Miguel dos Milagres, cenário paradisíaco que convida aos passeios de barco para explorar as belezas naturais do litoral.Janilson Paiva de Getty Images

Chegando em Maragogi, o destino final, o grande atrativo são as Galés, enormes piscinas naturais a seis quilômetros da costa. O passeio de catamarã ou lancha é obrigatório, mas depende da maré baixa para acontecer. Praias como Antunes e Barra Grande também se destacam. Em Barra Grande, o famoso "Caminho de Moisés", um banco de areia que surge no mar, proporciona uma caminhada inesquecível.

Como planejar sua viagem

Para aproveitar ao máximo o roteiro, algumas dicas são fundamentais. Alugar um carro oferece a flexibilidade necessária para parar nas diversas praias e explorar a região sem pressa. A melhor época para visitar é entre setembro e março, quando as chuvas são menos frequentes e as águas ficam ainda mais claras.

Outro ponto essencial é consultar a tábua de marés antes de agendar os passeios para as piscinas naturais. Eles só ocorrem durante as marés baixas da lua cheia e da lua nova, quando os recifes de corais ficam mais expostos e a visibilidade subaquática é maior.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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