Veja como visitar um navio de guerra da Marinha brasileira

É possível visitar um navio de guerra da Marinha do Brasil. A frota nacional frequentemente abre algumas de suas embarcações para visitação pública, permitindo que civis conheçam de perto como é a vida e o trabalho a bordo. As oportunidades se concentram principalmente no Rio de Janeiro e têm valores acessíveis.

Na capital fluminense, o principal ponto de acesso é o Espaço Cultural da Marinha, localizado no centro da cidade e que funciona de terça a domingo, das 11h às 17h. O ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), com gratuidade às terças-feiras. Lá, os visitantes podem explorar embarcações históricas convertidas em museus flutuantes. Dentre os destaques estão o Submarino-Museu Riachuelo e o Navio-Museu Bauru, um contratorpedeiro que integra o acervo histórico naval.

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As visitas não se limitam a navios ancorados permanentemente. A Marinha promove eventos sazonais, como o "portões abertos" nas bases navais, e permite o acesso a embarcações operacionais que atracam em diversos portos do país, como Santos (SP), Recife (PE) e Fortaleza (CE). Essas oportunidades, no entanto, dependem de uma programação específica e não possuem regularidade garantida.

Onde e como visitar os navios

Para saber quando e onde um navio estará aberto à visitação, é fundamental acompanhar os canais oficiais. A Marinha do Brasil divulga a programação em seu site oficial e nas redes sociais dos Comandos dos Distritos Navais de cada região. As datas geralmente coincidem com feriados nacionais ou eventos comemorativos da própria força.

Normalmente, não é necessário agendamento prévio, mas é comum haver filas, especialmente em dias de grande movimento. Os militares a bordo costumam guiar os visitantes, explicando o funcionamento dos equipamentos e compartilhando curiosidades sobre as missões realizadas pela embarcação.

Dicas para sua visita

Para aproveitar melhor a experiência, algumas recomendações são importantes. O ambiente de um navio de guerra é projetado para ser funcional, não para turismo. Então é preciso estar preparado para um cenário diferente.

Consulte a programação: as datas e os horários podem mudar devido a condições climáticas ou necessidades operacionais da Marinha. Sempre verifique as informações antes de sair de casa.

Use calçados confortáveis: o interior de um navio tem escadas íngremes e passagens estreitas. Prefira tênis ou sapatos fechados e com sola de borracha.

Acessibilidade limitada: embarcações militares, especialmente as mais antigas, geralmente não são adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida.

Atenção com crianças: o ambiente pode oferecer riscos, por isso é fundamental supervisionar os pequenos durante todo o percurso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.