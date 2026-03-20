Punta Cana ainda é o destino nº 1 do Caribe? Veja a análise

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Por décadas, Punta Cana, na República Dominicana, reinou soberana no imaginário popular como o destino caribenho por excelência. Com suas praias de areia branca, coqueiros a perder de vista e uma infraestrutura hoteleira robusta, a região consolidou sua fama. Mas com a crescente popularidade de outros paraísos como Cancún, Aruba e San Andrés, a pergunta que muitos viajantes se fazem é: Punta Cana ainda é a melhor escolha?

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Os trunfos de Punta Cana

A força de Punta Cana reside em sua fórmula de sucesso: resorts all-inclusive de alta qualidade que oferecem conforto, luxo e entretenimento sem que o hóspede precise sair do hotel. Praias icônicas como Bávaro, Macao e Arena Gorda continuam a ser cartões-postais irresistíveis, perfeitas para famílias e casais em busca de relaxamento. Além disso, a conectividade é um diferencial chave. O Aeroporto Internacional de Punta Cana (PUJ) é um dos mais movimentados do Caribe, recebendo mais de 10 milhões de passageiros anualmente e colecionando prêmios internacionais por sua eficiência e design, o que facilita a chegada de turistas de todo o mundo.

O pavilhão da República Dominicana representa Punta Cana, destino caribenho em destaque na matéria.Laesperanza de Getty Images

A concorrência cresce: outras joias do Caribe

Embora Punta Cana mantenha seu status, outros destinos se destacam com propostas distintas, atraindo diferentes perfis de viajantes.

Cancún, México

Famosa por sua vida noturna agitada e uma vasta rede de resorts, Cancún oferece mais do que apenas praias. A proximidade com sítios arqueológicos maias, como Chichén Itzá e Tulum, adiciona uma camada cultural única à viagem, atraindo quem busca uma combinação de festa, história e relaxamento.

A expansão de destinos como Cancún rivaliza com o tradicional domínio de Punta Cana no Caribe, atraindo diversos perfis de viajantes.Fabián Montaño de Fabian Montaño

Aruba

Conhecida como "One Happy Island", Aruba se diferencia pela segurança, organização e influência europeia. Suas praias, como Eagle Beach e Palm Beach, são famosas pelas águas calmas e cristalinas. É o destino ideal para quem prioriza tranquilidade, segurança e uma experiência de viagem mais independente, fora do modelo estritamente all-inclusive.

As praias serenas e águas cristalinas de Aruba, conhecidas por sua tranquilidade, são um dos destaques da ilha.matt grimaldi de Getty Images Pro

San Andrés, Colômbia

Para quem busca um excelente custo-benefício, San Andrés surge como uma opção poderosa. A ilha colombiana encanta com seu "mar de sete cores" e uma atmosfera vibrante e descontraída. É um paraíso para mergulhadores e viajantes que não se importam com uma infraestrutura mais simples em troca de preços mais acessíveis e uma beleza natural estonteante.

San Andrés encanta com seu "mar de sete cores" e atmosfera vibrante, sendo uma opção poderosa de destino caribenho.Cesar Okada de Getty Images Signature

O veredito: qual o melhor destino para você?

A verdade é que não existe um "melhor" destino, mas sim o mais adequado para o seu perfil. Punta Cana continua sendo a escolha imbatível para quem busca a praticidade e o luxo dos grandes resorts all-inclusive, sendo ideal para viagens em família ou lua de mel.

Cancún atrai o público que deseja aliar praias a uma vida noturna vibrante e passeios culturais. Aruba é a opção perfeita para quem busca segurança e praias serenas com um toque de sofisticação.

Já San Andrés é a escolha inteligente para viajantes com orçamento mais controlado que sonham em explorar um dos mares mais coloridos do mundo. A coroa de "número 1" do Caribe, portanto, depende inteiramente do tipo de rei ou rainha que você deseja ser nas suas férias.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.