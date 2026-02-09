Os 5 melhores lugares em Minas Gerais para observar as estrelas e a Lua
Quer um céu limpo e espetacular? Conheça cidades e parques no estado que são perfeitos para o astroturismo, longe da poluição luminosa das metrópoles
A curiosidade sobre as fases da Lua ou o simples desejo de ver um céu estrelado esbarra em um problema comum nas grandes cidades: a poluição luminosa. Para quem busca uma experiência astronômica inesquecível, Minas Gerais oferece refúgios perfeitos, com paisagens que transformam a noite em um espetáculo. Longe das luzes artificiais, o firmamento se revela em toda a sua profundidade.
O estado, conhecido por suas montanhas e vastas áreas rurais, se destaca no mapa do astroturismo nacional. A combinação de altitude elevada e baixa densidade demográfica em certas regiões cria as condições ideais para a observação de planetas, constelações e da Via Láctea. A experiência é enriquecida pelo silêncio e pela conexão com a natureza, que só esses locais podem oferecer. Conheça cinco destinos ideais para observar o céu mineiro.
Parque Nacional da Serra da Canastra
Localizado no Centro-Oeste de Minas, o parque é um santuário ecológico com um dos céus mais limpos do Brasil. A ausência quase total de luz artificial em sua vasta área permite a observação de constelações e da galáxia a olho nu, proporcionando uma imersão completa na natureza e no cosmos.
São Thomé das Letras
Conhecida por seu misticismo, a cidade de pedra está a mais de 1.400 metros de altitude. Pontos como a Pirâmide e o Cruzeiro são famosos por oferecerem uma visão panorâmica de 360 graus do céu, ideal para acompanhar o nascer da Lua ou chuvas de meteoros em um cenário único.
Parque Nacional da Serra do Cipó
A relativa proximidade com Belo Horizonte não impede que a Serra do Cipó ofereça um céu espetacular. Em áreas mais afastadas da portaria principal, como a região do Cânion das Bandeirinhas, o cenário noturno é protegido da iluminação urbana, revelando milhares de pontos de luz.
Carrancas
Famosa por suas cachoeiras, a cidade também é um destino excelente para o astroturismo. O relevo acidentado e as fazendas ao redor criam “bolsões” de escuridão, onde o céu noturno se apresenta com uma nitidez surpreendente, especialmente durante as noites de lua nova.
Gonçalves e a Serra da Mantiqueira
Na divisa com São Paulo, a região da Serra da Mantiqueira, incluindo cidades como Gonçalves, é privilegiada pela altitude, com pontos que chegam a quase 2.000 metros, e pela natureza exuberante. O clima ameno e as noites frequentemente claras são um convite para simplesmente deitar na grama e admirar o universo.
Para aproveitar ao máximo a experiência, a dica é planejar a viagem para os meses mais secos, entre abril e setembro, quando o céu tende a estar mais limpo. Além disso, prefira as noites de lua nova, período em que a ausência de luz lunar revela a Via Láctea e as estrelas com muito mais intensidade.
