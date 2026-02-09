Assine
O que fazer na cidade medieval mais charmosa da Bélgica

Muito além do futebol, Gent é um tesouro escondido com canais, castelos e uma vida cultural vibrante; veja dicas para explorar a cidade a pé

Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
09/02/2026 17:05 - atualizado em 09/02/2026 17:08

Os charmosos canais de Gent, ladeados por edifícios históricos e animados cafés, são o coração social da cidade belga crédito: JAMES ARTHUR GEKIERE

O desempenho recente do KAA Gent em competições europeias colocou a cidade belga no radar de muitos brasileiros. Mas a verdade é que Gent oferece muito mais do que apenas futebol. Trata-se de um tesouro medieval com canais charmosos, arquitetura impressionante e uma atmosfera jovem e vibrante, ideal para ser explorada a pé.

Localizada na região de Flandres, Gent é frequentemente comparada a Bruges, mas com um toque menos turístico e mais autêntico. Seu centro histórico é compacto, e a maioria das atrações pode ser visitada em uma caminhada tranquila, transformando qualquer passeio em uma descoberta.

Um passeio pela história

O Castelo dos Condes (Gravensteen) é um ponto de partida obrigatório. Esta fortaleza do século 12, com suas muralhas e torres imponentes, oferece uma vista panorâmica da cidade e uma verdadeira viagem no tempo, com direito a uma exposição de instrumentos de tortura medievais.

A poucos passos dali, a Catedral de São Bavo (Sint-Baafskathedraal) guarda uma das obras de arte mais importantes do mundo: a "Adoração do Cordeiro Místico", dos irmãos Van Eyck. A grandiosidade da obra e da própria catedral impressiona os visitantes.

Castelo Gravensteen de pedra, com pessoas, bonde e bandeiras em rua de paralelepípedos de Gent.
O Castelo dos Condes (Gravensteen) em Gent, com suas muralhas imponentes, convida a uma viagem no tempo pela rica história medieval da cidade.JAMES ARTHUR GEKIERE

Os canais são a alma de Gent. As margens de Graslei e Korenlei formam o coração social da cidade, com seus edifícios históricos que hoje abrigam cafés e restaurantes. Um passeio de barco é uma excelente forma de apreciar a arquitetura de um ângulo diferente e entender a dinâmica da cidade.

Para quem busca explorar ainda mais, a cidade oferece outras experiências marcantes:

  • Subir ao Campanário de Gent (Belfort): patrimônio mundial da Unesco, a torre de 91 metros de altura recompensa os visitantes com uma vista espetacular do centro histórico.

  • Ponte de São Miguel: é o local perfeito para tirar fotos, oferecendo uma visão simultânea das três principais torres da cidade: a da Catedral de São Bavo, a do Campanário e a da Igreja de São Nicolau.

  • Caminhar pelo Bairro de Patershol: um labirinto de ruas de paralelepípedos com restaurantes que servem desde pratos tradicionais belgas até culinária internacional.

  • Experimentar a culinária local: além dos famosos chocolates e waffles, não deixe de provar as batatas fritas belgas (frites) e as cervejas artesanais da região.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

