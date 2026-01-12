Roteiro em Bacalar: o que fazer em 3 dias na lagoa de sete cores

Imagine um lugar onde a água exibe sete tons de azul, variando do turquesa translúcido ao anil profundo. Esse paraíso existe e se chama Bacalar, um "Pueblo Mágico" (cidade mágica) no sul do México, no estado de Quintana Roo. Seu principal atrativo, a Lagoa de Sete Cores — com seus impressionantes 42 km de extensão —, convida a dias de relaxamento e exploração, com um roteiro que pode ser facilmente cumprido em três dias.

Para aproveitar ao máximo a sua viagem, organizamos um guia prático com as melhores atividades para fazer em Bacalar. O ideal é equilibrar os passeios com momentos para simplesmente contemplar a beleza estonteante da lagoa.

Dia 1: imersão na lagoa

O primeiro dia deve ser dedicado inteiramente à estrela local. A melhor forma de conhecer a Lagoa de Sete Cores é com um passeio de barco. As excursões, que duram cerca de três a quatro horas, levam os visitantes a pontos estratégicos. Um dos locais mais famosos é o Canal de los Piratas, onde as águas rasas e claras são perfeitas para um mergulho. Durante o passeio, é possível observar os estromatólitos, formações rochosas microbianas que estão entre as formas de vida mais antigas da Terra. É fundamental praticar o turismo responsável: use apenas protetor solar biodegradável e nunca pise nos estromatólitos para não danificá-los.

O roteiro também costuma incluir uma visita ao Cenote Negro, conhecido como Cenote da Bruxa. É uma impressionante cratera subaquática de águas profundas, criando um contraste visual impactante com o azul claro ao redor. O dia pode terminar em um dos balneários públicos, que oferecem infraestrutura com restaurantes e acesso direto à lagoa.

Dia 2: cenotes e história

Explore as redondezas da lagoa no segundo dia. Comece pelo Cenote Azul, uma enorme piscina natural de águas cristalinas com 200 metros de profundidade. O local é ideal para nadar e mergulhar, além de contar com um restaurante para o almoço. Fica a poucos minutos de carro do centro da cidade.

Na parte da tarde, mergulhe na história da região com uma visita ao Fuerte de San Felipe. A fortaleza, construída no século 18 para proteger a cidade de ataques piratas, oferece uma vista panorâmica incrível da lagoa. Dentro do forte, há um pequeno museu que conta a história de Bacalar e dos piratas que navegavam por aquelas águas.

Dia 3: cultura maia e despedida

Para o último dia, a sugestão é conhecer o legado da civilização maia. A cerca de uma hora de carro de Bacalar, ficam as zonas arqueológicas de Kohunlich e Dzibanché. Kohunlich é famosa por seus grandes mascarões de estuque que representam o deus do sol, Kinich Ahau, enquanto Dzibanché impressiona com suas pirâmides e templos imersos na selva.

Caso prefira algo mais tranquilo, reserve o dia para relaxar em um dos clubes de praia à beira da lagoa, aproveitando para praticar caiaque ou stand-up paddle. A água calma e a paisagem serena são o cenário perfeito para se despedir deste destino mágico antes de seguir viagem.

