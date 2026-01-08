Dia do Fotógrafo: As lentes que revelam as belezas do turismo brasileiro
Uma homenagem a todos que, com sensibilidade e criatividade, ajudam a mostrar ao mundo por que o Brasil é um cenário inesquecível
compartilheSIGA
Neste 8 de janeiro, data em que se celebra o Dia do Fotógrafo, o Ministério do Turismo destaca o papel essencial desses profissionais — e também dos amadores equipados com celulares — na promoção das maravilhas do Brasil. Mais do que registrar paisagens, a fotografia transforma emoções em imagens eternas, conta histórias e desperta o desejo de viajar, tornando o país um dos destinos mais "instagramáveis" do planeta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a 6ª edição da revista Tendências do Turismo, elaborada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur, o Brasil continua sendo um sonho de consumo global para viajantes internacionais. O Rio de Janeiro domina o ranking das atrações mais buscadas, com cinco pontos entre os dez primeiros: o icônico Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Estádio do Maracanã, o Parque Lage e o futurista Museu do Amanhã.
Belezas retratadas
Outros destinos que encantam os viajantes estrangeiros incluem as majestosas Cataratas do Iguaçu (PR), os surrealistas Lençóis Maranhenses (MA), a aventureira Chapada Diamantina (BA), o histórico Pelourinho em Salvador (BA) e a pulsante Avenida Paulista em São Paulo (SP).
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em um mundo dominado pelas redes sociais, a fotografia se consolida como ferramenta poderosa para o turismo. Ela não só registra a diversidade natural, cultural e gastronômica do Brasil, mas também inspira milhões a colocarem o país no topo da lista de viagens. Neste Dia do Fotógrafo, uma homenagem a todos que, com sensibilidade e criatividade, ajudam a mostrar ao mundo por que o Brasil é um cenário inesquecível.