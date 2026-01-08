Dia do Fotógrafo: As lentes que revelam as belezas do turismo brasileiro

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Neste 8 de janeiro, data em que se celebra o Dia do Fotógrafo, o Ministério do Turismo destaca o papel essencial desses profissionais — e também dos amadores equipados com celulares — na promoção das maravilhas do Brasil. Mais do que registrar paisagens, a fotografia transforma emoções em imagens eternas, conta histórias e desperta o desejo de viajar, tornando o país um dos destinos mais "instagramáveis" do planeta.

O fotógrafo Donatas Dabravolskas recebeu o prêmio máximo do concurso Wiki Loves Monuments com um take do Cristo Redentor diante de um tapete de nuvens e o sol brilhando ao fundo. Foto: Donatas Dabravolskas via Wiki Loves Monuments

De acordo com a 6ª edição da revista Tendências do Turismo, elaborada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur, o Brasil continua sendo um sonho de consumo global para viajantes internacionais. O Rio de Janeiro domina o ranking das atrações mais buscadas, com cinco pontos entre os dez primeiros: o icônico Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Estádio do Maracanã, o Parque Lage e o futurista Museu do Amanhã.

Sexta-feira (17h30): Ver o pôr do sol no Arpoador. A paisagem é tão linda que criou-se a tradição de aplaudir esse momento em que o sol se põe. sandrovox - Flickr

Belezas retratadas

Cataratas de Iguaçu - Cidade: Foz do Iguaçu (Brasil) e Puerto Iguazú (Argentina) - O gugantesco volume de água que cai gera gotículas suspensas no ar. Com a luz solar incidindo nas partículas de água, arco-íris podem ser vistos com frequência. Flickr Ben A Chapada Diamantina, na Bahia, é um dos destinos de ecoturismo que aliam beleza natural e custo-benefício para as férias. Por Sanjayfm - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33113073 A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses. wikimedia commons Paul R. Burley O fotógrafo Donatas Dabravolskas recebeu o prêmio máximo do concurso Wiki Loves Monuments com um take do Cristo Redentor diante de um tapete de nuvens e o sol brilhando ao fundo. Foto: Donatas Dabravolskas via Wiki Loves Monuments Uma homanagem ao renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que faleceu em 23 de maio de 2025, aos 81 anos VistaVision/Divulgação Lençóis Maranhenses (Brasil) - Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças. O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita. Brazilecotour - Flickr Sexta-feira (17h30): Ver o pôr do sol no Arpoador. A paisagem é tão linda que criou-se a tradição de aplaudir esse momento em que o sol se põe. sandrovox - Flickr Voltar Próximo

Outros destinos que encantam os viajantes estrangeiros incluem as majestosas Cataratas do Iguaçu (PR), os surrealistas Lençóis Maranhenses (MA), a aventureira Chapada Diamantina (BA), o histórico Pelourinho em Salvador (BA) e a pulsante Avenida Paulista em São Paulo (SP).

Em um mundo dominado pelas redes sociais, a fotografia se consolida como ferramenta poderosa para o turismo. Ela não só registra a diversidade natural, cultural e gastronômica do Brasil, mas também inspira milhões a colocarem o país no topo da lista de viagens. Neste Dia do Fotógrafo, uma homenagem a todos que, com sensibilidade e criatividade, ajudam a mostrar ao mundo por que o Brasil é um cenário inesquecível.