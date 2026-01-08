Assine
Dia do Fotógrafo: As lentes que revelam as belezas do turismo brasileiro

Uma homenagem a todos que, com sensibilidade e criatividade, ajudam a mostrar ao mundo por que o Brasil é um cenário inesquecível

Carlos Altman
Carlos Altman
Repórter
Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais
08/01/2026 15:59

Uma homanagem ao renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que faleceu em 23 de maio de 2025, aos 81 anos
Uma homanagem ao renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que faleceu em 23 de maio de 2025, aos 81 anos crédito: VistaVision/Divulgação

Neste 8 de janeiro, data em que se celebra o Dia do Fotógrafo, o Ministério do Turismo destaca o papel essencial desses profissionais — e também dos amadores equipados com celulares — na promoção das maravilhas do Brasil. Mais do que registrar paisagens, a fotografia transforma emoções em imagens eternas, conta histórias e desperta o desejo de viajar, tornando o país um dos destinos mais "instagramáveis" do planeta.

O fotógrafo Donatas Dabravolskas recebeu o prêmio máximo do concurso Wiki Loves Monuments com um take do Cristo Redentor diante de um tapete de nuvens e o sol brilhando ao fundo.
De acordo com a 6ª edição da revista Tendências do Turismo, elaborada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur, o Brasil continua sendo um sonho de consumo global para viajantes internacionais. O Rio de Janeiro domina o ranking das atrações mais buscadas, com cinco pontos entre os dez primeiros: o icônico Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Estádio do Maracanã, o Parque Lage e o futurista Museu do Amanhã.

Sexta-feira (17h30): Ver o pôr do sol no Arpoador. A paisagem é tão linda que criou-se a tradição de aplaudir esse momento em que o sol se põe.
Belezas retratadas

Cataratas de Iguaçu - Cidade: Foz do Iguaçu (Brasil) e Puerto Iguazú (Argentina) - O gugantesco volume de água que cai gera gotículas suspensas no ar. Com a luz solar incidindo nas partículas de água, arco-íris podem ser vistos com frequência.- Flickr Ben
A Chapada Diamantina, na Bahia, é um dos destinos de ecoturismo que aliam beleza natural e custo-benefício para as férias.-Por Sanjayfm - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33113073
A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses. -wikimedia commons Paul R. Burley
O fotógrafo Donatas Dabravolskas recebeu o prêmio máximo do concurso Wiki Loves Monuments com um take do Cristo Redentor diante de um tapete de nuvens e o sol brilhando ao fundo. -Foto: Donatas Dabravolskas via Wiki Loves Monuments
Uma homanagem ao renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que faleceu em 23 de maio de 2025, aos 81 anos-VistaVision/Divulgação
Lençóis Maranhenses (Brasil) - Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças. O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita.-Brazilecotour - Flickr
Sexta-feira (17h30): Ver o pôr do sol no Arpoador. A paisagem é tão linda que criou-se a tradição de aplaudir esse momento em que o sol se põe. -sandrovox - Flickr
Outros destinos que encantam os viajantes estrangeiros incluem as majestosas Cataratas do Iguaçu (PR), os surrealistas Lençóis Maranhenses (MA), a aventureira Chapada Diamantina (BA), o histórico Pelourinho em Salvador (BA) e a pulsante Avenida Paulista em São Paulo (SP).

Em um mundo dominado pelas redes sociais, a fotografia se consolida como ferramenta poderosa para o turismo. Ela não só registra a diversidade natural, cultural e gastronômica do Brasil, mas também inspira milhões a colocarem o país no topo da lista de viagens. Neste Dia do Fotógrafo, uma homenagem a todos que, com sensibilidade e criatividade, ajudam a mostrar ao mundo por que o Brasil é um cenário inesquecível.

arte foto fotografia turismo viajar

