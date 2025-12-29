Aluguel de carro: 7 erros comuns que podem estragar sua viagem

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Alugar um carro durante as férias ou em uma viagem de negócios oferece liberdade e praticidade, mas a falta de atenção a alguns detalhes pode transformar a experiência em uma grande dor de cabeça. Com a alta procura por veículos durante feriados e períodos de férias escolares, os preços sobem e as chances de cair em uma armadilha também aumentam. Para garantir que seu passeio não termine com gastos inesperados, é fundamental conhecer os erros mais comuns cometidos na hora de fechar o contrato.

O planejamento cuidadoso é o segredo para evitar surpresas desagradáveis e aproveitar ao máximo o veículo alugado. Desde a escolha do seguro até a devolução das chaves, cada etapa exige atenção. Conheça sete falhas que você deve evitar a todo custo:

Ignorar os detalhes do seguro

A maioria das locadoras oferece uma proteção básica (CDW/LDW), mas as exclusões variam. Muitas não cobrem danos a vidros, pneus, espelhos ou roubo de acessórios, por isso é essencial verificar exatamente o que está incluído no seu plano. As coberturas podem variar significativamente entre locadoras e países, então leia atentamente o contrato. Avalie a necessidade de contratar uma cobertura adicional e verifique se o seguro do seu cartão de crédito oferece alguma proteção, o que pode evitar custos duplicados.

Não fazer a vistoria completa do veículo



Antes de sair da agência, inspecione o carro minuciosamente. Fotografe e filme qualquer arranhão, amassado ou dano existente, tanto na parte externa quanto interna. Certifique-se de que o funcionário anote todas as avarias no seu contrato para não ser responsabilizado por problemas que você não causou.

Desconhecer a política de combustível



A regra mais comum é a "cheio-cheio", na qual você recebe o carro com o tanque cheio e deve devolvê-lo da mesma forma. Se devolver com menos combustível, a locadora cobrará um valor por litro significativamente mais alto que o do posto. Sempre confirme qual é a política adotada.

Esquecer dos custos adicionais



Itens como GPS, cadeirinha para crianças e a inclusão de um motorista adicional geram taxas diárias que encarecem o valor final. Antes de contratar, avalie se são realmente necessários. Usar um aplicativo de mapas no celular, por exemplo, pode ser mais econômico que o GPS da locadora.

Deixar a reserva para a última hora



Principalmente em alta temporada, a demanda por veículos dispara. Quem deixa para alugar na véspera paga mais caro e corre o risco de não encontrar o modelo de carro desejado ou, pior, não encontrar nenhum veículo disponível. Antecedência é sinônimo de economia e tranquilidade.

Assinar o contrato sem ler com atenção



Pode parecer cansativo, mas ler as principais cláusulas do contrato é essencial. É nesse documento que estão as informações sobre limites de quilometragem, taxas de devolução em local diferente, multas e procedimentos em caso de acidente ou pane. Não tenha pressa nesta etapa.

Acreditar que a quilometragem é sempre livre



Muitos planos básicos ou promocionais incluem um limite diário de quilometragem. Ultrapassar essa franquia resulta na cobrança de uma taxa extra por cada quilômetro excedente, o que pode encarecer muito a conta final. Verifique se o seu plano é de quilometragem livre ou controlada.

