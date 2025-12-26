O guia completo de Caraguatatuba para curtir o verão
Das praias mais badaladas às mais tranquilas; veja dicas de onde ficar, o que fazer e como aproveitar o melhor da cidade do litoral norte de São Paulo.
Com a chegada do verão, Caraguatatuba se consolida como um dos destinos mais procurados do litoral norte de São Paulo. A cidade, conhecida por sua orla bem estruturada e variedade de praias, prepara-se para receber milhares de turistas em busca de sol, mar e diversão. Para ajudar no planejamento, este guia reúne o essencial para aproveitar a temporada.
Com 40 km de extensão e mais de 17 praias, a orla de Caraguatatuba atende a todos os perfis de viajantes. Desde as praias mais movimentadas até refúgios de tranquilidade, há opções para quem viaja com a família, amigos ou em casal. A infraestrutura de quiosques, restaurantes e atividades náuticas é um dos principais atrativos da região.
As praias para todos os gostos
Se a ideia é curtir o agito, a Praia Martim de Sá é o ponto de encontro. Com quiosques que oferecem música e um cardápio variado, ela atrai principalmente o público jovem. A Praia do Centro, ou Prainha, também oferece estrutura completa e mar calmo, sendo ideal para famílias com crianças.
Para quem prefere fugir da movimentação, o litoral norte da cidade guarda cenários mais tranquilos. A Praia da Cocanha, com suas águas claras e vista para a Ilha do Tamanduá, é perfeita para relaxar. Mais adiante, a Praia da Mococa e a Praia de Tabatinga se destacam pela calmaria e pela paisagem preservada.
O que fazer além da areia
Caraguatatuba oferece mais do que apenas praias. Uma visita ao Morro Santo Antônio é indispensável para quem busca uma vista panorâmica da cidade e do mar. O local é acessível de carro e rende fotos incríveis, especialmente durante o pôr do sol, além de ser um ponto de partida para voos de parapente.
Outra opção é fazer um passeio de barco até a Ilha do Tamanduá, ideal para a prática de mergulho e para apreciar a vida marinha. À noite, a Feira de Artesanato no centro é um ótimo programa para conhecer a cultura local e comprar lembrancinhas da viagem.
Dicas práticas para sua viagem
A escolha da hospedagem depende do perfil do viajante. A região central concentra hotéis, pousadas e o principal centro comercial, facilitando o acesso a serviços. Já as praias do norte, como Massaguaçu e Cocanha, oferecem opções de hospedagem mais reservadas e próximas da natureza.
Para explorar as diferentes praias e atrações, estar de carro é a forma mais prática, especialmente para quem vem de cidades como São Paulo, a cerca de 180 km de distância. No entanto, o transporte público e os aplicativos de mobilidade funcionam bem para trajetos mais curtos, principalmente na área central, que costuma ter trânsito intenso durante a alta temporada.
