Natal com frio ou calor? 6 destinos em MG para cada tipo de clima

Planejar as comemorações de Natal em Minas Gerais pode ser um desafio delicioso: escolher entre o friozinho da serra ou o calor refrescante das cachoeiras. O estado oferece uma diversidade de cenários que atendem a todos os gostos, permitindo uma fuga do tradicional para quem busca uma experiência diferente neste fim de ano. Seja para curtir um vinho ao pé da lareira ou para um mergulho revigorante, há um destino mineiro esperando por você.

Para ajudar na decisão, separamos seis roteiros incríveis, divididos entre opções para quem ama um clima mais ameno e para aqueles que não abrem mão do sol. Confira as sugestões e programe sua viagem.

Para quem prefere o clima ameno das montanhas

Monte Verde: Localizada na Serra da Mantiqueira, a charmosa vila é conhecida como a "Suíça Mineira". Com sua arquitetura de inspiração europeia, o destino é perfeito para casais e famílias que buscam um Natal tranquilo, com direito a fondues, chocolates quentes e passeios em meio a araucárias.

Gonçalves: Vizinha de Monte Verde, mas com um perfil mais rústico, Gonçalves encanta pela simplicidade e pela natureza exuberante. Suas pousadas charmosas e restaurantes com gastronomia local garantem uma imersão completa no clima da serra, ideal para quem quer se desconectar e recarregar as energias.

São Thomé das Letras: Famosa por sua aura mística, a cidade de pedra oferece um Natal diferente no topo da montanha. A altitude garante temperaturas mais baixas e um pôr do sol inesquecível. É o destino certo para quem busca paz, introspecção e um contato mais profundo com a natureza e a cultura local.

Para quem busca sol, cachoeiras e calor

Capitólio: Conhecido como o "Mar de Minas", o destino é o paraíso para os amantes de água e calor. O Lago de Furnas, com seus imensos cânions e águas esverdeadas, é o cenário perfeito para passeios de lancha, mergulhos e trilhas que levam a cachoeiras paradisíacas. O Natal aqui é sinônimo de aventura e paisagens de tirar o fôlego.

Serra do Cipó: A cerca de 100 km de Belo Horizonte, a região é uma das portas de entrada para o Parque Nacional da Serra do Cipó. O local é repleto de rios, piscinas naturais e cachoeiras, como a famosa Cachoeira Véu da Noiva. É a escolha ideal para quem quer um feriado de muita atividade ao ar livre, com banhos refrescantes e trilhas.

Ibitipoca: O distrito de Conceição do Ibitipoca abriga um dos parques estaduais mais bonitos do Brasil. Suas águas de tons escuros e avermelhados, grutas e formações rochosas únicas, como a Janela do Céu, atraem turistas em busca de um contato intenso com a natureza. O calor durante o dia convida para explorar o famoso Circuito das Águas do parque.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.