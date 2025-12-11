5 cidades no Brasil que parecem cenários de novelas de época
Quer se sentir dentro de uma trama como 'Êta Mundo Bom!'? Conheça destinos históricos em Minas Gerais, Rio e Bahia que preservam a arquitetura colonial
A reprise de novelas como “Êta Mundo Bom!” desperta uma nostalgia que vai além da trama. As cidades cenográficas, com suas ruas de pedra e casarões coloridos, nos transportam para outra época. A boa notícia é que não é preciso ficar só na imaginação. Vários destinos no Brasil preservam essa atmosfera e oferecem uma verdadeira viagem no tempo.
Esses locais mantêm viva a herança da arquitetura colonial e imperial, proporcionando a sensação de caminhar por um set de filmagem a céu aberto. Se você busca essa experiência, conheça cinco cidades brasileiras que parecem ter saído diretamente de uma novela de época.
Ouro Preto, Minas Gerais
Caminhar pelas ladeiras de pedra de Ouro Preto é como folhear um livro de história. A cidade, que foi o centro do ciclo do ouro, exibe um dos conjuntos barrocos mais importantes do mundo. As igrejas monumentais, adornadas com obras de Aleijadinho, e os museus contam a história da Inconfidência Mineira.
A paisagem montanhosa e a arquitetura preservada fazem de cada esquina um cenário perfeito. A antiga capital mineira foi a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1980.
Tiradentes, Minas Gerais
Enquanto Ouro Preto impressiona pela grandiosidade, Tiradentes encanta pelo charme e aconchego. A cidade é menor, mais bucólica e parece ter parado no tempo. Suas ruas tranquilas são ladeadas por sobrados coloridos, ateliês de artistas e excelentes restaurantes.
O passeio na maria-fumaça que liga Tiradentes a São João del-Rei complementa a experiência, reforçando a atmosfera de interior que serve de inspiração para tantas tramas televisivas. É o destino ideal para quem busca um ritmo mais lento.
Paraty, Rio de Janeiro
A combinação única de arquitetura colonial e um litoral deslumbrante torna Paraty um destino especial. Seu centro histórico é fechado para carros, o que convida a longas caminhadas pelas ruas de pedra pé de moleque. As casas com portas e janelas coloridas são a marca registrada do local.
Um fenômeno curioso acontece durante as marés mais altas, quando a água do mar avança por algumas ruas do centro histórico, criando um espelho d'água que reflete os casarões. Os passeios de barco pelas ilhas e praias da região completam o roteiro.
Salvador, Bahia
O coração histórico de Salvador, o Pelourinho, é um espetáculo de cores e sons. Reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985, o bairro abriga um conjunto arquitetônico colonial de centenas de casarões dos séculos 17 e 18. Suas ladeiras já serviram de cenário para diversas produções nacionais e internacionais.
Além da arquitetura, a energia do local, com o som dos tambores afro-brasileiros, o cheiro do acarajé e as rodas de capoeira, transporta o visitante para o centro da cultura afro-brasileira.
Petrópolis, Rio de Janeiro
Para quem busca um cenário de época diferente, Petrópolis oferece uma viagem ao Brasil Imperial. Localizada na serra fluminense, a cidade foi refúgio de Dom Pedro II e sua família. As construções grandiosas, como o Museu Imperial e o Palácio de Cristal, revelam a opulência daquele período.
O clima ameno, as ruas arborizadas e as tradicionais charretes que percorrem o centro histórico ajudam a compor uma atmosfera que remete às tramas da nobreza do século 19.
