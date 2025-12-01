Bruxelas além do óbvio: 5 roteiros criados por quem vive na cidade

Como ter uma experiência autêntica em um destino tão visitado como Bruxelas? Com a busca crescente por roteiros que fogem do lugar-comum, muitos viajantes querem ir além dos cartões-postais e mergulhar no verdadeiro dia a dia da cidade.

Para quem busca uma imersão genuína na capital da Bélgica, a melhor fonte são as pessoas que vivem lá. Pensando nisso, reunimos cinco roteiros alternativos, inspirados em sugestões de moradores, que revelam uma Bruxelas que nem sempre está nos guias tradicionais. Esqueça os roteiros prontos e descubra cantos cheios de personalidade.

Rota Art Nouveau em Saint-Gilles

Bruxelas é uma das capitais mundiais da Art Nouveau. Em vez de apenas admirar os prédios do centro, a dica é focar no bairro de Saint-Gilles. Visite o Museu Horta, antiga casa e ateliê do arquiteto Victor Horta, e depois caminhe sem pressa pelas ruas vizinhas para descobrir fachadas incríveis e detalhes arquitetônicos únicos. Caça ao tesouro no bairro de Marolles

Conhecido por sua atmosfera boêmia e autêntica, Marolles abriga o famoso mercado de pulgas na Place du Jeu de Balle, que acontece diariamente. O programa é garimpar antiguidades, discos de vinil e todo tipo de curiosidade. Depois, explore as pequenas ruas com ateliês, lojas de segunda mão e bares tradicionais onde os locais se encontram. A cidade como uma história em quadrinhos

A Bélgica é o berço de personagens icônicos como Tintim e os Smurfs, e Bruxelas celebra esse legado como nenhuma outra cidade. A Rota da Banda Desenhada (ou Comic Strip Route) espalha murais gigantes pelas paredes da cidade. Em vez de seguir um mapa rígido, a sugestão é se perder pelo centro e arredores, deixando que as obras de arte de rua te surpreendam a cada esquina. É um museu a céu aberto. Um respiro verde nos Lagos de Ixelles

Para fugir da agitação, faça como os moradores e passe uma tarde nos Lagos de Ixelles (Étangs d'Ixelles). A área é cercada por casas elegantes e perfeita para uma caminhada tranquila, um piquenique ou simplesmente sentar em um banco para observar o movimento. Aos fins de semana, o mercado da Praça Flagey, ali perto, é uma ótima pedida. Sabores e cervejas além do centro turístico

A Grand-Place é linda, mas os restaurantes ao redor costumam ser caros e voltados para turistas. Para comer bem, vá até a Praça Sainte-Catherine, conhecida por seus ótimos restaurantes de frutos do mar. Para beber uma boa cerveja belga, fuja dos bares mais famosos e procure por uma "brasserie" de bairro ou visite uma cervejaria artesanal, como a Brasserie de la Senne.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.