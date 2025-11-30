São Paulo tem a melhor vida noturna do mundo, diz ranking de melhores cidades
Capital paulista subiu 57 posições em ranking de melhores cidades do mundo e é 18ª colocada. Rio de Janeiro está em 42º lugar
São Paulo foi eleita como a melhor do mundo em um ranking que aponta as melhores cidades do mundo em 2026 com base no quanto elas são atraentes para se visitar, viver e investir.
Elaborado pela consultoria Resonance — empresa com sedes em Nova York, Bruxelas e Vancouver que trabalha com estratégia e marketing para cidades — o World's Best Cities 2026 (Melhores Cidades do Mundo de 2026) leva em consideração 46 métricas diferentes.
A vida noturna é uma delas. O relatório também analisa, por exemplo, avaliações feitas na internet em sites como Google, Instagram e TikTok, pesquisas de opinião (com 21 mil pessoas em 31 países, em que elas falam sobre as cidades que gostariam de visitar, trabalhar ou viver) e fatores como clima, indicadores econômicos e presença de grandes empresas.
Considerando todos os parâmetros, São Paulo aparece na lista geral como a 18ª melhor cidade do mundo — e é a latino-americana mais bem colocada. A única outra cidade brasileira a aparecer na lista é o Rio de Janeiro — em 42º lugar.
São Paulo saltou 57 posições no ranking — passando da 75ª colocação no ano passado para 18ª agora. O Rio de Janeiro passou da última posição (100ª) para 42ª. Foram analisadas mais de 270 cidades no mundo com mais de um milhão de habitantes.
São Paulo: vida noturna e Instagram
As 20 primeiras colocadas são:
- Londres
- Nova York
- Paris
- Tóquio
- Madri
- Singapura
- Roma
- Dubai
- Berlim
- Barcelona
- Sydney
- Los Angeles
- Seul
- Amsterdã
- Pequim
- Xangai
- Toronto
- São Paulo
- Hong Kong
- Istambul
O ranking é dividido em três categorias diferentes, que medem o quão "habitável" a cidade é (que considera fatores como trânsito, clima, qualidade do ar, parques, entre outros); o quão "amável" ela é (vida noturna, restaurantes, percepção global, entre outros); e o seu nível de prosperidade (aeroportos, presença de grandes empresas, desemprego, universidades, entre outros).
São Paulo está bem colocada no quesito de "amabilidade": é a 8ª cidade. No ranking de cidades mais "habitáveis", ela aparece em 54º. Em relação ao nível de prosperidade, está em 40º lugar.
A capital paulista foi campeã em duas métricas de "amabilidade": sobre vida noturna e sobre a presença da cidade em posts de Instagram. Essas métricas são baseadas em posts de usuários no Instagram e na avaliação de locais com atividades noturnas em sites como Google e Trip.com.
No caso de posts de Instagram, é medido o número total de postagens, incluindo Reels, com geolocalização para uma cidade e compartilhadas por moradores e turistas na plataforma.
"São Paulo está de volta com suas luzes de neon vibrantes, e esse impulso agora abrange noites animadas, novos restaurantes, lojas de luxo e uma vista panorâmica pulsante", afirma o relatório da Resonance.
"A cidade sobe em nosso ranking global de 'Amabilidade' para o 8º lugar graças à força de sua famosa e premiada vida noturna (Vila Madalena e Baixo Augusta estão movimentados sete noites por semana), uma enxurrada de posts no Instagram que alcançaram o 1º lugar, provenientes de corredores culturais revitalizados e uma cena gastronômica que permanece entre as 5 melhores do mundo."
O relatório também destaca restaurantes como D.O.M., Maní e Evvai — bem avaliados no famoso Guia Michelin — e a presença de marcas globais na rua Oscar Freire e em shoppings como o JK Iguatemi/Cidade Jardim.
"A reinvenção urbana é igualmente dinâmica. A revitalização do bairro do Anhembi (nova arena, hotel e centros de convenções modernizados até 2027) fortalece um mercado de eventos já ancorado pela Expo São Paulo.
Ao longo do Rio Pinheiros, parques lineares e ciclovias continuam sendo construídos, impulsionando o fluxo de pessoas nos fins de semana para a orla, galerias e casas noturnas."
Por fim, o relatório destaca "a expansão dos setores de computação em nuvem e de fintechs em torno de Faria Lima e Berrini" que sinaliza um "apetite contínuo por investimento estrangeiro direto, com novas capacidades de data centers surgindo nos últimos anos e florescendo".
Rio de Janeiro: megashows e Copa do Mundo
Sobre o Rio de Janeiro, 42ª colocada na lista, o relatório da Resonance diz: "o Rio está fervendo novamente — na praia, no palco e nas salas de reunião".
O relatório destaca os megashows de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025, que "injetaram dezenas de milhões na economia do turismo e lembraram ao mundo por que o Rio ocupa o 11º lugar em Vida Noturna e o 11º em Teatros e Shows".
Segundo a Resonance, o acesso aéreo internacional também foi melhorado para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, que será realizada no Brasil.
"A cultura vibrante da cidade finalmente está ganhando destaque internacional com o retorno do Roxy, de Copacabana, de 1938, como o Roxy Dinner Show — Art Déco renascido com um espetáculo de música ao vivo de quatro horas — enquanto o Museu da Imagem e do Som, há muito parado, na orla, tem previsão de conclusão para o início de 2026", diz.
A consultoria também destaca a programação do Museu do Amanhã e a "reinvenção urbana no novo estádio e distrito de lazer do Gasômetro", que "impulsiona uma orla já repleta de restaurantes e espaços artísticos".
Outras cidades latino-americanas que aparecem no ranking são: Cidade do México (30ª), Buenos Aires (39ª), Bogotá (51ª), Lima (65ª), Santiago (75ª) e Medellin (76ª).
