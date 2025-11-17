Assine
overlay
Início Turismo
Belém do Pará

"Síndrome de vira-lata", diz ministro do Turismo sobre críticas à COP30

Celso Sabino comentou nesta segunda-feira (17/11) sobre os desafios e a participação popular durante conferência climática sediada no Brasil

Publicidade
Carregando...
PL
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
PL
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Repórter
17/11/2025 17:32 - atualizado em 17/11/2025 17:34

compartilhe

SIGA
x
"Quando é aqui dentro, a gente tem que ficar criticando e encontrando defeito", alfinetou titular da pasta
"Quando é aqui dentro, a gente tem que ficar criticando e encontrando defeito", alfinetou titular da pasta crédito: - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse nesta segunda-feira (17/11) que as críticas à organização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, no Pará, são decorrentes do que chamou de  "síndrome de vira-lata".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


"Tudo deve funcionar lá fora, tudo é bom lá fora, tudo o que presta tem que ser lá fora. Quando é aqui dentro, a gente tem que ficar criticando e encontrando defeito. O fato é que essa COP, inclusive, está melhor que as COPs anteriores", criticou.

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Sabino destacou que as obras foram entregues no prazo e que o preço das hospedagens foi reduzido.

"Pela primeira vez, a gente está fazendo uma COP numa grande floresta tropical. A cidade de Belém fica na porta da principal floresta tropical do planeta e, por essa razão, possui peculiaridades, características inerentes, relativas à floresta tropical, como a temperatura, a umidade e o baixo desenvolvimento ainda", ressaltou.

Leia Mais

"E é exatamente esse o desafio que o mundo precisa enfrentar. Para manter as florestas em pé, nós precisamos garantir às pessoas que vivem na floresta perspectivas de desenvolvimento financeiro, econômico, intelectual e político", defendeu.

Tópicos relacionados:

celso-sabino cop30 crise-climatica floresta-tropical ministro-do-turism

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay